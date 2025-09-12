Nhiều nước sắp bỏ đóng dấu hộ chiếu, xuất nhập cảnh thế nào?

Theo ABC News, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai hệ thống nhập/xuất (EES) vào ngày 12/10, thay thế việc đóng dấu hộ chiếu giấy cho du khách ngoài EU.

Đến ngày 10/4/2026, nếu du khách đến châu Âu từ các quốc gia ngoài EU như Mỹ, Anh hay Canada sẽ được quét mã vạch thay vì đóng dấu. Hệ thống EES sẽ chụp ảnh khuôn mặt và dấu vân tay của du khách, sau đó lưu trữ thông tin nhập cảnh và xuất cảnh dưới dạng kỹ thuật số.

Trên thực tế, nhiều quốc gia đã tiên phong trong việc sử dụng hộ chiếu kỹ thuật số , chẳng hạn Anh, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Argentina đã ngừng đóng dấu hộ chiếu. Úc thậm chí đã bỏ dấu mộc từ năm 2012, để chuyển sang cổng điện tử (e-gates) sử dụng sinh trắc học, cho phép du khách nhập cảnh tự động.

Dấu mộc hộ chiếu đang dần bị loại bỏ khi các quốc gia áp dụng hệ thống kỹ thuật số sử dụng sinh trắc học như nhận dạng khuôn mặt và dấu vân tay. Ảnh: Artwell.

Mỹ cũng đang mở rộng các chương trình dựa trên sinh trắc học và đăng ký di động như Global Entry, TSA PreCheck và Clear Plus. Về cơ bản, các hệ thống này sẽ theo dõi chuyển động của du khách bằng nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay và quét kỹ thuật số.

TTW đánh giá, sự dịch chuyển từ dấu mộc vật lý sang hệ thống kỹ thuật số không chỉ là một điều chỉnh nhỏ. Đây là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường an ninh, nâng cao hiệu quả kiểm soát biên giới và chuẩn hóa việc thu thập dữ liệu. Các quốc gia kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mang lại tốc độ, bảo mật và công nghệ tốt hơn, kiểm tra biên giới nhanh hơn, an ninh được cải thiện và giảm thiểu nguy cơ làm giả giấy tờ.

"Trong kỷ nguyên mới này, hệ thống sinh trắc học và kỹ thuật số sẽ là chìa khóa. Thay vì đóng dấu, du khách sẽ trải qua các quy trình điện tử chuyên nghiệp và thông minh hơn", TTW viết.

NY Post lưu ý, mặc dù việc đóng dấu mộc lên hộ chiếu có thể sắp biến mất, nhưng hộ chiếu vẫn là giấy tờ không thể thiếu. Vì hệ thống kỹ thuật số chỉ bổ sung cho việc theo dõi nhập cảnh và xuất cảnh của du khách.

Mặc dù việc đóng dấu mộc lên hộ chiếu có thể sắp biến mất, nhưng hộ chiếu vẫn là giấy tờ không thể thiếu. Ảnh: NY Post.

Để đảm bảo chuyến đi suôn sẻ, du khách cần lưu kiểm tra yêu cầu nhập cảnh trước chuyến đi, đặc biệt là khi đến châu Âu vào năm 2026. Ngoài ra, một số quốc gia có thể yêu cầu giấy phép trước khi đi du lịch hoặc đơn đăng ký trực tuyến.

Du khách cũng cần đảm bảo hộ chiếu của mình phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng sau ngày dự kiến đi du lịch. Ngoài ra, du khách nên tham khảo các công cụ trực tuyến để kiểm tra yêu cầu về thị thực và giấy tờ của từng quốc gia.

Theo NY Post , sự thay đổi về hộ chiếu này không diễn ra ngay lập tức, và du khách vẫn có thể được đóng dấu mộc lên hộ chiếu ở một số quốc gia nhỏ hơn hoặc ít phát triển về mặt kỹ thuật số trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc chuẩn bị trước sẽ giúp du khách tránh bất ngờ khi đi du lịch nước ngoài..