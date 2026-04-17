Nhiều người kiêng sai: Những món này ăn vào không béo mà còn giúp xuống cân

Giảm cân luôn đi kèm với một “nỗi ám ảnh” quen thuộc: tránh chất béo, cắt tinh bột, ăn càng ít càng tốt. Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít người càng kiêng khem khắt khe lại càng dễ tăng cân trở lại, thậm chí còn thèm ăn hơn trước.

Lý do nằm ở việc lựa chọn sai thực phẩm. Không phải cứ nhiều chất béo hay nhiều calo là “kẻ thù” của cân nặng. Ngược lại, một số món ăn nếu sử dụng đúng cách còn giúp kiểm soát cơn đói, ổn định chuyển hóa và hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia có lần đã chia sẻ trên Sức khỏe & Đời sống, giảm cân không phải là cắt bỏ hoàn toàn chất béo mà là lựa chọn đúng loại chất béo và cân đối khẩu phần. Một chế độ ăn hợp lý cần đảm bảo đủ dinh dưỡng để tránh rơi vào trạng thái đói kéo dài.

Dưới đây là những thực phẩm “bị hiểu lầm” nhưng thực chất lại có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng.

1. Sữa nguyên kem và phô mai - không đáng sợ như bạn nghĩ

Nhiều người chọn sữa ít béo khi giảm cân vì lo ngại chất béo trong sữa nguyên kem sẽ gây tăng cân. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn lại là cảm giác no.

Sữa nguyên kem và phô mai cung cấp protein chất lượng cao cùng chất béo tốt. Protein giúp làm chậm tiêu hóa, còn chất béo giúp kéo dài cảm giác no. Nhờ đó, bạn sẽ ít có xu hướng ăn vặt hơn trong ngày.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa nguyên kem không liên quan trực tiếp đến tăng cân, thậm chí còn có thể giúp kiểm soát cân nặng nếu dùng hợp lý.

2. Các loại hạt - nhỏ nhưng “có võ”

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều… thường bị gắn mác “nhiều calo”. Điều này không sai, nhưng chưa đủ.

Các loại hạt chứa nhiều chất xơ, protein và chất béo không bão hòa - bộ ba giúp tăng cảm giác no rất tốt. Ngoài ra, việc phải nhai kỹ cũng khiến cơ thể có thêm thời gian gửi tín hiệu “đã no” lên não.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn hạt với lượng vừa phải không gây tăng cân, thậm chí còn giúp giảm vòng eo. Quan trọng là thay thế các món ăn vặt kém lành mạnh bằng một nắm hạt nhỏ mỗi ngày.

3. Cá hồi - chất béo tốt giúp giảm mỡ

Cá hồi là thực phẩm giàu chất béo, nhưng phần lớn là Omega-3 - loại chất béo có lợi cho sức khỏe.

Omega-3 không chỉ giúp giảm viêm mà còn cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo. Ngoài ra, cá hồi còn giàu protein, giúp bạn no lâu hơn và hạn chế ăn quá mức.

Một khẩu phần cá hồi hợp lý không những không gây béo mà còn hỗ trợ giảm mỡ nếu kết hợp với chế độ ăn cân bằng.

4. Lòng đỏ trứng - đừng vội bỏ đi

Không ít người chỉ ăn lòng trắng trứng vì sợ lòng đỏ chứa nhiều chất béo. Tuy nhiên, đây lại là phần giàu dinh dưỡng nhất.

Lòng đỏ cung cấp vitamin A, D, E cùng nhiều khoáng chất quan trọng. Đồng thời, trứng nguyên quả giúp tạo cảm giác no tốt hơn so với chỉ ăn lòng trắng.

Một quả trứng mỗi ngày không gây tăng cân mà còn giúp giảm cảm giác đói, đặc biệt khi ăn vào bữa sáng.

5. Khoai tây - “oan” vì bị hiểu lầm

Khoai tây thường bị xếp vào nhóm tinh bột dễ gây béo. Tuy nhiên, nếu chế biến đúng cách, đây lại là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Khoai tây luộc hoặc hấp có lượng calo thấp hơn cơm trắng, đồng thời chứa nhiều chất xơ và kali. Đặc biệt, khoai tây có chỉ số no rất cao, giúp bạn giảm lượng thức ăn trong các bữa tiếp theo. Điểm mấu chốt là tránh các món khoai chiên nhiều dầu, vì lúc này lượng calo sẽ tăng vọt.

6. Bún, mì gạo - không phải lúc nào cũng gây tăng cân

Bún và mì gạo thường bị “gắn mác” tinh bột xấu. Tuy nhiên, quá trình chế biến của chúng tạo ra một phần tinh bột kháng - loại tinh bột khó tiêu hóa và ít làm tăng đường huyết.

Điều này giúp bún có chỉ số đường huyết thấp hơn so với nhiều loại tinh bột khác. Tuy nhiên, cách ăn mới là yếu tố quyết định. Một bát bún nước thanh nhẹ sẽ tốt hơn rất nhiều so với bún xào nhiều dầu mỡ hay ăn kèm thịt mỡ.

Đáng chú ý, sai lầm lớn nhất của nhiều người là nghĩ rằng giảm cân đồng nghĩa với ăn càng ít càng tốt. Thực tế, việc nhịn ăn chỉ khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, dẫn đến thèm ăn và dễ “ăn bù” sau đó.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm giàu calo, bạn nên học cách kết hợp và kiểm soát khẩu phần. Ăn đủ chất, đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể duy trì chuyển hóa ổn định và giảm cân bền vững hơn.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là bạn ăn bao nhiêu, mà là bạn ăn gì và ăn như thế nào. Khi biết lựa chọn thông minh, bạn hoàn toàn có thể vừa ăn ngon, vừa giữ dáng mà không cần ép mình vào những chế độ kiêng khem khắc nghiệt.