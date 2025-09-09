Tin vui cho iFan trước thềm sự kiện ra mắt iPhone 17

Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 17, sự kiện sẽ diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Mối quan tâm lớn nhất của người dùng lúc này chính là giá bán. Giữa những đồn đoán về một đợt tăng giá mạnh, một báo cáo mới từ ngân hàng đầu tư JPMorgan đã mang đến góc nhìn lạc quan hơn, cho thấy Apple có thể áp dụng một chiến lược định giá thông minh để giữ chân người dùng.

Giá bán iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max giữ nguyên giá, iPhone 17 Pro dự kiến cao hơn 100 USD nhưng đi kèm bộ nhớ 256GB

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo của JPMorgan là cách Apple định giá cho phiên bản Pro. Theo đó, iPhone 17 Pro được cho là sẽ loại bỏ tùy chọn bộ nhớ 128GB và bắt đầu với dung lượng 256GB.

Điều này đồng nghĩa với việc giá khởi điểm của mẫu Pro có thể cao hơn 100 USD so với thế hệ trước. Tuy nhiên, người dùng sẽ nhận được gấp đôi dung lượng lưu trữ. Vì vậy, đây không hẳn là một đợt tăng giá thuần túy, mà là một cách nâng cấp cấu hình cơ bản.

JPMorgan dự đoán mức giá cho phiên bản này sẽ dao động từ 899 – 949 USD.

Dưới đây là mức giá dự kiến từ JPMorgan cho từng phiên bản:

- iPhone 17: 799 USD (giữ nguyên giá)

- iPhone 17 Air: 899 – 949 USD (có thể cao hơn 50 USD so với dòng Plus tiền nhiệm)

- iPhone 17 Pro: 1.099 USD (cao hơn 100 USD nhưng đi kèm bộ nhớ 256GB)

- iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD (giữ nguyên giá)

iPhone 17 Air là ẩn số duy nhất

iPhone 17 Air, mẫu máy siêu mỏng thay thế cho dòng Plus, là trường hợp phức tạp hơn. Vì đây là một sản phẩm hoàn toàn mới với thiết kế khác biệt, Apple có thể định giá nhỉnh hơn một chút để thể hiện sự đột phá.

Nếu dự báo này trở thành sự thật, Apple sẽ đạt được mục tiêu kép: vừa làm mới sản phẩm, vừa không tạo ra rào cản về giá đối với phần lớn người dùng. Khả năng này càng trở nên đáng tin cậy hơn khi đối thủ cạnh tranh lớn là Google cũng được cho là sẽ giữ nguyên giá cho dòng Pixel 10.

Dù vậy, câu trả lời cuối cùng vẫn sẽ chỉ có tại sự kiện "Awe dropping" của Apple, diễn ra vào 10/9 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, với những phân tích từ JPMorgan, người dùng hoàn toàn có cơ sở để hy vọng rằng mức giá của iPhone 17 sẽ không quá "chát" như những lo ngại ban đầu.