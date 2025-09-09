10 siêu phẩm "lột da" viral Hàn Quốc: Tỉnh dậy thấy da đẹp như giấc mơ, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin nổi

Không phải ngẫu nhiên mà mỹ phẩm Hàn luôn khiến các tín đồ mê làm đẹp toàn cầu phát cuồng bởi triết lý làm đẹp ở xứ kim chi không chỉ là bôi vài lớp dưỡng mà là cả một quá trình chăm da từ trong ra ngoài, giúp làn da thực sự được "thay mới". Và đây chính là 10 sản phẩm đang gây sốt khắp Hàn Quốc, được ưu ái gọi vui là vũ khí thay da vì hiệu quả nhìn thấy rõ chỉ sau vài lần dùng.

1. Biodance Bio Collagen Real Deep Mask

Mở màn là chiếc mặt nạ đang khiến các biên tập viên làm đẹp từ Hàn sang Mỹ "bấn loạn": Biodance Bio Collagen Real Deep Mask. Với thiết kế hydrogel trong suốt, miếng mask này chứa collagen phân tử siêu nhỏ cùng oligo-hyaluronic acid giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu và làm da căng đầy chỉ sau một đêm.

Cảm giác sáng hôm sau thức dậy, làn da thực sự khác biệt khi mềm mượt, ngậm nước và sáng bừng hơn, đúng chất được spa tại nhà. Thế nên cũng không lạ gì khi Biodance được ca tụng là mặt nạ collagen hot nhất Hàn trong năm 2025.

Nơi mua: Biodance Vietnam Store

2. Medicube Collagen Jelly Cream

Sau khi đã cấp ẩm căng mọng bằng mask, bước tiếp theo không thể thiếu chính là kem dưỡng. Collagen Jelly Cream của Medicube nổi tiếng với kết cấu thạch mát lạnh, chứa collagen thủy phân và niacinamide giúp làm đầy nếp da và làm sáng đồng đều.

Điều khiến sản phẩm viral chính là cảm giác "nặng mà nhẹ", tức nhìn da căng bóng nhưng bề mặt lại thoáng, không hề bí rít. Nếu bạn dùng buổi sáng trước makeup thì lớp nền sẽ chuẩn glass-skin suốt ngày.





Nơi mua: medicube Việt Nam Chính Hãng

3. Hanyul Yuja Brightening Sleeping Mask

Người Hàn có thói quen dùng mask dưỡng da trước khi ngủ và mask ngủ Yuja chính là ngôi sao của dòng sản phẩm này. Những hạt capsule vàng tươi tan chảy trên da sẽ giải phóng vitamin C từ trái yuja (một loại quả họ cam quýt, nhìn giống chanh vàng nhưng to hơn, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, cực nổi tiếng trong ẩm thực và mỹ phẩm Hàn), kết hợp cùng niacinamide và HA để bạn da được "ngậm" đủ dưỡng chất trong quá trình nghỉ ngơi.

Nhiều người dùng công nhận em này không chỉ giúp da sáng rạng rỡ mà còn mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu, biến quy trình dưỡng da thành một khoảnh khắc self-care thực sự.





Nơi mua: Soko Glam

4. COSRX Advanced Snail Hydrogel Eye Patch

Đôi mắt thường là nơi dễ lộ rõ sự mệt mỏi nhất trên gương mặt. Chính vì vậy, hydrogel eye patch chiết xuất ốc sên của COSRX đã trở thành món "must-have" cho nhiều tín đồ skincare. Với hai kích cỡ miếng dán linh hoạt, sản phẩm vừa khít ở những vị trí cần chăm sóc nhất, mang lại cảm giác mát lạnh tức thì và cấp ẩm sâu cho vùng da mỏng manh quanh mắt chỉ trong 10 - 15 phút.

Sự mát lạnh tức thì kết hợp với hiệu ứng căng mọng từ chiết xuất ốc sên giúp vùng mắt như sáng bừng, xua tan quầng thâm và nếp nhăn li ti, từ đó giúp đôi mắt của bạn như được "reset" lại.





Nơi mua: COSRX Official Store

5. ANUA Niacinamide 10 + TXA 4 Serum

Không thể nói đến "thay da" mà thiếu serum đặc trị. ANUA - thương hiệu Hàn nổi tiếng với các sản phẩm dịu nhẹ - đã tạo cơn sốt với serum chứa niacinamide 10%, tranexamic acid 4% và arbutin. Combo quyền lực này giúp xử lý thâm, sạm và tình trạng da không đều màu. Một điểm cộng nữa là texture lỏng nhẹ như nước khiến sản phẩm dễ layer, đặc biệt phù hợp với các routine nhiều bước của Kbeauty.





Nơi mua: ANUA Official Store

6. TIRTIR Mask Fit Red Cushion Foundation

Chăm da kỹ lưỡng rồi thì tất nhiên cần một lớp nền xứng tầm. Cushion đỏ nhà TIRTIR từng viral toàn châu Á nhờ khả năng bám 72h, nghe có vẻ khoa trương nhưng thực tế lớp nền này cực kì lâu trôi.

Điểm cộng lớn nhất là lớp finish mỏng nhẹ siêu tự nhiên, glowy vừa đủ để mang lại cảm giác da như trang điểm như mà vẫn rạng rỡ, bóng khỏe. Đây là lý do cushion này liên tục cháy hàng trên Olive Young.





Nơi mua: TIRTIR Official Store

7. AXIS-Y Vegan Collagen Eye Serum

Khác với miếng dán mắt cho hiệu quả tức thì của COSRX, AXIS-Y Vegan Collagen Eye Serum lại tập trung vào chăm sóc lâu dài. Công thức của sản phẩm kết hợp vegan collagen, peptides và hyaluronic acid giúp nuôi dưỡng, làm săn chắc vùng da mỏng manh quanh mắt.

Điểm đặc biệt là em này sở hữu đầu lăn kim loại mát lạnh vừa massage nhẹ nhàng vừa hỗ trợ dưỡng chất thẩm thấu nhanh. Sau vài lần lăn, đôi mắt trở nên tươi tỉnh, sáng sủa hơn như được hồi xuân thêm vài tuổi.





8. AESTURA ATOBARRIER365 Cream

Làn da nhạy cảm luôn cần lớp lá chắn chắc chắn, ATOBARRIER365 chính là "người hùng" trong khoản này. Nhờ công nghệ ceramide độc quyền, kem dưỡng giúp khóa ẩm đến 120 giờ và củng cố hàng rào bảo vệ da. Chất kem dày nhưng thấm nhanh, để lại cảm giác êm dịu và mềm mượt, cực kì hợp cho những ai thường xuyên bị khô căng hoặc kích ứng.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE

9. Beauty of Joseon Glow Replenishing Rice Milk

Beauty of Joseon Glow Replenishing Rice Milk là cái tên đang được nhắc tới liên tục trên TikTok, đặc biệt với hội da dầu. Công thức sữa gạo trong sản phẩm vừa cấp ẩm, vừa làm dịu, đồng thời kiểm soát bã nhờn nhẹ nhàng để giữ cho làn da luôn trong trạng thái cân bằng.

Chỉ sau vài tuần sử dụng, nhiều người nhận thấy sự thay đổi rõ rệt: vùng chữ T bớt bóng dầu nhưng bề mặt da vẫn mịn màng và tươi sáng. Cảm giác làn da như được đổi mới, căng khỏe mà không hề nặng nề.





Nơi mua: Skin2Seoul

10. Laneige Water Sleeping Mask

Kết thúc danh sách không thể thiếu "huyền thoại" mask ngủ của Laneige. Công thức gel-cream chứa 3 loại hyaluronic acid đã được chứng minh qua thời gian và trải nghiệm của vô số người dùng để trở thành cái tên bất bại. Mỗi tối thoa một lớp mỏng, sáng hôm sau da như được reset hoàn toàn.

Không chỉ dưỡng ẩm sâu, sản phẩm còn mang lại cảm giác thư giãn nhờ hương thơm dịu nhẹ để biến mỗi đêm thành một giấc ngủ làm đẹp đúng nghĩa.





Nơi mua: Laneige Vietnam

Nguồn: Global News