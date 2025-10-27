Bất động sản của NSND Xuân Bắc

Sau hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, NSND Xuân Bắc vẫn giữ vững vị thế một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất miền Bắc. Không chỉ thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống gia đình viên mãn, anh còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, trong đó nổi bật là căn biệt thự ngoại ô Hà Nội - không gian sống mang đậm dấu ấn riêng của nam nghệ sĩ.

Giữa lòng thủ đô náo nhiệt, gia đình Xuân Bắc sở hữu một khoảng trời riêng yên bình ở ngoại ô Hà Nội. Căn biệt thự rộng lớn, được ví như "biệt phủ" thu nhỏ, là nơi vợ chồng nam nghệ sĩ và các con tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Cơ ngơi này được anh xây dựng khá lâu và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Toàn cảnh không gian bên ngoài

Biệt thự của gia đình Xuân Bắc mang đến cảm giác bề thế và an yên giữa không gian thiên nhiên rộng lớn. Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, gồm hai tầng chính và một tầng hầm, vừa toát lên vẻ sang trọng vừa giữ được nét truyền thống. Lối đi lát đá xen kẽ với thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết bằng nhiều khóm hoa rực rỡ tạo nên khung cảnh nên thơ, hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan - đúng chuẩn một không gian sống đậm chất nghệ sĩ, yên bình nhưng không kém phần tinh tế.

Toàn cảnh "biệt phủ" thu nhỏ của gia đình Xuân Bắc

Căn nhà chính được xây dựng theo kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ tươi

Lối vào được lát gạch đá tinh tế, kết hợp cùng tiểu cảnh non bộ và những hàng cây xanh mát, mang đến cảm giác gần gũi và thư thái

Từ góc nhìn ở hiên nhà chính hướng tầm mắt ra, có thể thấy khu vườn rộng thoáng với thảm cỏ xanh mướt trải dài

Khu vực nhà nhỏ

Bên cạnh căn nhà chính, Xuân Bắc còn xây dựng thêm một vài ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên. Ý tưởng này xuất phát từ bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" mà anh yêu thích, thể hiện mong muốn tạo nên không gian bình yên, gần gũi thiên nhiên. Những căn nhà nhỏ cũng được bao quanh bởi cỏ xanh, đá cuội và nhiều loại cây cảnh, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa khiến tổng thể không gian thêm sinh động, tựa như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Xuân Bắc xây dựng mô hình thu nhỏ của căn nhà trong bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

Căn nhà nhỏ sở hữu vẻ đẹp xinh xắn, ấm cúng và gần gũi

Khu vực sân vườn

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong biệt thự của Xuân Bắc chính là khu sân vườn rộng rãi, được thiết kế hài hòa giữa yếu tố tự nhiên và thẩm mỹ. Không gian xanh ngập tràn với thảm cỏ mượt, hàng cây tán rộng và vô số loại hoa rực rỡ sắc màu. Giữa vườn là hồ cá Koi sang trọng, được chăm chút tỉ mỉ, mang đến cảm giác thư thái và thanh bình. Đây không chỉ là nơi thư giãn của gia đình mà còn là không gian lý tưởng để tổ chức các buổi tiệc nhỏ, tụ họp bạn bè hay cho các con vui chơi, tận hưởng không khí trong lành giữa thiên nhiên.

Khu vực sân vườn của gia đình Xuân Bắc sở hữu hồ cá Koi sang trọng, cùng với đó là đa dạng loại cây cảnh đắt tiền

Không gian bên trong

Nếu không gian bên ngoài gây ấn tượng bởi sự thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên, thì bên trong căn biệt thự lại khiến ai nấy phải trầm trồ bởi nét sang trọng đậm chất truyền thống. Nội thất chủ yếu được làm từ gỗ tự nhiên, mang tông nâu ấm áp và vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Các món đồ được sắp đặt chỉn chu như sập gụ, tủ thờ, bình gốm, đồng hồ cổ... vừa toát lên sự tinh tế, vừa thể hiện gu thẩm mỹ cao của gia chủ. Mỗi góc nhỏ trong nhà đều toát lên cảm giác ấm cúng, gợi nhớ đến những ngôi nhà Việt xưa - nơi sum vầy, an yên và tràn đầy sinh khí.

Không gian bên trong được bài trí tinh tế, tông gỗ chủ đạo mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng. Dễ nhận thấy hoa tươi được trưng bày khắp nơi, từ phòng khách đến bàn thờ, giúp không gian thêm sinh động, tràn đầy sức sống mà giữ được vẻ thanh nhã, gần gũi đặc trưng.

