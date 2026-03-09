Cảnh báo nguy cơ phản vệ khi uống rượu thuốc ngâm

Rượu thuốc ngâm thường được truyền miệng là có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều loại rượu ngâm từ thảo dược, động vật hoặc dược liệu không rõ nguồn gốc, thậm chí ngâm sai cách, sai nồng độ, có thể gây ngộ độc, dị ứng hoặc phản ứng nguy hiểm cho người sử dụng.

Thực tế tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu do phản vệ sau khi uống rượu thuốc ngâm. Người bệnh thường xuất hiện nhanh các triệu chứng như ngứa toàn thân dữ dội, tức ngực, buồn nôn, nôn mửa, khó chịu hoặc khó thở, buộc phải nhập viện cấp cứu.

Theo ThS.BS Dương Đức Mạnh - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, xảy ra rất nhanh và có thể gây suy hô hấp, tụt huyết áp hoặc sốc phản vệ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các biểu hiện ban đầu như ngứa, nổi mề đay, tức ngực, khó thở hoặc choáng váng sau khi ăn uống, dùng thuốc hay uống rượu ngâm tuyệt đối không được chủ quan vì bệnh có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng rượu thuốc ngâm theo kinh nghiệm truyền miệng. Chỉ nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn.

Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu như ngứa, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, người dân cần ngừng sử dụng ngay và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.