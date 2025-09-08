5 món đồ bếp tốt đến nỗi không một ai chê, có món giảm giá kịch sàn 80% không mua thì tiếc lắm!

Một căn bếp tiện nghi không chỉ giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn, mà còn mang lại niềm hứng khởi cho cả gia đình. Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm những món đồ bếp bền đẹp, giá hợp lý thì đây chính là gợi ý vàng. Dưới đây là 5 sản phẩm được nhiều người nội trợ tin dùng, hội tụ đủ yếu tố từ thẩm mỹ, chất lượng cho đến tính ứng dụng cao. Đặc biệt có món đang được sale sâu 80% nhân dịp sale 9/9 tại Lazada, bỏ lỡ chắc chắn sẽ tiếc ngẩn ngơ.

1. Chảo inox nguyên khối Elmich Trimax EL 3846SI size 20cm

Chảo Elmich Trimax EL 3846SI là lựa chọn xứng đáng cho những ai coi trọng sức khỏe và độ bền của dụng cụ nấu ăn. Thiết kế nguyên khối từ inox cao cấp giúp truyền nhiệt đều, hạn chế cháy khét và giữ hương vị nguyên bản của thực phẩm.

Kích thước 20cm vừa vặn, phù hợp cho bữa cơm gia đình nhỏ hoặc các món áp chảo, rán trứng, làm pancake. Tay cầm chắc chắn, chịu lực tốt, lại được thiết kế cách nhiệt giúp cầm nắm an toàn hơn. Điểm cộng lớn là chảo có thể dùng được trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ.

Nhiều người sau khi sử dụng đều khen rằng “nấu ăn bằng chảo Elmich ít dầu mỡ hơn, món ăn ngon hơn hẳn so với chảo thường”. Mua dịp sale 9.9 tại Lazada, bạn được nhận ưu đãi giảm đến 48%, từ giá gốc 680.000đ còn 352.000đ mà thôi!

2. Lọ đựng gia vị thủy tinh Boro Modeco chống vỡ cao cấp

Một căn bếp gọn gàng luôn bắt đầu từ khâu sắp xếp gia vị. Bộ lọ đựng gia vị Modeco bằng thủy tinh Boro cao cấp không chỉ trong suốt, dễ quan sát mà còn có khả năng chống vỡ, chịu nhiệt tốt. Điểm nổi bật của sản phẩm này là thiết kế nắp kín có khóa, chống ẩm cực tốt, đảm bảo gia vị luôn khô ráo, giữ trọn hương vị. Ngoài ra, lọ còn có thìa đong đi kèm, giúp việc nêm nếm trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Sản phẩm được nhiều gia đình ưa chuộng bởi vừa đẹp mắt khi trưng bày, vừa tiện lợi trong sử dụng hằng ngày. Đặc biệt, item này đang giảm giá kịch sàn 53% từ 112.000đ chỉ còn 53.200đ. Giá rẻ cỡ này mà không mua thì tiếc hùi hụi luôn đó!

3. Kệ inox 304 DandiHome đựng dao, thớt, đũa đa năng

Với những căn bếp nhỏ, việc tận dụng không gian và sắp xếp gọn gàng là ưu tiên hàng đầu. Kệ inox 304 của DandiHome chính là giải pháp tối ưu. Kệ được làm từ inox 304 chống gỉ sét, chịu lực tốt, an toàn khi tiếp xúc với nước. Thiết kế nhiều ngăn cho phép đựng dao, thớt, đũa, muỗng… tất cả trong một, giúp bếp gọn gàng và sạch sẽ hơn hẳn.

4. Bộ lọc gia vị inox 304 HVL TEA

Không chỉ tiện cho việc nấu nướng, bộ lọc gia vị inox 304 còn là sản phẩm đa năng cho những ai thích lẩu, hầm xương hoặc pha trà. Thiết kế dạng lưới lọc thông minh giúp giữ gọn gừng, thảo mộc, xương vụn… không để lẫn vào món ăn. Nhờ đó, nước dùng trong và thanh hơn. Chất liệu inox 304 bền bỉ, an toàn khi tiếp xúc nhiệt độ cao, dễ vệ sinh và tái sử dụng lâu dài. Một món đồ nhỏ nhưng hữu ích, giúp công đoạn nấu nướng vừa nhanh gọn vừa thẩm mỹ hơn rất nhiều.

5. Lọ thủy tinh CNMF với nắp tre kín hơi

Nếu bạn thích lưu trữ thực phẩm một cách thẩm mỹ, thì lọ thủy tinh CNMF là lựa chọn hoàn hảo. Sản phẩm được làm từ thủy tinh trong suốt, dễ dàng quan sát bên trong. Phần nắp tre tinh tế mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên, đồng thời có khả năng kín hơi, giúp bảo quản đậu, cà phê, bánh kẹo hay gia vị luôn thơm ngon, không bị ẩm mốc. Không chỉ dùng trong bếp, lọ thủy tinh CNMF còn có thể biến thành vật trang trí tối giản, hiện đại cho không gian sống.

Bật mí rằng item siêu tiện lợi này đang được sale mức đỉnh nóc kịch trần 80% từ 135.000đ xuống còn 26.681đ. Mức giá không tưởng này chỉ có duy nhất tại "9/9 siêu sale chính hãng" của Lazada. Chị em nhanh tay để mua hàng ngay thôi nào!

