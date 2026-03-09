Nhiều ca viêm tụy cấp nặng do bia rượu

Trong dịp Tết vừa qua, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tiếp tiếp nhận 13 trường hợp viêm tụy cấp, trong đó có một số ca diễn biến nặng phải thay huyết tương và lọc máu. Phần lớn các trường hợp có liên quan đến việc sử dụng rượu bia quá mức.

Một trong những trường hợp nhập viện là bệnh nhân T.N.S. (30 tuổi, ở Phú Thọ) với triệu chứng đau bụng dữ dội vùng thượng vị lan ra sau lưng, kèm buồn nôn nhiều. Qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid trên nền rối loạn chuyển hóa lipid. Sau 4 ngày điều trị tích cực bằng truyền dịch, kháng sinh, thuốc giảm tiết và kiểm soát mỡ máu, tình trạng người bệnh đã ổn định.

Trường hợp khác là bệnh nhân T.M.C. (46 tuổi) nhập viện với biểu hiện đau bụng vùng thượng vị lan ra sau lưng, buồn nôn, bí trung đại tiện. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid kèm đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Ngoài điều trị nội khoa, các bác sĩ đã chỉ định thay huyết tương nhằm nhanh chóng giảm nồng độ triglycerid trong máu. Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Một bệnh nhân điển hình nữa là N.X.T. (43 tuổi, trú tại Hiền Quan, Phú Thọ) cũng được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid, có tiền sử uống nhiều rượu bia trong dịp Tết trước khi xuất hiện triệu chứng.

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, điểm chung của nhiều bệnh nhân nhập viện trong dịp Tết là sử dụng rượu bia quá mức. Rượu bia không chỉ gây tổn thương trực tiếp đến tế bào tụy mà còn làm tăng triglycerid trong máu, từ đó khởi phát viêm tụy cấp.

Viêm tụy cấp thường biểu hiện bằng đau bụng dữ dội vùng thượng vị lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn, chướng bụng. Trường hợp nặng có thể gây suy đa tạng, nhiễm trùng, sốc và nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt không uống nhiều trong thời gian ngắn. Những người có rối loạn mỡ máu, tăng triglycerid, đái tháo đường cần kiểm soát tốt bệnh nền và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn nhiều, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tự ý điều trị tại nhà.