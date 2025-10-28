3 loại cá "tốt hơn cả cá hồi", chợ Việt bán nhiều vô kể

Cá hồi từ lâu được xem là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhờ chứa omega-3, vitamin B12 và khoáng chất. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua cá hồi thường xuyên vì giá cao. Thực tế, có những loại cá phổ biến tại chợ Việt không chỉ rẻ hơn mà còn giàu dưỡng chất không thua gì cá hồi.

1. Cá Thu: Siêu thực phẩm omega-3

Cá thu là loại cá béo có hàm lượng omega-3 rất cao, giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ và giảm viêm nhiễm. Trung bình trong 100 gram cá thu có khoảng 2,5 gram omega-3, tương đương hoặc cao hơn cá hồi nuôi. Ngoài ra, cá thu giàu vitamin B12 với khoảng 9 microgam mỗi 100 gram, vượt xa nhu cầu trung bình hàng ngày của người lớn. Vitamin A trong cá thu giúp bảo vệ mắt và da, đồng thời hỗ trợ chức năng miễn dịch. Cá thu còn chứa canxi, iốt và sắt, những khoáng chất cần thiết cho xương khớp và sức khỏe tổng thể.

So với cá hồi nuôi, cá thu thường sống trong môi trường biển tự nhiên nên lượng vitamin và khoáng chất giữ nguyên vẹn hơn. DHA và EPA trong cá thu cũng giúp phát triển não bộ cho trẻ nhỏ và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

2. Cá Trích: Vitamin D và canxi vượt trội

Cá trích là loại cá nhỏ bé nhưng chứa hàm lượng vitamin D tự nhiên cao. Trong 100 gram cá trích có khoảng 16 microgam vitamin D, cao hơn nhiều so với cá hồi. Vitamin D giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ miễn dịch và giảm nguy cơ loãng xương. Bên cạnh đó, cá trích giàu canxi, khoảng 300 milligram mỗi 100 gram, rất tốt cho hệ xương, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

Cá trích cũng chứa iốt, hỗ trợ tuyến giáp và trao đổi chất. Lượng omega-3 trong cá trích dao động từ 1,5 đến 2 gram mỗi 100 gram, giúp giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch. Protein chất lượng cao trong cá trích hỗ trợ xây dựng cơ bắp và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

3. Cá Cơm: Nhỏ mà có võ

Cá cơm là loại cá nhỏ nhưng chứa nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là canxi và vitamin D. Trong 100 gram cá cơm khô có khoảng 400 milligram canxi, gấp nhiều lần so với các loại cá khác. DHA và EPA trong cá cơm giúp phát triển trí não và hỗ trợ tim mạch. Cá cơm còn chứa protein chất lượng cao, sắt, kẽm và magiê, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ trao đổi chất.

Đặc biệt, cá cơm rất tiện lợi để chế biến, có thể nấu canh, rim mặn hoặc xào đều ngon và giữ nguyên chất dinh dưỡng. Loại cá này giá rẻ, dễ tìm ở chợ và siêu thị, phù hợp với mọi gia đình.

Mẹo khi đi chợ mua cá

Khi chọn cá, hãy ưu tiên cá còn tươi sống, mắt trong, mang đỏ, thịt săn chắc và không có mùi hôi. Với cá thu và cá trích nên chọn con có lớp mỡ đều, vảy óng ánh, thân không bị dập nát. Cá cơm nên chọn loại còn sáng bóng, thịt dẻo, tránh cá bị ươn hoặc có mùi lạ. Khi mua cá đông lạnh, nên kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng, ưu tiên loại được cấp đông nhanh để giữ dưỡng chất. Ngoài ra, nên mua cá vào sáng sớm để chọn được con tươi nhất và giá cả hợp lý.

Những loại cá này không chỉ bổ dưỡng mà còn rẻ và dễ mua, giúp bổ sung omega-3, vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe mà không cần chi nhiều tiền cho cá hồi.