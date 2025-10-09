Da đầy vết rạn như da rắn vì thuốc mỡ bôi da mua trên mạng

Chỉ vì tin lời quảng cáo “thuần thảo dược, không chứa corticoid”, một phụ nữ ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã dùng nó suốt 10 năm để rồi một ngày, toàn thân mọc đầy vết rạn tím như da rắn, mặt tròn phình bất thường, huyết áp tăng vọt và cuối cùng được chẩn đoán suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc chứa corticoid.

Theo báo cáo của Bệnh viện Trung Đại trực thuộc Đại học Đông Nam (Trung Quốc), bệnh nhân là chị Tĩnh Tĩnh (tên đã thay đổi), 40 tuổi. Cách đây 10 năm, chị chỉ bị ngứa và nổi đỏ ở chân, sau đó lan khắp người. Thấy quảng cáo trên mạng về loại “kem bôi thảo dược nổi tiếng”, cam kết “chữa khỏi mọi bệnh ngoài da, không chứa steroid”, chị liền mua dùng thử.

“Lúc đầu hiệu quả rõ lắm, bôi vào là hết ngứa ngay”, chị kể. Nhưng cứ hễ ngưng dùng thì ngứa và đỏ lại tái phát, thậm chí còn nặng hơn trước. Thế là chị Tĩnh Tĩnh biến loại thuốc này thành “kem dưỡng da” dùng hằng ngày suốt một thập kỷ.

Nhưng rồi cơ thể chị bắt đầu thay đổi kỳ lạ: da ở lưng, ngực và tay xuất hiện những vệt dài màu tím đỏ, loang lổ như vảy rắn; khuôn mặt phình to, tròn bất thường thành “mặt trăng tròn”; cân nặng tăng nhanh, huyết áp cao; người mệt mỏi, yếu sức, hay đau bụng và buồn nôn. Dù vậy, chị vẫn không nghĩ mình bị bệnh chỉ mua thuốc uống cầm chừng.

Cho tới khi chân tay tê rần, nôn mửa liên tục và toàn thân phù nề, gia đình mới vội vàng đưa chị vào viện. Kết quả xét nghiệm khiến ai cũng sững sờ: chức năng tuyến thượng thận của chị gần như bị tê liệt hoàn toàn, nồng độ cortisol giảm mạnh, dấu hiệu điển hình của suy tuyến thượng thận thứ phát.

Khi truy nguyên nhân, bác sĩ phát hiện “thủ phạm” chính là tuýp kem mà chị dùng suốt 10 năm qua. Dù nhãn mác ghi “thảo dược tự nhiên, không corticoid”, nhưng thực tế lại chứa hàm lượng cao hormone mạnh.

Bác sĩ Vương Phi, chuyên gia da liễu cấp cao của Bệnh viện Trung Đại, cho biết: “Nhiều loại kem bôi da được quảng cáo là ‘thảo dược thiên nhiên, không chứa hormone’, nhưng thực tế lại bị trộn lẫn corticoid mạnh. Thuốc có thể giúp giảm ngứa, mẩn đỏ nhanh chóng, nhưng nếu dùng lâu dài sẽ gây phụ thuộc hormone, khiến da mỏng, giãn mạch, rạn tím và hấp thụ qua da gây tổn thương toàn thân".

Ông cũng cảnh báo, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự từ “mụn nhẹ” thành “bệnh nội tiết nặng”, từ vài vết viêm da biến thành hội chứng Cushing, thậm chí tổn thương vĩnh viễn tuyến thượng thận.

Các chuyên gia cảnh báo không có “thần dược” nào chữa bách bệnh. Khi da bị ngứa, viêm, nổi mẩn, tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc bôi trôi nổi trên mạng. Hãy đến khám tại khoa Da liễu của bệnh viện uy tín, để được bác sĩ chẩn đoán và kê thuốc đúng liều. Một tuýp kem rẻ tiền có thể đánh đổi bằng cả sức khỏe và nhan sắc của bạn.

Nguồn và ảnh: QQ