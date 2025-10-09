Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới" hóa ra là rau quen thuộc mọc như cỏ dại ở nước ta

Loại cây dại nhưng tốt cho sức khỏe nhắc đến ở đây là cây bồ công anh là loài cây mọc dại khá phổ biến ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết loại cây này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) từng công bố xếp hạng 47 loại trái cây và rau củ tốt nhất thế giới dựa trên điểm "mật độ dinh dưỡng". Trong đó có một loại ở nước ta mọc um tùm khiến nhiều người ngạc nhiên. Có tên trong bảng xếp hạng là cây bồ công anh.

Bồ công anh là loại cây mọc dại khá phổ biến tại Việt Nam. Đây là một loại rau ví như là thảo mộc được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Bạn cũng có thể sử dụng lá của loại cây này để đưa vào chế độ ăn uống mỗi ngày.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại, bạn nên tận dụng để dùng khi cần thiết:

Giàu vitamin: Bồ công anh là một nguồn giàu Vitamin A, B6, C và K. Những vitamin này thúc đẩy thị lực, làn da, hệ thống miễn dịch, trao đổi chất, tổng hợp protein, v.v. Bồ công anh cũng chứa các khoáng chất quan trọng như canxi, đồng, sắt, magiê và kali. Rau bồ công anh có thể ăn sống hoặc nấu chín. Các vitamin và khoáng chất thiết yếu của bồ công anh mang lại một số lợi ích cho sức khỏe mà không cần thêm quá nhiều calo hoặc carbs vào chế độ ăn uống của bạn. Điều đáng nói ngoài lá, các bộ phận khác của cây bồ công anh, chẳng hạn như rễ, cũng chứa các chất dinh dưỡng có lợi. Rễ bồ công anh rất giàu carbohydrate inulin, một loại chất xơ hòa tan có trong thực vật hỗ trợ sự phát triển và duy trì vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh trong đường tiêu hóa của bạn. Rễ từ loại cây này thường được sấy khô và pha thành trà, nhưng bạn cũng có thể ăn cả củ như các loại rau củ khác.

Giảm nguy cơ ung thư: Theo Healthline một nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng chiết xuất rễ cây bồ công anh góp phần ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư vú, đồng thời làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư ở mô gan, ruột kết và dạ dày.

Tốt cho hệ thống miễn dịch: Rau bồ công anh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại virus và vi khuẩn. Bồ công anh chứa lượng lớn vitamin C và các vi chất dinh dưỡng khác hỗ trợ hệ thống miễn dịch của chúng ta, ngăn chặn sự tấn công của virus có hại.

Thúc đẩy sức khỏe đường tiết niệu: Theo Sức khỏe & Đời sống do tính chất lợi tiểu, bồ công anh tốt cho hệ tiết niệu; giải độc và làm sạch thận; kích thích tăng trưởng các lợi khuẩn trong hệ tiết niệu; ức chế vi khuẩn có hại nhờ các đặc tính tẩy bỏ của bồ công anh.

Tốt cho gan: Bồ công anh cải thiện các chức năng của gan thong qua việc kích thích gan một cách tự nhiên và thúc đẩy tiêu hóa. Các hoạt chất trong bồ công anh loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, giúp tái cân bằng điện giải và tái lập các hydrat. Bồ công anh rất khó ăn. Bạn có thể thêm một số loại rau lá xanh khác vào cùng với lá bồ công anh để chế biến món ăn (sinh tố hoặc salat…). Bằng cách này, bạn sẽ không nhận thấy hương vị của nó và thu được các lợi ích sức khỏe của bồ công anh.

Rất tốt cho xương khớp: Cây bồ công anh rất tốt đặc biệt là lá chứa canxi, một khoáng chất giúp xương chắc khỏe. Canxi cũng rất quan trọng đối với sự co cơ, chức năng thần kinh và các chức năng khác của cơ thể.

Làm đẹp hiệu quả: Đây là một loại rau rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, lá và hoa bồ công anh giúp bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và tia UV có hại. Chiết xuất từ lá và hoa bồ công anh chứa các vitamin và khoáng chất là chất bảo vệ mạnh mẽ chống lại tác hại của tia cực tím. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũ cho thấy bồ công anh có thể ngăn ngừa và điều trị một số dạng mụn trứng cá bằng cách tăng cường hydrat hóa da và sản xuất collagen.

Giảm huyết áp: Theo một nghiên cứu gần đây về tác dụng của bồ công anh cho thấy, lá bồ công anh cũng được cho là có tác động tích cực đến hệ tim mạch do hàm lượng kali cao có trong nó. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xác định chế độ ăn uống và thói quen tốt nhất để điều chỉnh huyết áp.

Có thể cải thiện hệ tiêu hóa: Bồ công anh kích thích sự thèm ăn, vì vậy nếu bạn đang giảm cân nên tránh nó. Nhưng nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa, bồ công anh là một lựa chọn tốt! Các inulin và chất nhầy trong bồ công anh có tác dụng làm dịu đường tiêu hóa và các chất chống oxy hóa của nó giúp cho hấp thu các độc tố từ thực phẩm và kích thích sự tăng trưởng các vi khuẩn ruột có ích đồng thời ức chế và ngăn cản vi khuẩn đường ruột có hại.

Món ngon từ cây bồ công anh

Rau bồ công anh có thể ăn sống hoặc nấu chín. Các vitamin và khoáng chất thiết yếu của bồ công anh mang lại một số lợi ích cho sức khỏe mà không cần thêm quá nhiều calo hoặc carbs vào chế độ ăn uống của bạn. Chúng ta làm nước sốt chua ngọt rồi trộn với rau bồ công anh tươi. Món ăn này rất thơm ngon và giàu dưỡng chất.

1. Lá bồ công anh xào tỏi

Chỉ với một rổ lá non bồ công anh, bạn có thể tạo ra món ăn ngon miệng. Đầu tiên, phi thơm tỏi với một ít bột nêm và dầu, sau đó xào lá bồ công anh cùng với hỗn hợp tỏi.

2. Lá bồ công anh xào tỏi dai, bùi vị

Lá bồ công anh sẽ trở nên đậm vị, thơm ngon và ngọt thanh. Món ăn này ăn dai, vị bùi và hấp dẫn, khiến bạn muốn ăn thêm nhiều hơn.

3. Chả bồ công anh

Nếu bạn thích món trứng đúc ngải cứu, thì hãy thử món chả bồ công anh này nhé.

Chuẩn bị một lạng thịt heo băm nhỏ, hai quả trứng vịt, củ hành, và một nắm lá bồ công anh non thái nhỏ.

4. Sinh tố bồ công anh thơm mát, bổ dưỡng

Sinh tố bồ công anh được làm ra chứa nhiều "vitamin tươi" tốt cho sức khỏe. Chắc chắn rằng bạn sẽ thưởng thức món này mỗi khi muốn uống một loại sinh tố ngon miệng và bổ dưỡng.

5. Công thức sinh tố bồ công anh

Chuẩn bị một nắm lá bồ công anh non, rửa sạch và thái nhỏ. Thêm một quả cam, một miếng gừng và củ cà rốt sắt nhỏ. Sau đó, cho một ít nước ấm vào máy xay sinh tố và xay đều. Lọc bã để còn lại nước.

6. Bánh bao nhân rau bồ công anh

Nguyên liệu: Bồ công anh, tôm khô, trứng gà, hành lá, muối, dầu mè, bột ngô, bột mì, tinh bột

Cách làm:

- Lá bồ công anh tươi rửa sạch, chần qua nước để nguội, vắt bớt nước, cắt thành từng miếng nhỏ để riêng.

- Đập 2 quả trứng vào tô, thêm chút muối, khuấy nhanh rồi để riêng.

- Băm nhỏ hành lá và đặt sang một bên.

- Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, đổ dung dịch trứng vào xào, xào cho đến khi trứng chín mềm, dùng đũa khuấy nhanh để trứng tan thành từng miếng nhỏ, để nguội rồi đặt sang một bên.

- Cho lá bồ công anh, trứng cắt nhỏ, hành lá cắt nhỏ và tôm khô vào chậu, thêm một ít bột mì và bột ngô, thêm muối và dầu mè vào khuấy đều.

- Chia phần nhân đã trộn thành từng phần nhỏ và tạo thành những chiếc bánh bao rau củ tròn. Cho tinh bột vào tô, cho bánh bao rau củ vào bát, lăn vài lần để bánh bao rau củ phủ một lớp tinh bột.

-Cho nước vào nồi hấp, đun sôi, cho bánh bao rau củ vào nồi hấp trên lửa lớn khoảng 6-8 phút cho đến khi chín thì tắt bếp, lấy ra dùng.

Bánh bao hấp có thể ăn trực tiếp hoặc chấm với nước chấm pha tỏi ớt để tăng thêm hương vị.