Nhiều chuyến bay Trung Đông bị ảnh hưởng, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài

Do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông và việc đóng cửa không phận của một số quốc gia, hoạt động khai thác của các hãng hàng không khu vực này đến Việt Nam bị gián đoạn. Tại sân bay Nội Bài, hiện có hai máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates chưa thể quay về nước.

Máy bay đỗ tại sân bay Nội Bài. Ảnh minh hoạ: Phan Công

Theo cập nhật đến 9 giờ ngày 1-3 (giờ Việt Nam), Emirates hủy toàn bộ chuyến bay khởi hành từ Dubai và các chuyến bay về Dubai trong khung giờ 6 giờ-17 giờ 59 cùng ngày. Riêng chuyến EK370/371 (Dubai-Bangkok-Đà Nẵng/ Đà Nẵng-Bangkok-Dubai) điều chỉnh khai thác chặng Bangkok-Đà Nẵng-Bangkok.

Etihad Airways có chuyến EY979/980 (Abu Dhabi-Hà Nội/ Hà Nội-Abu Dhabi) chậm 24 giờ, trong khi EY430/431 bị hủy. Hãng cũng tạm dừng toàn bộ chuyến khởi hành từ Abu Dhabi đến 18h ngày 1/3; các chuyến dự kiến đến Abu Dhabi trước thời điểm này bị hủy.

Qatar Airways thông báo đóng không phận đến 11 giờ 30 ngày 1-3, chưa có số liệu cụ thể về số chuyến bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Turkish Airlines duy trì các chuyến chở khách, song hủy chuyến hàng hóa TK6244/6245 (Istanbul-Hà Nội /Hà Nội-Istanbul) ngày 1-3 và đề nghị đổi slot chuyến TK6232/6233 ngày 2-3 do ảnh hưởng hoạt động quân sự.

Cục Hàng không yêu cầu ứng phó gián đoạn bay do xung đột Trung Đông

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không, đơn vị quản lý bay và khai thác cảng hàng không về việc chủ động ứng phó trước diễn biến leo thang chiến sự tại Trung Đông.

Theo Cục, ngày 28-2-2026, Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhiều quốc gia như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang. Các sân bay như Dubai, Abu Dhabi và Doha International Airport cũng tạm dừng khai thác hoặc hạn chế hoạt động bay do các lệnh đóng không phận và nguy cơ an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng. Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cục yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động phương án điều hành, cung cấp thông tin kịp thời cho hãng bay.

Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài phải thường xuyên cập nhật cảnh báo an toàn, NOTAM (thông báo tin tức hàng không) từ nhà chức trách quốc tế; đánh giá rủi ro, điều chỉnh đường bay tránh khu vực xung đột; thông tin đầy đủ cho hành khách khi thay đổi lịch trình và thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng quốc tế được yêu cầu xây dựng phương án hỗ trợ hành khách, đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay. Các đơn vị phải kịp thời báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi phát sinh tình huống vượt thẩm quyền.