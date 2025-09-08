Khi 9/9 trở thành ngày hội mở đầu cho thói quen mua sắm thông minh

Nếu vài năm trước, chuyện "săn" mã ưu đãi trên các sàn thương mại điện tử là điều mới mẻ, thì giờ đây, với nhiều người trẻ, đón chờ voucher chỉ có dịp sale đôi mỗi tháng đã trở thành thói quen mua sắm trực tuyến.

Săn voucher "khủng" tại Mega Sale, chốt đơn siêu hời

Thế Vĩ (31 tuổi, Nhân viên IT) chia sẻ rằng từ lâu, các dịp sale ngày đôi của Shopee đã trở thành mốc thời gian quen thuộc để anh săn deal chính hãng từ Shopee Mall với giá ưu đãi.

Thế Vĩ luôn tin tưởng chọn mua sản phẩm công nghệ chính hãng trên Shopee Mall. "Các thương hiệu đều có bảo hành rõ ràng kèm voucher độc quyền cho hội viên, giúp tôi an tâm mua sắm hàng chất lượng cao mà vẫn tối ưu chi phí", anh chia sẻ.

Lần đầu anh canh Mega Sale 0h ngày 9/9 trên Shopee là khoảng 5 năm trước với ý định mua bàn phím cơ. Bàn phím cơ anh mua khi ấy có ưu đãi lên đến vài trăm nghìn đồng, lại được miễn phí vận chuyển. Sau đơn hàng 9/9 đầu tiên đó, đến thời điểm hiện tại, anh có thể tự tin nói rằng mình là một "tín đồ" mua sắm đồ công nghệ trên sàn Cam.

Với Thế Vĩ, Mega Sale là mốc thời gian quen thuộc để anh săn deal chính hãng.

Về kinh nghiệm cho mỗi đợt sale lớn, anh chia sẻ "Tôi luôn xác định rõ đồ dùng cần mua, cho sẵn sản phẩm vào giỏ và chuẩn bị voucher đầy đủ. Nếu cần mua laptop, màn hình máy tính mới, tôi sẽ nghiên cứu trước thương hiệu, sản phẩm phù hợp với nhu cầu, săn voucher giá trị cao chỉ có vào Mega Sale để chốt đơn với giá tốt."

Tối ưu chi phí sắm sửa mỗi ngày với Freeship 0 đồng mọi đơn và ShopeeVIP

Thu Ngân (34 tuổi, Giáo viên mầm non) bắt đầu mua hàng trên Shopee từ đợt sale 9/9 cách đây vài năm. Sau lần sắm được chiếc máy sấy tóc với tổng giá trị đơn hàng chỉ bằng 2/3 giá gốc, chị nhận ra mua sắm trực tuyến rất tiện lợi, tiết kiệm nếu mình biết tìm hiểu, chọn lựa sản phẩm theo đúng nhu cầu và có nhiều voucher khuyến mãi.

Thu Ngân tối ưu chi phí mua sắm hàng ngày với voucher freeship và ShopeeVIP.

"Tôi gắn bó với Shopee vì mức giá tốt, nhiều ưu đãi. Nổi bật phải kể đến chương trình freeship 0 đồng mọi đơn với mã miễn phí vận chuyển giảm đến 300.000 đồng cho toàn sàn và giảm đến 60.000 đồng cho đơn hàng giao siêu tốc trong 4h. Nhờ vậy, tôi yên tâm chốt đơn mà không còn phải lo thêm phí giao hàng", chị chia sẻ.

Nhu cầu ngày một lớn, Thu Ngân quyết định đăng ký ShopeeVIP với mã voucher được thêm mới mỗi ngày và giờ đây việc shopping online trở thành thói quen. Dù vậy, cảm giác háo hức mong chờ đến ngày 9/9 và chuỗi ngày đôi mua sắm cuối năm vẫn không thay đổi. Chị chia sẻ bản thân luôn lên danh sách sẵn các sản phẩm, sắp xếp thời gian săn thêm deal độc quyền để mua sắm tiết kiệm cho cả gia đình.

Mua sắm qua livestream và video

Kim Oanh (24 tuổi, Quản lý nhân sự) vốn mê mua sắm online trên Shopee bởi sự tiết kiệm và tối ưu thời gian. "Nay với Shopee Live và Shopee Video, trải nghiệm mua sắm trực tuyến của tôi còn tiện lợi hơn. Tôi có thể xem sản phẩm thực tế, được tư vấn trực tiếp và nhận voucher riêng theo từng livestream. Shopee Video lại như một "kho review" giúp tôi dễ dàng so sánh từng món đồ trước khi quyết định chốt đơn", Oanh chia sẻ.

Trải nghiệm mua sắm của Oanh trở nên tiện lợi hơn nhờ Shopee Live và Shopee Video.

Vì bận rộn với công việc, cô nàng thường lướt Shopee Live vào giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối. Với Oanh, Shopee và các thương hiệu livestream ở nhiều thời điểm trong ngày, rất phù hợp với dân văn phòng. Cô cũng hay theo dõi những chương trình kết hợp giải trí - mua sắm do sàn Cam tổ chức như "Sao Thì Sao" hay "Sao Live Đỉnh Chóp".

"Có lần, tôi chỉ xem live để ủng hộ thần tượng, cuối cùng lại săn được chiếc túi ưng ý với giá chỉ bằng nửa bình thường. Tôi cũng từng "chốt nhanh" miếng dán cường lực chỉ 9.000 đồng trong bộ sưu tập deal đồng giá. Những "chiến lợi phẩm" ấy khiến tôi càng hứng thú hơn với việc săn sale trên Shopee."

Dần dần, Kim Oanh hình thành thói quen tìm sản phẩm trên Shopee Live và Shopee Video trước khi mua sắm. Dịp này, Oanh cũng đã lên lịch tối 8/9 để xem 365DaBand tái hợp trong "Sao Live Đỉnh Chóp", vừa đu idol vừa săn deal nóng hổi. Sau đó tiếp tục chờ sang 9/9 gom trọn bộ deal đồng giá và voucher Xtra đến 3 triệu đồng.

