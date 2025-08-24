Viết vài câu về con cái, Hồ Ngọc Hà bị chê "thiếu thiện cảm": Soi lại cách dạy con mới thấy cô bị oan vô cùng

Là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của Vpop, Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp âm nhạc, hình ảnh thời trang, mà còn bởi cách nuôi dạy cặp song sinh Leon và Lisa. Mọi động thái của cô, từ chuyện con cái học hành đến những bức ảnh đời thường, đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn tán. Mới đây, khi Hà Hồ chia sẻ vài tấm ảnh ghi lại kỳ nghỉ hè của hai con, một lần nữa, dư luận lại chia làm hai luồng ý kiến.

Chuyện tưởng chừng đơn giản: ban đầu cả gia đình dự định về quê nội ở Thụy Điển, nhưng vì hộ chiếu hết hạn, hai bé không đi được. Thế là Leon và Lisa có thêm nhiều thời gian ở nhà, vừa chơi vừa học. Hồ Ngọc Hà hào hứng kể, nhờ những ngày hè này mà hai con viết và đọc tiếng Việt khá ổn, khiến cô vô cùng mừng rỡ.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi: "Hay quá, dù cho con học trường quốc tế nhưng Hà vẫn rất chú trọng tiếng Việt"; "Con có thể nói tiếng Anh, nhưng tiếng mẹ đẻ vẫn là nền tảng gắn kết gia đình và văn hóa"…

Song, bên cạnh đó cũng xuất hiện những ý kiến trái chiều. Một người viết: "Hai bé đáng yêu. Nhưng phụ huynh viết status không thiện cảm. Con mang dòng máu Việt, sinh sống trên đất Việt, ba mẹ người Việt thì dĩ nhiên ngôn ngữ chính là tiếng Việt. Các ngôn ngữ khác là ngôn ngữ thứ hai. Ở một phương diện nào đó, chúng ta hay ảo tưởng và chạy theo những thứ không thuộc về mình. Hãy là mình, tỏa sáng tự nhiên".

Chính lời bình luận này đã làm dấy lên tranh luận: Liệu có cần "lo lắng" thái quá khi con cái của các gia đình chọn học trường quốc tế, giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh, mà đôi khi lơ là hoặc xen lẫn trong việc dùng tiếng Việt?

Hồ Ngọc Hà - bà mẹ luôn chú trọng "giữ tiếng Việt" cho con

Điều đầu tiên cần khẳng định: Hồ Ngọc Hà không hề xem nhẹ tiếng Việt. Trái lại, nữ ca sĩ nhiều lần nhắc trong các buổi phỏng vấn rằng cô rất kiên trì trong việc dạy hai bé song sinh tiếng mẹ đẻ. Dù Leon và Lisa đang theo học một trường quốc tế, chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, Hà Hồ vẫn dành thời gian để cùng con đọc truyện tranh, viết chữ và giao tiếp bằng tiếng Việt tại nhà.

Cụ thể, một cư dân mạng đã đưa ra lời khuyên nữ ca sĩ nên thuê người dạy con tiếng Anh. Người này còn cho biết đã áp dụng cách trên và thành quả là con nói được 4 ngoại ngữ. Người này còn bình luận vui vẻ muốn "apply" vị trí trông trẻ, giúp nuôi con khỏe, tự lập, tự tin vì bản thân có nhiều kiến thức hữu ích.

Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà cho rằng tiếng Việt khá khó nên cô sẽ dạy các con tiếng Việt trước. "Cảm ơn chị. Nhưng em không nghĩ vậy, tiếng Việt rất khó học nên các em sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, tiếng Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả", cô chia sẻ.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ kinh nghiệm khi nuôi dạy Subeo. Subeo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cả bố và mẹ là người Việt Nam. Tuy nhiên, cậu bé theo học trường quốc tế từ nhỏ nên thành thạo tiếng Anh hơn tiếng Việt. Thậm chí, quý tử nhà Hồ Ngọc Hà từng gặp khó khăn trong việc viết và đọc khiến gia đình phải đăng ký cho học lớp phụ đạo.

Thực tế, không ít gia đình từng rơi vào tình huống "cười ra nước mắt" khi con nói tiếng Anh trôi chảy, nhưng lại ấp úng khi diễn đạt một câu tiếng Việt đầy đủ. Hồ Ngọc Hà vẫn đã và đang cố gắng để điều đó không xảy ra.

Cần nhìn nhận một thực tế khách quan: trẻ em học trường quốc tế từ nhỏ, hàng ngày tiếp xúc 100% môi trường tiếng Anh, giáo trình, thầy cô và bạn bè đều dùng tiếng Anh, thì việc các em quen với ngôn ngữ này là điều dễ hiểu. Đôi khi, khi diễn đạt cảm xúc, câu chữ tiếng Anh đến nhanh hơn trong đầu các em so với tiếng Việt.

Ngôn ngữ, suy cho cùng, là thói quen. Nếu một đứa trẻ 7-8 tiếng ở trường đều nghĩ, nói, viết bằng tiếng Anh, việc xen lẫn tiếng Anh khi trò chuyện ở nhà là rất bình thường, thậm chí khó tránh. Đây không phải là "chạy theo cái không thuộc về mình" như một số người nhận xét, mà đơn giản là hệ quả tất yếu của môi trường giáo dục.

Điều quan trọng là cha mẹ có đủ kiên nhẫn để củng cố tiếng mẹ đẻ cho con hay không. Và thực tế, Hồ Ngọc Hà đã chứng minh cô đặt vấn đề này ở vị trí quan trọng trong việc nuôi dạy con cái.

Ở khía cạnh văn hóa, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là "sợi dây" nối con cái với gia đình, cội nguồn. Khi con trẻ sử dụng tiếng Việt trôi chảy, các em không chỉ dễ dàng gắn kết hơn với ông bà, họ hàng, mà còn hiểu sâu sắc hơn về văn học, lịch sử, truyền thống dân tộc.

Hồ Ngọc Hà với tư cách một người mẹ đã lựa chọn giữ tiếng Việt cho con. Đó không phải là sự "ảo tưởng chạy theo cái ngoài mình" như lời chỉ trích, mà là sự dung hòa: vừa cho con cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu bằng tiếng Anh, vừa giữ gìn gốc rễ qua tiếng Việt.

Có lẽ, điều chúng ta nên nhìn nhận ở Hồ Ngọc Hà không phải là "thiện cảm" hay "không thiện cảm" trong một status, mà là sự nghiêm túc, kiên trì của cô trong việc giữ gìn tiếng Việt cho con. Bởi, trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa, nuôi dạy một đứa trẻ biết hòa nhập quốc tế nhưng vẫn tự tin gắn bó với cội nguồn văn hóa mới là thành công thực sự của cha mẹ.