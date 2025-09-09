Lý do khách xem chốt ngay căn trăm m2 tại Hanoi Melody Residences

Căn hộ diện tích lớn hút khách

Giữa tháng 8, chị Nguyễn Hiền (trú tại quận Hà Đông cũ) đã chốt mua căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 120m² tại Hanoi Melody Residences (Tây Nam Linh Đàm) với giá hơn 8 tỷ đồng, ngay sau khi dự án vừa cất nóc tòa đầu tiên. Trước đó, chị từng dự tính tìm mua căn hộ mới ở Cầu Giấy hoặc Mỹ Đình – gần chỗ làm hơn – nhưng với ngân sách hiện có, vợ chồng chị không thể tìm được căn hộ rộng như mong muốn.

Chỉ mất 30 phút tham quan căn hộ mẫu tại Hanoi Melody Residences, vợ chồng chị Hiền lập tức chốt mua: "Cùng một số tiền, những dự án ở vị trí tôi muốn chỉ mua được căn 2 ngủ, nhưng ở đây có thể sở hữu căn 3 ngủ rộng tới 120m², chỉ cần vay thêm một chút".

Căn hộ mẫu 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences. Ảnh: HMR

Mức giá hợp lý cũng là lý do khiến anh Dũng (quận Hoàng Mai cũ) chốt một căn 3 phòng ngủ hơn 100m dù trước đó dự định mua căn 2 phòng ngủ để phù hợp tài chính. "Ban đầu tôi tính mua căn 2 ngủ, nhưng nhìn giá nhà tăng phi mã thời gian qua, tôi sợ đến lúc muốn đổi nhà sẽ không đổi được nên đành cố thêm để được ở rộng rãi và lâu dài. Chính sách vay của dự án cũng tốt", anh Dũng chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Huỳnh – môi giới tại dự án, nhiều khách hàng có cùng tâm lý : ban đầu dự định mua căn nhỏ nhưng sau khi trải nghiệm thực tế đã "chốt" căn hộ 2+1 hoặc 3 phòng ngủ. Lý do chính là mức giá Hanoi Melody Residences đang mở bán – chỉ từ 69 triệu đồng/m² – được xem là "của hiếm" trong bối cảnh giá căn hộ nội đô liên tục lập đỉnh, nhiều nơi chạm mốc 100–120 triệu đồng/m².

Bên cạnh đó, dự án đã có sổ đỏ toàn khu, chính sách thanh toán linh hoạt, tiến độ thi công vững chắc, càng củng cố niềm tin của khách hàng. Đây cũng là yếu tố giúp lượng khách hàng quan tâm tăng mạnh sau khi dự án cất nóc tòa đầu tiên.

Khách quan tâm Hanoi Melody Residences tăng mạnh sau khi dự án cất nóc tòa đầu tiên. Ảnh: HMR

Căn hộ đẹp hơn mong đợi

Dù đã tìm hiểu rất kỹ thông tin về dự án nhưng khi đến tham quan căn hộ mẫu, chị Hiền vẫn choáng ngợp vì đẹp hơn tưởng tượng. Chị chia sẻ: "Bước vào nhà là thấy ngập tràn ánh sáng. Các phòng bố trí hợp lý, đặc biệt khu vực sinh hoạt chung rất rộng, thoáng."

Điểm đặc biệt, 100% căn hộ 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences đều là căn góc, sở hữu tầm nhìn 270 độ cùng nhiều mặt thoáng. Với diện tích từ 90–145m², không gian được sắp xếp hợp lý giữa phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ và 2 WC, đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt gia đình.

Bên cạnh căn 3 phòng ngủ, Hanoi Melody Residences còn có các loại căn 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ +1, đều giữ ưu trọn ưu điểm "đưa thiên nhiên vào từng góc nhà". Mỗi căn phòng đều có cửa sổ lớn bằng kính, linh hoạt đóng – mở giúp đón tối đa ánh sáng cùng gió trời tự nhiên, đảm bảo không khí luôn lưu thông, thoáng đãng.

Các phòng tại Hanoi Melody Residences đều ngập sáng. Ảnh: HMR

Các căn hộ được thiết kế thông minh: Bếp ngăn cách với phòng khách và thông với logia, giúp đối lưu không khí, ngăn mùi tràn vào các phòng còn lại. Ban công rộng mở mang đến khoảng không thư giãn và tầm nhìn xanh mát hướng ra hồ Linh Đàm, công viên Yên Sở hay những dãy biệt thự quy hoạch gọn gàng.

Căn hộ Hanoi Melody Residences đề cao tính an toàn khi sử dụng hệ thống cửa chống cháy có thể mở bằng nhiều cách: vân tay, mật mã, chìa khóa. Bên cạnh đó, căn hộ cũng sẽ được bàn giao với nhóm vật liệu, thiết bị cao cấp đến từ các thương hiệu lớn như Hafele, Toto, Malloca, Panasonic…

Sở hữu căn hộ Hanoi Melody Residences, cư dân sẽ tận hưởng cảnh quan xanh cùng hệ thống gần 20 tiện ích nội khu phong phú như trường mầm non, chuỗi shophouse khối đế đa dạng ngành hàng, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, 3 hầm để xe thông minh…

Không đơn thuần là một chốn ở, Hanoi Melody Residences kiến tạo chuẩn sống mới – nơi gia đình tận hưởng trọn vẹn không gian rộng rãi, gần gũi thiên nhiên và tiện ích khép kín ngay trong nội đô. Đây chính là lý do dự án được nhiều khách hàng xem là lựa chọn xứng đáng để gắn bó lâu dài.