Nhạc của BLACKPINK, BTS và cả Kpop đã đồng loạt "bay màu" khỏi TikTok

Vào đầu năm 2024, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Universal Music Group (UMG) gỡ bỏ tất cả các bài hát của các ca, nhạc sĩ ký kết phát hành ra khỏi nền tảng TikTok. Vào chiều 27/2, cộng đồng mạng Kpop lại thêm một lần “đứng tim" khi hàng loạt những bản hit đình đám của BLACKPINK, BTS và hàng loạt nhóm nhạc Kpop đã bị gỡ bỏ âm thanh vì vấn đề bản quyền.

Cụ thể hơn, gần như toàn bộ bài hát của BLACKPINK, bao gồm cả các bài hát solo của 4 thành viên đã bị gỡ khỏi TikTok. Khi truy cập vào kênh TikTok của BLACKPINK, 90% các video trên kênh này đã bị xóa bỏ hoàn toàn âm thanh.

Hay như hai ca khúc Sound Standing Next To You và Seven của Jungkook (BTS) đã bị gỡ khỏi TikTok vì vấn đề bản quyền. Hàng loạt những video sử dụng âm thanh của hai ca khúc này trên kênh của BTS và Jungkook tại nền tảng TikTok đều đã bị tắt tiếng. Ngoài ra khi truy cập vào kênh TikTok của BTS, nhiều ca khúc cũng đã bị loại bỏ trên nền tảng này.

Hàng loại video sử dụng âm thanh các bản hit của BLACKPINK hay solo của các thành viên đều đã bị gỡ bỏ khỏi TikTok

Khi truy cập vào video đều hiển thị thông báo: Không thể sử dụng nhạc này

Hàng loạt hit của BTS cũng đã bị xóa âm thanh

Hai bản hit của Jungkook (BTS) là Sound Standing Next To You và Seven cũng đều bị xóa bỏ

Không chỉ BLACKPINK hay BTS mà một số nhóm nhạc khác như NCT, TXT, TREASURE, NewJeans cũng đã bị gỡ âm thanh nhiều ca khúc trên TikTok. Cộng đồng mạng còn hài hước cho rằng khi lướt kênh TikTok của các nhóm nhạc Kpop hiện tại không khác nào “vùng đất câm lặng". Không ít fan Kpop đang bày tỏ sự lo lắng khi nền tảng này sẽ sớm “sờ" tới kênh của thần tượng mình và gỡ tất cả âm thanh những ca khúc gặp vấn đề bản quyền.

Kênh TikTok của TREASURE không hề ngoại lệ

Nhiều ca khúc không còn được hiển thị trên kênh của TXT

Một số video của NewJeans cũng đã bị gỡ âm thanh

Universal Music Group (UMG) khiến làng nhạc "rần rần" với thông báo chính thức gỡ bỏ tất cả các bài hát của các ca, nhạc sĩ ký kết phát hành ra khỏi nền tảng TikTok. Là hãng đĩa lớn nhất thế giới, UMG phát hành kho âm nhạc đồ sộ với những nghệ sĩ đình đám nhất hiện nay như Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Rosalía, Harry Styles,...

Việc hai ông lớn "cạch mặt" nhau trở thành đề tài cực hot với fan nhạc. Không chỉ các fan sao USUK hoang mang, mà đến cả các fan Kpop cũng lo ngại thần tượng bị ảnh hưởng khi UMG rút nhạc khỏi TikTok.

Với đặc trưng tập trung vào âm nhạc và vũ đạo, việc các nhóm nhạc Kpop không được đẩy dance challenge lên TikTok sẽ là một thiếu hụt nghiêm trọng trong việc tiếp cận công chúng. Về thị trường Việt Nam, một số nghệ sĩ như tlinh, MONO, Wren Evans,... cũng đã gặp phải trường hợp ca khúc “bay màu” trên TikTok vì lệnh rút của UMG.

Loạt video sử dụng album Loi Choi của Wren Evans đã bị gỡ phần âm thanh trên TikTok