Không chỉ ở châu Á, mỹ phẩm Hàn Quốc còn đang chinh phục cả làng giải trí Âu - Mỹ nhờ chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý và sự đa dạng về sản phẩm. Những ngôi sao nổi tiếng thế giới như Hailey Bieber, Selena Gomez, Kylie Jenner hay Cardi-B đều từng bày tỏ sự yêu thích với các món đồ làm đẹp đến từ xứ kim chi. Điều này chứng minh mỹ phẩm Hàn không còn dừng lại ở trào lưu khu vực, mà đã trở thành lựa chọn toàn cầu.

1. Hailey Bieber - COSRX The Peptide Collagen Lifting Glow Hydrogel Mask

Hailey Bieber, người được mệnh danh là "nữ hoàng làn da căng bóng", thường xuyên nhắc đến mặt nạ dưỡng da trong chu trình skincare của mình. Trong số đó, cô đặc biệt yêu thích COSRX The Peptide Collagen Lifting Glow Hydrogel Mask. Mặt nạ chứa peptide và collagen thủy phân giúp tăng độ đàn hồi, cấp ẩm sâu, mang lại hiệu ứng da căng mọng ngay sau khi dùng. Với lịch trình bận rộn, chỉ cần 15-20 phút đắp mặt nạ là Hailey đã có thể lấy lại vẻ rạng rỡ cho làn da.

Nơi mua: COSRX

2. Kylie Jenner - Medicube AGE-R Booster Pro

Không chỉ là một biểu tượng thời trang, Kylie Jenner còn rất chú trọng đến công nghệ chăm sóc da. Cô từng chia sẻ sự yêu thích với máy dưỡng da Medicube AGE-R Booster Pro - một thiết bị làm đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc. Máy hoạt động dựa trên cơ chế điện di, giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn, đồng thời kích thích tuần hoàn máu và cải thiện độ săn chắc của da. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tiện lợi, muốn chăm sóc da chuẩn spa ngay tại nhà.

Nơi mua: Medicube

3. Selena Gomez - Dr. Althea 345 Relief Cream

Selena Gomez vốn sở hữu làn da nhạy cảm và dễ kích ứng, vì vậy cô luôn tìm kiếm những sản phẩm dịu nhẹ, lành tính. Dr. Althea 345 Relief Cream chính là một trong những sản phẩm "chân ái" của nữ ca sĩ. Kem dưỡng chứa 45% thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, công thức thuần chay, tập trung vào khả năng làm dịu và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Kết cấu kem mềm mịn, thấm nhanh, giúp làn da của Selena luôn duy trì sự ẩm mượt mà không bị nặng nề.

Nơi mua: gibibeauty

4. Cardi-B - BRMUD Recovery Mud Mask

Cardi-B nổi tiếng với phong cách cá tính, bận rộn và thường xuyên phải trang điểm đậm. Để làn da được "nghỉ ngơi", cô chọn BRMUD Recovery Mud Mask - loại mặt nạ bùn khoáng giàu khoáng chất tự nhiên. Sản phẩm giúp hút sạch dầu thừa, bụi bẩn, đồng thời làm dịu da và thu nhỏ lỗ chân lông. Sau những ngày dài với lớp trang điểm dày, mặt nạ bùn chính là "liều thuốc giải độc" giúp Cardi-B lấy lại sự thông thoáng và sáng khỏe cho da.

Nơi mua: koksara

Từ những ngôi sao Âu - Mỹ hàng đầu, có thể thấy sức ảnh hưởng của mỹ phẩm Hàn không hề nhỏ. Sản phẩm vừa đa dạng, công thức tiên tiến, vừa chú trọng đến sự an toàn và trải nghiệm thực tế của người dùng. Bên cạnh đó, giá thành thường mềm hơn so với nhiều thương hiệu Âu - Mỹ cao cấp, khiến mỹ phẩm Hàn trở thành lựa chọn hợp lý cho cả người nổi tiếng lẫn người tiêu dùng phổ thông.

Không quá lời khi nói, việc Hailey Bieber, Selena Gomez hay Kylie Jenner tin dùng mỹ phẩm Hàn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng toàn cầu của ngành làm đẹp xứ kim chi. Và biết đâu, món mỹ phẩm bạn đang sử dụng hằng ngày cũng chính là bí quyết giữ nhan sắc rạng rỡ của những ngôi sao hàng đầu thế giới.