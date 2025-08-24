Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 Kajiki, nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ thông báo điều chỉnh thời gian tựu trường, lùi 1-2 ngày so với kế hoạch ban đầu (25/8) để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Chiều 24/8, Sở GD&ĐT Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm dừng tổ chức các hoạt động tựu trường, tập trung triển khai các phương án ứng phó bão. Sở GD&ĐT nhấn mạnh, chỉ khi tình hình thời tiết thật sự an toàn, thủ trưởng các cơ sở giáo dục mới được phép tổ chức các hoạt động đón học sinh trở lại trường từ ngày 26/8.

Tại Hà Tĩnh , Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Theo đó, hơn 67.000 học sinh các khối 1, 9 và 12 sẽ nghỉ học trong hai ngày 25-26/8. Việc quay trở lại trường sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và thông báo tiếp theo của ngành.

Nhiều tỉnh thành Bắc Trung Bộ lùi ngày tựu trường do ảnh hưởng bão số 5. (Ảnh minh họa)

Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng có công văn yêu cầu toàn bộ học sinh trong tỉnh nghỉ học từ ngày 25/8 cho đến khi thời tiết ổn định trở lại, nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro khi bão đổ bộ và mưa lũ kéo dài.

Tại thành phố Huế , Sở GD&ĐT quyết định điều chỉnh lịch tựu trường sang ngày 28/8, muộn hơn 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, các trường được yêu cầu theo dõi sát dự báo bão, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất. Sau bão, các trường sẽ tổ chức vệ sinh khuôn viên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đón học sinh trở lại.

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT cho phép các trường tự chủ động trong việc điều chỉnh lịch tựu trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận, phần lớn các trường đều thống nhất lùi thời gian tựu trường, không tổ chức vào ngày 25/8 như kế hoạch trước đó.