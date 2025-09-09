Nhân viên Apple Store lĩnh án tù vì trộm 44 chiếc iPhone

Một cựu quản lý kho tại Apple Store Vịnh Đồng La (Hồng Kông) vừa phải nhận bản án 13 tháng tù giam sau khi hành vi biển thủ 44 chiếc iPhone mới tinh bị phanh phui. Vụ việc là một bài học đắt giá về lòng tham và hậu quả của việc lợi dụng chức vụ.

Theo hồ sơ vụ án, người đàn ông họ Trịnh, trong thời gian làm quản lý kho vào năm 2020, đã lợi dụng vị trí của mình để tuồn hàng ra ngoài. Bằng cách không ghi lại trong sổ sách bán hàng, người này đã lấy trót lọt 44 chiếc iPhone mà không bị phát hiện ngay lập tức.

Để phi tang và thu lợi bất chính, Trịnh đã mang số iPhone này ra bán giá rẻ tại chợ đêm Vượng Giác (Mong Kok). Tưởng chừng đây là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng chính những giao dịch này đã để lại dấu vết, trở thành manh mối quan trọng cho cuộc điều tra sau này.

Sự việc chỉ bị bại lộ khi ban quản lý phát hiện sự chênh lệch nghiêm trọng giữa sổ sách và lượng hàng tồn kho thực tế. Sau khi trích xuất và đối chiếu camera an ninh, chân tướng của kẻ trộm nội bộ đã nhanh chóng được làm rõ.

Tại phiên tòa, Trịnh đã bị kết tội trộm cắp. Với hành vi của mình, anh ta phải nhận bản án 13 tháng tù giam và buộc phải bồi thường cho Apple số tiền 32.000 Đô la Hồng Kông (khoảng 108 triệu đồng).