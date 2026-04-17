14 tuổi đã phải phẫu thuật cột sống vì thói quen ngồi vẽ

P.T.N (lớp 8, xã Đồng Sơn, Quảng Ngãi) đam mê hội họa từ nhỏ. Từ năm lớp 6, sau mỗi buổi học, em thường ngồi vẽ liên tục từ 1 - 2 giờ mỗi ngày. Thời gian gần đây, em thấy cơn đau dữ dội vùng thắt lưng lan xuống chân trái, đi lại khó khăn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và học tập.

Gia đình đưa em đi thăm khám nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện. Khi được chuyển đến Bệnh viện Vĩnh Đức, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám lâm sàng, chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Bệnh nhi bị thoát vị đĩa đệm L4/L5, rách bao xơ, hẹp nặng ống sống và chèn ép chùm thần kinh đuôi ngựa - tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến yếu liệt nếu chậm trễ điều trị.

Bé gái 14 tuổi phải phẫu thuật vì thoát vị đĩa đệm (Ảnh: BVCC)

Trước diễn tiến nặng và tuổi bệnh nhân còn rất trẻ, ê-kíp chuyên môn đã tổ chức hội chẩn kỹ lưỡng. Bác sĩ Trương Quang Nhân, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là ca thoát vị đĩa đệm trẻ tuổi nhất mà ông từng tiếp nhận.

Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp - kỹ thuật ít xâm lấn, giúp giải phóng chèn ép thần kinh, hạn chế tổn thương mô lành và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Chỉ vài giờ sau phẫu thuật, bệnh nhi đã có thể tự đi lại, cơn đau vùng lưng và chân trái gần như biến mất. Đây là kết quả rất tích cực, đặc biệt với một bệnh nhân trẻ đang trong giai đoạn phát triển thể chất.

Theo bác sĩ Nhân, thoát vị đĩa đệm ở lứa tuổi học sinh tuy không phổ biến nhưng đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn do thay đổi lối sống. Những nguyên nhân thường gặp gồm ngồi học sai tư thế trong thời gian dài, cúi đầu liên tục, mang cặp sách quá nặng, ít vận động hoặc chấn thương khi chơi thể thao.

“Cột sống của trẻ vẫn đang phát triển. Nếu duy trì tư thế xấu trong thời gian dài, áp lực bất thường sẽ tác động lên đĩa đệm, lâu dần gây tổn thương và dẫn đến thoát vị,” bác sĩ phân tích.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tự đi lại, cơn đau vùng lưng và chân trái gần như biến mất (Nguồn: BVCC)

Ông cũng nhấn mạnh việc phát hiện và can thiệp đúng thời điểm đóng vai trò quyết định. Nếu để muộn, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ teo cơ, yếu liệt chi dưới, rối loạn cảm giác hoặc ảnh hưởng chức năng sinh hoạt lâu dài.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm hơn đến tư thế học tập, thời gian ngồi liên tục và các biểu hiện đau lưng ở trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu đau lưng kéo dài, tê lan xuống chân, đi lại khó khăn hoặc thay đổi dáng đi, nên đưa đi khám chuyên khoa sớm để việc điều trị hiệu quả.