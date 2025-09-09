Nhìn Jun Phạm mặc jeans khiến ai cũng muốn sắm ngay một chiếc!

Trong showbiz Việt, Jun Phạm gây ấn tượng không chỉ bởi sự đa-zi-năng trong nghệ thuật, mà còn bởi hình ảnh gần gũi trong cuộc sống đời thường. Anh tỏa sáng trên sân khấu, cuốn hút trong những bài hát, điệu nhảy, tự tin và nhiệt huyết trong những chương trình truyền hình thực tế, nhưng cũng sâu lắng, an nhiên trong từng cuốn sách viết ra. Có lẽ chính vì thế mà hình ảnh của Jun Phạm luôn mang đến một sự cân bằng đặc biệt: vừa mới mẻ, biến hóa, vừa chân thành và giản dị. Điều thú vị là sự cân bằng ấy phản chiếu rất rõ trong phong cách thời trang thường ngày - nơi Jun luôn ưu tiên sự thoải mái, nhưng không bao giờ thiếu đi dấu ấn phong cách riêng.

Trong bộ hình đốn tim mới đây, Jun Phạm đã chứng minh một chuẩn mực giản dị: Thoải mái cũng chính là phong cách. Và với Jun Phạm, item "chuẩn thoải mái" ấy chính là những chiếc quần jeans từ UNIQLO. Không cần phô trương hay cầu kỳ, chỉ với những bản phối đồ đơn giản nhưng tinh tế, Jun Phạm đã cho thấy jeans có thể đồng hành trong mọi khoảnh khắc - từ dạo phố, đi làm đến những giây phút thư giãn thường ngày - mà vẫn khoe trọn phong cách riêng biệt. Và hãy cùng xem Jun Phạm đã hóa thân thành anh chàng "nông phu thành thị" trong những chiếc quần UNIQLO Jeans như thế nào!

"Anh chủ vườn Cà Rốt" (biệt danh thân thương mà fan đặt cho Jun Phạm) diện set đồ basic mà khiến fan đồng loạt comment: ‘Đơn giản thôi mà sao hợp vibe quá trời!

Với sự trở lại của dáng quần jeans ống suông trong dòng chảy xu hướng, Jun Phạm đã có màn "bắt nhịp" cực kỳ tinh tế và hợp thời với công thức phối đồ không bao giờ sai: Áo thun trắng, quần jeans ống suông, giày sneakers. Hay nói cách khác, anh chàng đã thông minh lựa chọn chính sự cơ bản làm điểm nhấn. Lựa chọn combo quen thuộc này cho một ngày dạo chơi chốn thị thành, chính cách Jun Phạm xử lý những chi tiết nhỏ đã làm nên sức hút của bộ trang phục. Một động tác sơ vin gọn gàng không chỉ cân bằng tỉ lệ cơ thể mà còn khiến dáng jeans phóng khoáng trở nên gọn gàng, nam tính hơn.

Những ai chuộng phong cách cơ bản cho những chuyến "catch-up" cùng bạn bè hay một hôm nổi hứng dạo phố bất chợt, thì đây chính là bản phối mà bạn có thể tham khảo và học tập ngay tức thì. Đặc biệt, chiếc quần jeans mà Jun đang diện cũng tự thân mang những nhấn nhá nhỏ mà tinh tế để bộ đồ thêm cuốn hút, với logo JW ANDERSON trên túi vải denim và khuy quần. Một chiếc quần jeans "chuẩn phong cách" Jun Phạm: Thoải mái, gần gũi, thân thiện; nhưng mang tinh thần tự tin và tính cá nhân hóa rất riêng.

Và nếu muốn set đồ thêm mềm mại, nhẹ nhàng, các tín đồ mặc đẹp chỉ cần khoác thêm một chiếc sơ mi màu pastel bên ngoài - càng thêm phù hợp cho những ngày trời trở lạnh

Thử tưởng tượng anh nông phu Jun Phạm trải nghiệm một ngày đi làm văn phòng, thì outfit anh chàng lựa chọn sẽ như thế nào? Công thức vô cùng đơn giản: Vẫn chiếc quần jeans ống suông kể trên - nhưng với phiên bản màu xanh đậm thanh lịch, thay áo thun trắng phóng khoáng bằng polo lịch lãm hoặc áo len chỉn chu, vậy là chàng nông phu của chúng ta đã sẵn sàng hoá thân thành quý ông thanh lịch bước vào không gian công sở.

Chất liệu 100% cotton mềm mại, bền bỉ cùng dáng cạp cao, ống suông kinh điển là lý do để hội mặc đẹp tự tin sở hữu ít nhất một chiếc quần jeans ống suông từ UNIQLO trong tủ đồ

Ở set đồ tinh nghịch hơn một chút, Jun Phạm tiếp tục chứng minh khả năng biến hoá đã trở thành "thương hiệu cá nhân" của riêng mình. Cách phối lớp với polo và áo jacket dáng ngắn là lựa chọn thông minh để tạo cấu trúc và chiều sâu cho set đồ, đồng thời phản chiếu tinh thần học đường Ivy League - đơn giản mà chuẩn mực, trí tuệ và không bao giờ lỗi mốt. Chỉ cần một vài biến tấu tinh tế, chiếc quần jeans hoàn toàn có thể mở rộng "vùng an toàn casual" thường ngày để trở thành sự lựa chọn chuẩn mực cho những ngày cần lịch sự, trang nhã. Đó chính là sự linh hoạt thú vị và đầy tính thử nghiệm của jeans - và Jun thật biết cách khai thác triệt để điều đó!

Đặc biệt, công sở mặc đẹp hoàn toàn có thể copy cách "chơi màu" như set đồ của Jun Phạm: Chọn polo màu đỏ rực rỡ hay áo len vàng nhạt, để cân bằng lại với sắc xanh đậm cổ điển của chiếc quần jeans

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Jun Phạm đã bật mí rằng trong những ngày vận động liên tục, thì mọi tiêu chí lựa chọn trang phục của anh chàng được "đúc kết" trong 3 từ khoá: đơn giản, thoải mái, và đủ linh hoạt để thích nghi. Và cho một ngày như thế, Jun đã quay về với phiên bản khoẻ khoắn, năng động nhất của mình: Với quần jeans siêu co giãn dáng skinny và áo trắng "siêu ngầu".

Đây là set đồ mà người ta dễ bắt gặp Jun trong những lúc tập luyện, di chuyển, hay đơn giản là khi anh muốn tận hưởng một ngày thật thoải mái. Điểm thú vị là outfit này không đánh mất sự chỉn chu; mà vẫn đủ gọn gàng để phù hợp cho nhiều tình huống trong ngày, nhưng đồng thời cho phép Jun được bung năng lượng "hết công suất". Chọn một chiếc quần dáng skinny gọn gàng nhưng không hề gò bó, với phần lưng chun bên trong và độ co giãn "đạt chuẩn", Jun chọn một người bạn đồng hành để cùng anh thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc trong đời sống thường nhật.

Các chàng trai có thể phối chiếc quần này với áo thun hay áo ba lỗ AIRism vải mắt lưới như Jun Phạm trong những ngày cần vận động, di chuyển nhiều; hoặc sơ vin với áo polo cho những buổi họp cần giao diện trang trọng, thanh lịch hơn

Càng nhìn ngắm bộ hình, càng dễ nhận ra rằng anh chàng "nông phu thành thị" luôn được yêu thương bởi sự gần gũi, dễ đồng cảm và chiếc quần jeans đã trở thành một cặp bài trùng ăn ý và đầy tương thông.

Vì lẽ đó, sức hút của những chiếc quần jeans chưa bao giờ hạ nhiệt. Và điểm đến tin cậy của hội mặc đẹp khi muốn tìm một chiếc quần jeans ưng ý sẽ cần đảm bảo đủ các tiêu chí: chất vải jeans mềm mại và thoải mái, phom dáng đa dạng, vừa vặn cho mọi phong cách đang theo đuổi. Đó cũng chính là cách UNIQLO Jeans trở thành người bạn đồng hành trong cuộc khám phá thị thành của Jun Phạm, và như cách anh chàng đã chứng minh: Khi bạn cảm thấy thoải mái nhất, đó cũng là lúc bạn thật sự phong cách nhất.