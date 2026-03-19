Nhóm thanh niên kê bàn ghế, ngồi ăn trên thùng xe bán tải đang chạy ở TP.HCM

Ngày 19/3, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cùng phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên gồi ăn uống sau xe bán tải đang chạy trên đường.

Trước đó, tối 18/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người (3 thanh niên) ngồi trên thùng xe bán tải, bày bàn ghế, ngồi ăn uống khi phương tiện đang di chuyển trên đường. Clip thể hiện, một xe bán tải mang biển số 51D - 721.xx dừng trước một tiệm hủ tiếu trên đường Hậu Giang để mua đồ ăn.

Nhóm người bày bàn ghế ngồi ăn uống phái sau thùng xe bán tải

Sau đó, 3 nam thanh niên mang bát, đũa quay lại xe. Phía sau thùng xe được kê thêm 3 cái ghế và 1 cái bàn nhỏ, cả 3 người ngồi ăn uống khá thoải mái ngay trên thùng xe, trong khi phương tiện vẫn đang lưu thông giữa dòng xe đông đúc.Phần thanh chắn phía sau thùng xe cũng được mở ra, làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều bức xúc và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý với nhóm thanh niên nói trên.

Qua xác minh, sự việc diễn ra trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây, TP.HCM). Hiện Phòng PC08 cùng các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.