Nhìn cảnh này, người lớn có thật sự ổn không?

Một gia đình hài hòa không thể thiếu vai trò dẫn dắt của cha mẹ. Dù là gia đình một con hay nhiều con, việc cha mẹ có biết lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của con cái hay không mới là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Ở nhiều gia đình chỉ có một con, điều này thường dễ thực hiện hơn, bởi mọi nguồn lực và tình yêu đều dành trọn cho một đứa trẻ. Nhưng với các gia đình sinh con thứ hai, thứ ba..., không ít trường hợp chỉ vì những chuyện tưởng chừng rất nhỏ mà mâu thuẫn nổ ra liên miên. Điều mà cha mẹ thường không nhận ra là chuyện nhỏ trong mắt người lớn, có thể là vết thương rất lớn trong lòng trẻ.

Trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã lan truyền câu chuyện của một người mẹ than phiền rằng con trai lớn của mình "lạnh lùng, vô cảm, không biết biết ơn", khiến cô vô cùng tổn thương. Thế nhưng, khi biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, nhiều cư dân mạng lại không thể đồng cảm với người mẹ, thậm chí còn xót xa cho cậu bé trong video - người đã lặng lẽ lau nước mắt khi máy quay vẫn còn bật.

Cậu bé tỏ ra khá thờ ơ lúc ban đầu khi mẹ thông báo cậu sắp có em (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo chia sẻ của người mẹ, cậu bé đã hơn mười tuổi, đang trong độ tuổi trung học - giai đoạn nhạy cảm về cảm xúc, áp lực học tập cũng nặng nề hơn, rất cần sự đồng hành và quan tâm từ cha mẹ. Thế nhưng đúng vào thời điểm ấy, mẹ em lại mang thai con thứ hai. Khi được thông báo tin này, cậu bé tỏ ra khá thờ ơ, chỉ nói rằng chuyện đó "không liên quan gì đến con". Nhưng khi đoạn video chưa kết thúc, cậu đã không kìm được nước mắt và lặng lẽ lau đi.

Điều khiến nhiều người chạnh lòng hơn cả là phản ứng của người mẹ. Thay vì nhận ra nỗi buồn sâu sắc của con trai - một đứa trẻ ở tuổi dậy thì đã không thể kìm nén cảm xúc, cô gần như phớt lờ hoàn toàn, chỉ chăm chăm trách con lạnh nhạt, không cảm xúc, thậm chí còn đăng câu chuyện lên mạng để "kể khổ".

May mắn là phần lớn cư dân mạng đã không đứng về phía người mẹ. Đa số đều cho rằng cha mẹ không có quyền trách móc con cả chỉ vì con không vui mừng hay tỏ ra biết ơn khi gia đình có thêm em bé. Điều khiến nhiều người suy nghĩ hơn cả không chỉ là đúng sai, mà là câu hỏi: Vì sao một đứa trẻ ở tuổi ấy lại phản ứng như vậy?

Ở độ tuổi dậy thì, trẻ không còn là những đứa bé có thể vô tư đón nhận mọi thay đổi trong gia đình bằng sự háo hức. Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu ý thức rất rõ về vị trí của bản thân, về việc mình có còn quan trọng hay không, có bị thay thế hay bị bỏ lại phía sau hay không. Việc gia đình sắp có thêm một em bé, trong nhiều trường hợp, không được trẻ cảm nhận như "niềm vui" mà giống một tín hiệu bất an.

Sau những phút thờ ơ, cậu bé đã không kìm được nước mắt (Ảnh: Chụp màn hình)

Sự thờ ơ ban đầu của cậu bé trong câu chuyện có thể không phải là lạnh lùng, mà là một cơ chế tự vệ. Khi chưa kịp hiểu mình nên cảm thấy thế nào, trẻ chọn cách nói rằng "không liên quan đến con" để tránh phải bộc lộ nỗi lo sợ sâu bên trong liệu tình yêu của cha mẹ có bị chia bớt, liệu mình có còn được quan tâm như trước.

Việc cậu bé bật khóc ngay trong lúc máy quay còn chưa tắt lại càng cho thấy cảm xúc ấy không hề hời hợt. Đó có thể là cảm giác mất mát mơ hồ, chưa gọi tên được, nhưng đủ lớn để khiến một đứa trẻ đang tuổi dậy thì không thể kìm nén. Điều đáng tiếc là cảm xúc ấy đã không được người lớn nhận ra và đón nhận đúng lúc.

Nhiều cha mẹ hay viện dẫn lý do "lần đầu làm cha mẹ" để biện minh cho những tổn thương vô tình gây ra cho con. Nhưng họ quên rằng, dù là lần đầu làm cha mẹ thì ai cũng từng là một đứa trẻ. Trẻ con có thể không diễn đạt được bằng lời, nhưng cảm giác được yêu hay bị bỏ rơi, được coi trọng hay bị xem nhẹ, chúng nhận ra rất rõ.

Trên mạng xã hội cũng không thiếu những gia đình sinh hai con mà vẫn giữ được sự cân bằng, yêu thương và hòa thuận. Điểm chung của những gia đình ấy không nằm ở điều kiện kinh tế hay phương pháp nuôi dạy cầu kỳ, mà ở chỗ đứa trẻ lớn không cảm thấy mình bị thay thế. Tình yêu dành cho con không biến mất, không bị thu nhỏ, và không trở thành thứ phải "tranh giành" khi một em bé khác xuất hiện.

Ngược lại, nếu một đứa trẻ đã từng nhiều lần cảm thấy mình phải tự xoay xở với cảm xúc của chính mình, thì việc gia đình sắp có thêm em không khác gì một lời nhắc nhở rằng: mình có thể sẽ phải lùi lại thêm một bước nữa. Trong hoàn cảnh ấy, thật khó để mong chờ một phản ứng vui vẻ hay háo hức từ con.

Theo Sohu