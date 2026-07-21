Tỏi có thể mang lại một số lợi ích cho gan, nhưng cách sử dụng, tình trạng sức khỏe và lượng tiêu thụ mới là những yếu tố quyết định.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhiều cơ quan, trong đó có gan. Tuy nhiên, bên cạnh rau xanh, nguồn đạm hay chất béo, ít người để ý rằng loại gia vị thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm như tỏi cũng có thể tạo ra một số tác động đáng chú ý.

Theo chuyên gia dinh dưỡng ẩm thực Sharniquia White, người sáng lập YouNiqly Nourishing LLC (Mỹ), tỏi không chỉ tạo mùi thơm cho món ăn.

"Tỏi có vị nồng, đậm đà và khi được nướng, nó còn có thể tạo thêm một chút vị ngọt cho món ăn" , chuyên gia White chia sẻ với tạp chí Parade .

Dù vậy, tỏi có thực sự giúp "thải độc" hoặc làm sạch gan như nhiều lời quảng cáo hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Ăn tỏi thường xuyên có thể mang lại điều gì cho gan?

Thêm tỏi vào chế độ ăn đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho gan (Ảnh minh họa).

Katherine M. Patton, chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic , cho biết một lá gan khỏe mạnh vốn đã có khả năng lọc và loại bỏ thuốc, độc tố cũng như vi khuẩn khỏi cơ thể.

"Nếu bạn khỏe mạnh và không mắc bệnh gan, gan có thể thực hiện rất hiệu quả nhiệm vụ lọc thuốc, độc tố và vi khuẩn, sau đó đào thải chúng qua nước tiểu hoặc phân" , chuyên gia Patton nói.

Theo bà, những phương pháp "thanh lọc" thường sử dụng liều cao thảo dược, vitamin hoặc khoáng chất. Điều này có thể không giúp gan khỏe hơn mà thậm chí có thể làm tăng áp lực lên gan và dẫn đến tổn thương gan.

Tỏi được đánh giá tích cực hơn khi sử dụng như một thực phẩm trong chế độ ăn cân bằng. Một số hợp chất hoạt tính sinh học trong tỏi, gồm allicin và diallyl disulfide, có thể hỗ trợ hoạt động chống oxy hóa, giảm các tín hiệu gây viêm và hạn chế tích tụ mỡ trong gan.

"Tỏi có thể tốt cho gan trong một số tình huống, nhưng chủ yếu khi nó là một phần của chế độ ăn lành mạnh, chứ không phải phương pháp điều trị độc lập" , tiến sĩ Chris Mohr, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và thể hình người Mỹ, giải thích.

Tiến sĩ Mohr cho biết bằng chứng đáng chú ý nhất hiện nay chủ yếu đến từ những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, trước đây thường được gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu.

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng bột tỏi bổ sung có thể giúp cải thiện chỉ số men gan và một số chỉ số chuyển hóa. Tuy nhiên, ăn một bữa có tỏi sẽ không khiến lá gan thay đổi ngay trong ngày.

Chuyên gia Patton cho biết việc tiêu thụ tỏi đều đặn có thể giúp giảm tình trạng viêm và stress oxy hóa trong khoảng 12 tuần. Một số lợi ích khác có thể rõ hơn sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhưng phần lớn dữ liệu hiện có tập trung vào người đã bị gan nhiễm mỡ.

Tỏi sống có khả năng giải phóng nhiều allicin hơn khi được băm, nghiền hoặc nhai.

"Việc băm, nghiền hoặc nhai tỏi sống giải phóng nhiều allicin hơn so với khi tỏi được nấu chín" , chuyên gia Patton nói.

Dù vậy, giới nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác cần ăn bao nhiêu tỏi sống để làm giảm nguy cơ bệnh gan tiến triển. Vì thế, không nên coi việc ăn thật nhiều tỏi là một biện pháp chữa bệnh hay "thải độc" gan..

Tỏi cũng có thể gây rắc rối nếu dùng không đúng cách

Bột tỏi (Ảnh minh họa).

Tỏi nhìn chung an toàn khi được sử dụng với lượng thông thường trong thực phẩm. Tuy nhiên, chuyên gia White cảnh báo tỏi có thể tương tác với warfarin, aspirin và một số loại thuốc chống đông máu khác.

Tỏi sống cũng có thể làm tăng chứng ợ nóng hoặc gây khó chịu đường tiêu hóa ở những người nhạy cảm.

Đáng chú ý, các sản phẩm bổ sung tỏi thường có nồng độ cao hơn nhiều so với tỏi dùng trong bữa ăn. Người đang mắc bệnh gan hoặc sử dụng thuốc điều trị bệnh khác nên tham khảo bác sĩ trước khi uống những sản phẩm này.

"Đối với phần lớn người khỏe mạnh, tỏi dùng với lượng bình thường không gây ra nguy cơ lâu dài đáng kể. Mối nguy chủ yếu nằm ở việc sử dụng quá mức, chứ không phải bản thân tỏi" , tiến sĩ Mohr nhấn mạnh.

Như vậy, ăn tỏi thường xuyên có thể hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa và kiểm soát tình trạng tích mỡ ở gan trong một số trường hợp. Nhưng tỏi không thể thay thế thuốc, không tự "thải độc" gan và càng không phải lý do để bỏ qua một chế độ ăn uống lành mạnh.

Nguồn: Parade