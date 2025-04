Nhận 7 tỷ đồng do một tài khoản Techcombank chuyển đến, người đàn ông Bắc Giang lo bị lừa đảo lập tức báo công an và được trao tặng bằng khen

Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND xã Việt Lập, huyện Tân Yên tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc chuyển trả lại 7 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Phạm Văn Xuân, trú tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên và tập thể Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước đó, hồi 11 giờ 30 phút ngày 21/3, Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đề nghị của anh Phạm Văn Xuân, sinh năm 1982, ở thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về việc: Vào ngày 20/3/2025, tài khoản ngân hàng của anh nhận được số tiền 7 tỷ đồng của một tài khoản do Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chuyển. Anh Xuân đã đến đề nghị Công an xã Việt Lập hỗ trợ xác minh để chuyển trả lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Việt Lập đã báo cáo và được chỉ huy, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang trực tiếp đến hỗ trợ, phối hợp xác minh sự việc.

Đến 14 giờ cùng ngày, bà X. có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội là chủ số tài khoản trên - đại diện cho một công ty và đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Chi nhánh Đông Đô) đã đến trụ sở Công an xã Việt Lập để làm việc, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc được hỗ trợ nhận lại số tiền trên.

Nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất của cá nhân, tập thể đạt được trong trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho ông Phạm Văn Xuân và tập thể Công an xã Việt Lập.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của ông Phạm Văn Xuân và Công an xã Việt Lập đã nhanh chóng xác minh, làm rõ sự việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc. Đây là những tấm gương sáng, điển hình cần được phát huy và nhân rộng, góp phần cùng với chính quyền địa phương thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.