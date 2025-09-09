Bí mật dòng sữa “10 không” từ vùng đất trong lành nhất hành tinh

Tasmania – "Thiên đường xanh" được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Giữa nhịp công nghiệp hóa ồn ã của thế giới, Tasmania nổi bật như một ốc đảo biệt lập, giữ trọn sự trong lành nguyên bản. Với khí hậu ôn hòa, rừng và công viên chiếm 2/3 diện tích, hòn đảo trở thành thiên đường sinh thái phong phú hiếm có.

Đặc biệt, những cơn gió Roaring Forties thổi trực tiếp từ Nam Cực, không hề đi qua bất kỳ thành phố hay khu công nghiệp nào, đã mang lại cho nơi đây bầu không khí gần như tinh khiết tuyệt đối. Khảo sát tại Trạm Cape Grim cho thấy, trong số 24 điểm có chỉ số bụi mịn PM2.5 thấp nhất tại Australia, có đến 23 điểm nằm ở Tasmania.

Đón gió nguyên sơ từ Nam Cực thổi đến, "thiên đường xanh" Tasmania có khí hậu trong lành bậc nhất thế giới.

Không chỉ được thiên nhiên ưu ái, Tasmania còn nổi tiếng nhờ chính sách phát triển bền vững: cấm hoàn toàn thực phẩm biến đổi gen (GMO) và từ năm 2020, toàn bộ hoạt động trên đảo đã vận hành bằng 100% năng lượng tái sinh.

Với dân số thưa thớt, đồng cỏ trải rộng và môi trường thuần khiết, Tasmania trở thành nơi lý tưởng cho mô hình nuôi thả tự nhiên, nhất là ngành chăn nuôi bò sữa. Mỗi hecta chỉ có khoảng 2 cô bò thong dong gặm cỏ, sống đúng với nhịp sinh học vốn có. Chính mô hình chăn nuôi thuận tự nhiên ấy đã tạo nên dòng sữa tinh khiết và ngọt lành.

Những cô bò ở Tasmania không bị nhốt trong chuồng trại mà được tự do lớn lên trên đồng cỏ, hòa cùng nhịp điệu thiên nhiên.

Moozi - sữa nguyên bản từ thiên nhiên Tasmania

Sinh ra từ vùng đất thuần khiết, Moozi chứa đựng một triết lý rõ ràng: sữa tươi phải minh bạch từ nguồn gốc, tử tế từ cách nuôi để an toàn cho con trẻ.

Không bị nuôi nhốt, bò tại nông trại Moozi ở Tasmania được gặm cỏ xanh tự nhiên không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không ăn thực phẩm biến đổi gen, không dùng hormone tăng trưởng hay chất tăng trọng. Nhờ phát triển theo đúng chu kỳ sinh học, bò khỏe mạnh, hầu như không cần thuốc, nên sữa tươi Moozi không chứa dư lượng kháng sinh.

Sau khi được vắt, sữa được tiệt trùng nhanh bằng công nghệ, vừa loại bỏ vi khuẩn, vừa giữ trọn hương vị nguyên chất, bảo quản ở nhiệt độ thường mà không cần chất bảo quản. Moozi cũng nói "không" với sữa bột, chất tạo ngọt, tạo màu tổng hợp, chỉ giữ lại 100% sữa tươi tinh khiết.

Moozi là sữa tươi ‘chuẩn 10 không’, nhập khẩu 100% từ đảo Tasmania, Úc.

Từ cách chăn nuôi tự nhiên đến quy trình sản xuất hiện đại, "10 Không" chính là lời cam kết trọn vẹn của Moozi - cho thiên nhiên, cho con trẻ và cho tương lai. Moozi tin rằng, mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ một lựa chọn đúng đắn.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, Số 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam