Nhẩm tính thưởng tết 1,2 tỷ đồng, không ngờ chỉ được vỏn vẹn 11 triệu đồng, kỹ sư trưởng quyết định "làm đúng phận sự": 1 tháng sau công ty phải hối hận

Số tiền thưởng Tết bất ngờ

Lâm Phong là một kỹ sư công nghệ thông tin. Anh đã làm việc tại 1 công ty thương mại điện tử suốt 8 năm và giữ vai trò nhà thiết kế chính, đồng thời là người phụ trách kiến trúc các hệ thống cốt lõi trong giai đoạn đầu phát triển.

Theo thông tin được công bố, các hệ thống quan trọng như hệ thống đơn hàng, hệ thống thanh toán và kiến trúc cơ sở dữ liệu hiện tại của công ty đều do Lâm Phong phụ trách thiết kế và xây dựng. Trong nhiều năm qua, anh đảm nhiệm các công việc then chốt như xây dựng hệ thống, bảo trì vận hành, tối ưu hiệu năng và xử lý sự cố khẩn cấp, qua đó anh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.

Vào thời điểm tổng kết cuối năm 2025, trong cuộc họp đánh giá hoạt động, ban lãnh đạo công ty từng công khai ghi nhận những đóng góp của Lâm Phong đối với hệ thống công ty, đồng thời ám chỉ mức thưởng cuối năm của anh sẽ tương xứng với các năm trước cũng như đà tăng trưởng của doanh nghiệp.

Theo thông lệ những năm trước, Lâm Phong dự tính tiền thưởng cuối năm của anh sẽ vào khoảng 320.000 NDT. Anh đã nhẩm tính kế hoạch sử dụng số tiền thưởng cho công sức lao động cả năm của mình.

Tuy nhiên, khi tiền thưởng được chi trả, Lâm Phong thực tế chỉ nhận được 3.000 NDT (tương đương khoảng 11,2 triệu đồng), số tiền này thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của anh. Trước phản ánh này, phía công ty không đưa ra lời giải thích cụ thể, chỉ trả lời chung chung bằng các lý do như “tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn”.

Quyết định làm đúng phần việc

Sau khi tiền thưởng cuối năm được chi trả, Lâm Phong không tỏ ra chán nản hay tranh chấp công khai với công ty, mà lựa chọn thực hiện công việc đúng và đủ theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng lao động. Anh chỉ đảm nhận các nhiệm vụ phát triển cơ bản, không còn gánh vác những công việc bảo trì hệ thống cường độ cao hay tối ưu kiến trúc không được quy định rõ nữa, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt giờ làm việc.

Trong giai đoạn đầu, sự thay đổi này chưa gây ra ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, do hệ thống không còn được bảo trì và tối ưu chuyên sâu trong thời gian dài, các trục trặc kỹ thuật dần xuất hiện, bao gồm tốc độ truy cập website suy giảm, hiệu năng cơ sở dữ liệu bất ổn và tình trạng xử lý đơn hàng chậm trễ.

Bước sang tuần thứ ba, tần suất sự cố gia tăng đáng kể. Số lượng khiếu nại từ bộ phận chăm sóc khách hàng tăng mạnh, thậm chí nhiều lần hệ thống đơn hàng bị gián đoạn, khiến hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ban lãnh đạo đã giao cho đội ngũ kỹ thuật nội bộ xử lý, song do kiến trúc hệ thống phức tạp và lịch sử thiết kế tập trung cao độ vào một cá nhân, các vấn đề vẫn không thể được giải quyết triệt để.

Ảnh minh họa

Trong tình cảnh đó, ban lãnh đạo công ty quyết định mời chuyên gia công nghệ bên ngoài hỗ trợ và cuối cùng đã chi 1,2 triệu NDT (khoảng 4,5 tỷ đồng) để thuê một cố vấn kiến trúc hệ thống kỳ cựu trong ngành để đến làm việc trực tiếp.

Tuy nhiên, sau khi tham gia xử lý, vị chuyên gia này nhận định mức độ phức tạp của hệ thống vượt xa dự tính ban đầu của ông. Trong khi tư duy thiết kế gốc cũng mang đậm dấu ấn cá nhân, khiến việc nắm bắt và làm chủ toàn bộ kiến trúc trong thời gian ngắn gần như không thể.

Đáng chú ý hơn là, chuyên gia công nghệ bên ngoài xác nhận kiến trúc hệ thống ban đầu chính do Lâm Phong thiết kế, đồng thời thừa nhận năng lực kỹ thuật của Lâm Phong vượt trội hơn bản thân.

Bài học quản trị

Sau một tuần nỗ lực nhưng không đạt kết quả, vị chuyên gia này đã công khai phát biểu trong cuộc họp kỹ thuật của công ty, cho rằng những vấn đề hiện tại chỉ có người phụ trách kiến trúc ban đầu mới có thể xử lý một cách hiệu quả, đồng thời đề xuất ban lãnh đạo đánh giá lại giá trị của đội ngũ kỹ thuật nội bộ.

Sau đó, chuyên gia này cũng chủ động hoàn trả phần lớn chi phí dịch vụ đã nhận, cho rằng bản thân không thể mang lại giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

Trước tình trạng sự cố hệ thống tiếp tục lan rộng và nguy cơ mất khách hàng ngày càng gia tăng, ban lãnh đạo công ty cuối cùng đã nhìn thẳng vào nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và chủ động kết nối và trao đổi lại với Lâm Phong.

Ảnh minh hoạ

Sau quá trình thảo luận nội bộ, công ty quyết định bổ sung tiền thưởng cuối năm cho Lâm Phong với số tiền 300.000 NDT (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng).

Tại một cuộc họp nội bộ, tổng giám đốc doanh nghiệp cũng công khai thừa nhận rằng công ty đã có sai lệch trong việc đánh giá giá trị của các vị trí kỹ thuật, đặc biệt là vai trò của nhân sự công nghệ chủ chốt trong vận hành và phát triển hệ thống.

Sau đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Lâm Phong, công ty đã triển khai nâng cấp và tái cấu trúc một cách hệ thống đối với các hệ thống lõi. Nhờ đó, hiệu năng tổng thể được cải thiện rõ rệt, độ ổn định của hệ thống được khôi phục, và hoạt động kinh doanh từng bước trở lại trạng thái vận hành bình thường.

Theo nhận định của giới chuyên môn trong ngành, vụ việc này cho thấy trong quá trình phát triển nhanh, một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn hạn chế trong nhận thức về giá trị của các vị trí kỹ thuật then chốt, cũng như sự mất cân đối trong cơ chế đãi ngộ và khuyến khích.

Khi thành quả công nghệ phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, việc xem nhẹ chế độ thù lao hợp lý dành cho nhân sự nòng cốt không chỉ tiềm ẩn rủi ro trong quản trị doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành và tính bền vững của hoạt động kinh doanh.

Theo Baidu