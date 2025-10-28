Nhà mới của NSND Tự Long

Sau gần một thập kỷ gắn bó với tổ ấm cũ, vào dịp Tết Dương lịch 2023 vừa qua, gia đình NSND Tự Long đã chuyển đến sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, bà xã nam nghệ sĩ chia sẻ đầy cảm xúc: "Bước sang năm mới ngày đầu tiên của năm 2023 ở 1 nơi mới, hy vọng sẽ thật nhiều điều may mắn và an vui đến với gia đình của mình".
Ở thời điểm hiện tại, NSND Tự Long đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, anh không chỉ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp mà còn tạo dựng một không gian sống đậm chất nghệ sĩ, nơi hòa quyện giữa vẻ sang trọng, ấm cúng và dấu ấn cá nhân tinh tế. Căn hộ mới này chính là điểm kết nối giữa hành trình sự nghiệp và gu thẩm mỹ tinh tế mà gia đình anh luôn theo đuổi.
Nghệ sĩ Tự Long hiếm khi khoe toàn cảnh về không gian sống, song anh vẫn thoải mái chia sẻ những góc nhỏ trong tổ ấm của mình. Chỉ cần nhìn qua vài khung hình, dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế và đậm chất nghệ sĩ trong căn hộ của gia đình anh.
Không gian phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng toát lên nét sang trọng nhờ cách phối hợp hài hòa giữa chất liệu và màu sắc. Nội thất chủ đạo là gỗ, vừa tạo cảm giác ấm cúng, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Tự Long. Nếu nam nghệ sĩ yêu thích những món đồ gỗ mang hơi hướng nghệ thuật, thì bà xã anh lại khéo léo điểm tô không gian bằng những bình hoa tươi và chậu cây xanh mát. Sự hòa quyện giữa nét mạnh mẽ, trầm tĩnh và sự mềm mại, duyên dáng đã tạo nên một không gian gần gũi, ấm áp ngập tràn.
Trong căn hộ của Tự Long, anh dành một "khoảng trời" riêng để lưu giữ những niềm đam mê và dấu ấn nghề nghiệp. Nơi đây vừa mang hơi thở cổ điển vừa ẩn chứa tinh thần sáng tạo của một người nghệ sĩ. Trên các kệ gỗ sáng bóng là những món đồ mà anh đặc biệt yêu thích: từ mô hình Bearbrick hiện đại, đồng hồ cổ tinh xảo cho đến tủ rượu sang trọng.
Tuy nhiên, nổi bật và chiếm nhiều diện tích nhất vẫn là góc trưng bày kỷ vật gắn liền với chặng đường nghệ thuật - nơi quy tụ những chiếc cúp danh giá, bộ tượng tuồng, mặt nạ sân khấu truyền thống, project "Về làng"... Mỗi món đồ đều mang theo câu chuyện riêng, góp phần tạo nên không gian đậm dấu ấn cá nhân cho nam nghệ sĩ.
Ngoài ra, Tự Long còn dành thêm một khu vực để treo loạt bằng khen ghi nhận những đóng góp của anh cho nghệ thuật. Mỗi tấm bằng không chỉ là minh chứng cho hành trình cống hiến bền bỉ mà còn là niềm tự hào của người nghệ sĩ luôn tận tâm với nghề. Đây cũng là góc không gian thường được anh "check-in" trong nhà.
Trong tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ Tự Long, khu gian thờ được dành riêng một vị trí trang trọng và tĩnh tại nhất. Không gian này được thiết kế với chất liệu gỗ chủ đạo, phía ngoài nổi bật là bức vách ngăn khắc chữ Phúc lớn - biểu tượng cho may mắn và sum vầy.
Đây là khu vực được anh và bà xã đặc biệt chăm chút, luôn được giữ gìn sạch sẽ, bày biện chỉn chu theo đúng lễ nghi và phong thủy. Vào những dịp lễ Tết, bàn thờ luôn đầy đủ hương hoa, lễ vật, thể hiện sự thành kính của gia đình đối với tổ tiên, đồng thời phản ánh nếp sống chỉn chu và nền nếp của vợ chồng anh.
Không chỉ chú trọng nội thất bên trong, nghệ sĩ Tự Long còn dành nhiều tâm huyết cho khu ban công - nơi anh và vợ cùng tạo dựng một khu vườn nhỏ ngập tràn sắc xanh. Đây cũng là góc được bà xã anh yêu thích nhất, thường xuyên chia sẻ những khung hình rực rỡ hoa lá kèm theo những dòng cảm xúc dịu dàng.
Không gian xanh này không chỉ mang lại cảm giác thư thái, mà còn là nơi lý tưởng để ngắm nhìn thành phố từ trên cao, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng những phút giây bình yên sau ngày dài bận rộn.
Tổng hợp