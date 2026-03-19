Nhân viên ngân hàng nghỉ việc Hoàng Văn Toàn đã "lột xác" thành "thần y" như thế nào?

Triệt phá đường dây giả danh "thần y" từ nhiều dấu hiệu bất thường

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây giả danh "lương y" để quảng cáo, bán sản phẩm xương khớp mang tên "Hoàng Minh Đường", báo Tuổi trẻ thuật lại báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa về quá trình quản lý, kiểm tra, phối hợp xử lý vụ việc như sau:

Trong thời gian qua, Sở Y tế Thanh Hóa đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động quảng cáo và kinh doanh sản phẩm thảo dược mang tên "Hoàng Minh Đường".

Từ đầu năm 2025, khi nắm được tình hình, Sở Y tế đã trao đổi thông tin với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa để cùng rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường.

Ngày 24/8/2025, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra đột xuất tại cơ sở nêu trên.

Nhiều tang vật bị thu giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện một số vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề (ông Hoàng Văn Toàn hành nghề tại cơ sở nhưng không báo cáo người hành nghề về Sở Y tế).

Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành; quảng cáo không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động được phê duyệt.

Thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm thông qua mạng xã hội khi chưa thực hiện công bố khám chữa bệnh từ xa theo quy định.

Sử dụng sản phẩm "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền.

Cựu nhân viên ngân hàng "lột xác" thành “thần y” và lời quảng cáo gian dối

Trao đổi với báo Công an nhân dân, lãnh đạo UBND xã Bá Thước, trước khi đứng ra điều hành cơ sở Hoàng Minh Đường, Hoàng Văn Toàn từng là cán bộ ngân hàng, không có chuyên môn về y học cổ truyền và chưa từng hành nghề khám chữa bệnh tại địa phương. Gia đình Toàn cũng không có truyền thống làm nghề y.

Bố của Toàn là ông Hoàng Chí Hùng làm nghề xây dựng, chưa từng bốc thuốc hay chữa bệnh. Người được quảng bá là “đời thứ nhất” của bài thuốc gia truyền cũng không có tên trong hồ sơ hộ khẩu; theo người dân địa phương, người này khi còn sống chỉ làm nông nghiệp.

Cơ quan chức năng xác định, không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ nào chứng minh việc nghiên cứu, lưu truyền hay sử dụng bài thuốc “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” qua nhiều thế hệ như quảng cáo.

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Cụ thể, theo tài liệu điều tra của Công an Thanh Hoá, cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986) và Lê Đình Tiến (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Hoàng Văn Toàn đã đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học (năm 2018), Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1987) trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa để theo Nhung học việc tại Phòng khám y học cổ truyền.

Cũng trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên đã tìm đến, đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện độc lập, Toàn và Nhung không phối ngẫu được các vị thuốc theo đúng tỷ lệ nên khi sử dụng chữa cho bệnh nhân không đạt hiệu quả.

Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Cuối năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát, Nhung không hoạt động nữa mà cho Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề của Nhung để tiếp tục theo đuổi bài thuốc, đồng thời, Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và lấy tên là "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông, quảng bá về bài thuốc "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Khi thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập Công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của Phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% (mặc dù trên thực tế Công ty chưa thành lập).

Đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Hoàng Văn Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu; sau đó, đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất (trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra) thành thuốc (dạng bột) rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật như: Bài thuốc "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh; khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng đều cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn sẽ điều trị tận gốc để thu hút nhiều người dân trong cả nước khám và điều trị.

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi. Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng.