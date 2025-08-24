Ngành học cực hot, suốt 20 năm đều có điểm chuẩn cao nhất trường ĐH Công nghệ - nơi "ươm mầm" của doanh nhân công nghệ Nguyễn Hòa Bình

Trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2025. Theo đó, ngành Công nghệ thông tin tiếp tục là ngành học dẫn đầu với điểm chuẩn cao nhất 28,19. Tiếp theo là ngành Khoa học máy tính với điểm chuẩn 27,86.

Ngành Công nghệ thông tin là 1 ngành học hot nhất của trường ĐH công nghệ khi liên tục dẫn đầu điểm chuẩn đầu vào qua các năm.

Năm 2024, ngành Công nghệ thông tin cũng có điểm chuẩn cao nhất với 27,8 điểm. Kế tiếp là ngành Khoa học máy tính với 27,58 điểm. Số liệu thống kê cho thấy, nhiều năm trước, ngành học này luôn là ngành học hot, có điểm chuẩn cao nhất trường.

Các chương trình đào tạo của Khoa CNTT, đặc biệt là ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin, luôn có điểm chuẩn thuộc top cao nhất tại UET. Theo thông tin từ trang web chính thức của UET (uet.vnu.edu.vn), điểm chuẩn của các ngành này thường dao động từ 27 đến 29 điểm trong các kỳ thi tuyển sinh đại học những năm gần đây, phản ánh sức hút mạnh mẽ và chất lượng đào tạo hàng đầu. Nhiều sinh viên được tuyển thẳng nhờ thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, khẳng định uy tín của Khoa trong việc thu hút nhân tài.

Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET) từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Được thành lập ngày 11/02/1995, tiền thân là chuyên ngành Máy tính tại Khoa Toán Cơ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1965, Khoa CNTT đã có hơn 50 năm phát triển với những thành tựu đáng tự hào. Đặc biệt, các ngành học thuộc Khoa luôn nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất tại UET qua các năm, thu hút hàng ngàn thí sinh xuất sắc trên cả nước.

Khoa CNTT ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ đạt chuẩn mực quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại học Công nghệ được thành lập vào năm 1999, với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ giảng viên gồm 302 cán bộ trong đó có 228 giảng viên, nghiên cứu viên và 74 cán bộ hành chính chuyên môn cao đã nỗ lực hết mình, đào tạo ra nhiều lứa những kỹ sư ưu tú cho nước nhà. Trong đó, doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Hòa Bình cũng là cựu học sinh ngành công nghệ tại trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây chính là nơi ươm mầm giấc mơ để ông vững bước và tỏa sáng như hiện nay.

Là thành viên trong cụm các trường Đại học Quốc gia Hà Nội nên trường Đại học Công nghệ được thiết kế rộng rãi, hiện đại, nằm trong cùng một khuôn viên rộng lớn với các trường anh em như: Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Ngoại ngữ(ULIS),…

Bên cạnh đó, với tinh thần "học hết mình, chơi nhiệt tình", trường luôn nêu cao tầm nhìn và sứ mệnh muốn trở thành trường Đại học kỹ thuật công nghệ thông tin đứng đầu cả nước, và là trung tâm nghiên cứu, đào tạo xuất sắc về khoa học và chuyển giao công nghệ.

