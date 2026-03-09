Kích hoạt "báo động đỏ" liên viện cứu sống nam thanh niên bị vết thương thấu phổi

Bệnh nhân Đ.V.T. (23 tuổi) nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, vùng ngực trái có vết thương hở chảy máu. Qua thăm khám nhanh và hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, nghi tổn thương phức tạp ở tim và phổi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trước tình huống nguy cấp, bệnh viện đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ" liên viện, nhanh chóng huy động các bác sĩ chuyên khoa và phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để triển khai phương án phẫu thuật cấp cứu.

Ca phẫu thuật được tiến hành vào sáng ngày 8/3 dưới gây mê nội khí quản. Ekip phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật nội soi khâu vết thương nhu mô phổi, đồng thời xử trí các tổn thương trong lồng ngực. Sau 1 giờ 40 phút, ca phẫu thuật đã hoàn thành an toàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt dẫn lưu khoang màng phổi trái. Bệnh nhân đồng thời được truyền 2 đơn vị khối hồng cầu và 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh để bù máu và ổn định huyết động.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng giữa hai bệnh viện cùng nỗ lực của ekip phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi tại phòng hậu phẫu.

Theo các bác sĩ, thành công của ca bệnh không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và sự quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ, mà còn cho thấy hiệu quả của cơ chế "báo động đỏ" liên viện trong cấp cứu người bệnh nặng.