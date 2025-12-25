Xem phim Sex Education, tôi cay đắng nhận ra muốn yên ổn ở chốn công sở, có những người chắc chắn phải tránh xa

Trong môi trường làm việc đầy rẫy những biến động và áp lực, việc tìm kiếm sự bình yên không chỉ nằm ở kỹ năng chuyên môn mà còn ở khả năng nhận diện các kiểu nhân vật độc hại. Khi xem Sex Education, tôi bàng hoàng nhận ra rằng ngôi trường Moordale thực chất là một bản mô phỏng thu nhỏ của chốn công sở hiện đại. Những nhân vật trong phim mang đến cho tôi một đạo lý đắt giá rằng muốn yên ổn và giữ được sự chuyên nghiệp, có những kiểu người chắc chắn chúng ta phải giữ khoảng cách.

1. Những "kẻ bắt nạt" núp bóng quyền lực

Trong phim, hình ảnh Hiệu trưởng Michael Groff là minh chứng rõ nhất cho kiểu đồng nghiệp hoặc cấp trên độc hại. Ông ta sử dụng sự cứng nhắc, giáo điều và quyền lực để áp đặt người khác thay vì dẫn dắt. Ở chốn công sở, đây là những người luôn dùng vị thế để đè nén cấp dưới, coi thường những ý tưởng sáng tạo và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai không tuân theo lối mòn của họ.

Hiệu trưởng Groff (Ảnh: Netflix)

Kiểu người này thường tạo ra một môi trường làm việc đầy nỗi sợ hãi. Nếu bạn không muốn bị vắt kiệt sức lao động hay bị hủy hoại lòng tự tôn nghề nghiệp, hãy học cách giữ khoảng cách an toàn. Đừng cố gắng làm hài lòng họ bằng mọi giá, bởi vì với những người như Michael Groff, sự phục tùng của bạn chỉ là bàn đạp để họ củng cố cái tôi độc đoán. Sự yên ổn chỉ đến khi bạn thiết lập được ranh giới rõ ràng và không để mình bị lôi vào vòng xoáy kiểm soát của họ.

2. Những "ngôi sao" luôn khao khát sự chú ý

Nhân vật Ruby Matthews ở những mùa đầu hay kiểu người luôn muốn mình là tâm điểm như Jackson Marchetti khi bị áp lực danh vọng đè nặng, gợi nhắc tôi về những đồng nghiệp luôn khao khát sự công nhận thái quá. Chốn công sở không thiếu những người sẵn sàng "chiếm sóng" của đồng nghiệp, coi thành quả tập thể là của riêng mình và luôn tỏ vẻ thượng đẳng để che giấu sự bất an bên trong.

Họ có thể rất lôi cuốn lúc ban đầu, nhưng sự kết giao sâu sắc với những người này thường mang lại rắc rối. Họ sẽ kéo bạn vào những cuộc cạnh tranh không lành mạnh hoặc những buổi tụ tập nói xấu sau lưng người khác để nâng tầm vị thế của chính họ. Giống như cách các học sinh ở Moordale dần nhận ra chân tướng của những "nhóm quyền lực", tôi tỉnh ngộ rằng việc đứng ngoài các nhóm "ngôi sao" này chính là cách tốt nhất để bảo vệ sự tập trung của bản thân. Một môi trường làm việc lành mạnh cần sự cộng tác, không phải là sân diễn cho những cái tôi quá lớn.

3. Những người luôn mang năng lượng tiêu cực và phán xét

Sex Education cho tôi thấy hậu quả của việc sống trong sự phán xét. Có những người giống như các nhân vật luôn soi mói chuyện đời tư của người khác, biến những bí mật cá nhân thành chủ đề bàn tán nơi hành lang. Ở văn phòng, họ là những "camera chạy bằng cơm", luôn tìm kiếm những vết rạn trong cuộc sống của đồng nghiệp để làm quà tặng cho các buổi trà chanh chém gió.

Bộ phim tập hợp nhiều nhân vật với những nét tính cách khác nhau (Ảnh: Netflix)

Sự thật là, nếu họ có thể nói xấu người khác với bạn, họ cũng có thể làm điều tương tự với bạn sau lưng. Những người này không chỉ đánh cắp thời gian mà còn đánh cắp cả sự tích cực của bạn. Bài học từ phim khiến tôi hiểu rằng sự trung thực và lòng trắc ẩn là chìa khóa của mọi mối quan hệ, nhưng với những kẻ chuyên gieo rắc tin đồn và sự phán xét, cách duy nhất để bảo vệ mình là tuyệt đối không tham gia vào những câu chuyện của họ.

4. Lựa chọn sự tử tế và ranh giới chuyên nghiệp

Đạo lý lớn nhất mà tôi rút ra sau khi xem phim chính là việc chọn lọc các mối quan hệ. Giống như Otis hay Maeve, họ chỉ thực sự phát triển khi tìm được những người bạn thực sự thấu hiểu và ủng hộ mình thay vì những kẻ lợi dụng. Chốn công sở cũng vậy, thay vì cố gắng hòa nhập với tất cả, hãy tập trung vào những đồng nghiệp có giá trị tương đồng, những người làm việc bằng sự chân thành và trách nhiệm.

Tôi nhận ra rằng sự "yên ổn" không có nghĩa là cô lập bản thân, mà là có đủ bản lĩnh để từ chối những mối quan hệ độc hại. Đừng sợ việc bị coi là kẻ lạc loài nếu bạn chọn không tham gia vào những cuộc chiến ngầm hay những phe phái đầy tính toán. Cuối cùng, năng lực làm việc và đạo đức nghề nghiệp mới là thứ bảo vệ bạn bền vững nhất. Biết cách tránh xa những người không phù hợp chính là bước đầu tiên để xây dựng một sự nghiệp bền vững và một tâm hồn bình yên giữa bộn bề công sở.