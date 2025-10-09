Nhiều người hàng ngày vẫn tiếp xúc với 3 chất gây ung thư, có thứ "trốn" ngay trong nhà mà không hay biết!

Trong cuộc sống hàng ngày, có một số yếu tố gây ung thư mà chúng ta thường bỏ qua. Việc hiểu rõ những chất này và thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu phơi nhiễm là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta và gia đình.

1. Dầu đậu phộng tự làm

Nhiều người cho rằng dầu đậu phộng tự làm có mùi thơm hơn, nhưng cần lưu ý rằng dầu đậu phộng kiểu này luôn là một thảm họa vì có hàm lượng aflatoxin quá cao, một chất gây ung thư mạnh. Chúng là loại dầu chưa được tinh chế, khiến aflatoxin dễ "lắng đọng".

Ngoài dầu đậu phộng tự làm, aflatoxin cũng có thể được tìm thấy trong ngô, các sản phẩm ngũ cốc và dầu bị mốc khác. Do đó nên bảo quản thực phẩm khô ráo, thoáng khí khi bảo quản, loại bỏ thực phẩm bị mốc ngay lập tức.

Vậy, nếu đũa hoặc thớt ở nhà vô tình tiếp xúc với các sản phẩm ngũ cốc và dầu có chứa aflatoxin, bạn có cần phải vứt bỏ toàn bộ bộ sản phẩm không?

Aflatoxin cần một môi trường và chất dinh dưỡng đặc thù để phát triển, cũng cần một số điều kiện nhất định để sản sinh ra aflatoxin. Tuy nhiên, đũa, thớt... không chứa nhiều chất dinh dưỡng và ít có khả năng sản sinh ra aflatoxin.

Nên phơi khô đũa sau khi rửa sạch trước khi cất vào hộp đựng đũa. Nhớ lau khô thớt sau khi sử dụng và cất thẳng đứng hoặc treo lên. Ngoài ra, hãy khử trùng thường xuyên thì bạn không phải lo lắng đến vấn đề sản sinh chất gây ung thư ở những đồ dùng này.

2. Trầu cau

Nhiều người có thói quen nhai trầu. Tuy nhiên, trầu cau là chất gây ung thư nhóm 1. Chất gây ung thư nhóm 1 là chất đã được chứng minh có tác dụng gây ung thư, theo định nghĩa của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. Trầu cau có thể gây ung thư miệng. Việc nhai trầu cau có tính gây nghiện cao, khiến việc bỏ thói quen này trở nên khó khăn.

Ung thư miệng là khối u ác tính phổ biến nhất ở vùng đầu và cổ, với khoảng 300.000 ca mới mỗi năm trên toàn thế giới, gần một nửa trong số đó dẫn đến tử vong.

Các chuyên gia cho biết, so với các loại ung thư khác, ung thư miệng dễ phát hiện hơn. Bệnh nhân ung thư miệng giai đoạn đầu có tỷ lệ chữa khỏi cao, lên tới 90%. Khi bệnh chuyển sang giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn 55% đến 65%. Vậy nên mọi người hãy tránh xa món này nhé.

3. Khói dầu

Khói nấu ăn là một trong những nguồn chính gây ô nhiễm không khí trong nhà và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Dữ liệu cho thấy, ung thư phổi đã vượt qua ung thư vú để trở thành loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc ở phụ nữ nhìn chung thấp, vậy tại sao tỷ lệ mắc ung thư phổi lại cao như vậy? Một lý do là khói nấu ăn ở nhiệt độ cao.

Các chất độc hại trong khói nấu ăn, chẳng hạn như benzopyrene và acrolein, có nguy cơ gây ung thư phổi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở những phụ nữ không hút thuốc, việc tiếp xúc lâu dài với khói nấu ăn làm tăng nguy cơ ung thư phổi lên 3,79 lần.

Bạn nên bật máy hút mùi trước mỗi lần nấu nướng. Không tắt máy ngay sau khi nấu. Hãy để máy hoạt động trong vài phút để loại bỏ khói dầu mỡ còn sót lại.

Khi nấu ăn, hãy tránh các phương pháp xào, rán, chiên ngập dầu và các phương pháp nấu ăn dễ tạo khói dầu khác. Thay vào đó hãy sử dụng các món hấp, luộc, nướng và các món nguội thường xuyên hơn. Nếu hiệu quả hút khói không tốt, bạn có thể sử dụng các dụng cụ như lò vi sóng và lò nướng thay vì nấu bằng lửa trần.

(Ảnh minh họa: Internet)