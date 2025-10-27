4 thứ tuyệt đối không để gần bàn thờ

Bàn thờ là không gian linh thiêng nhất trong mỗi gia đình, nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và các bậc thần linh. Chính vì vậy, mọi vật đặt gần khu vực này đều cần được lựa chọn kỹ lưỡng. Theo phong thủy, có một số món đồ nếu vô tình để gần bàn thờ sẽ làm “ô nhiễm linh khí”, cản trở vận may, thậm chí khiến gia đạo bất an. Dưới đây là 4 món đại kỵ tuyệt đối không nên để gần bàn thờ.

1. Gương soi và vật phản chiếu ánh sáng

Gương là vật có tính âm và phản chiếu mạnh. Trong phong thủy, gương thường được dùng để trấn tà hoặc hóa giải hướng xấu, song nếu đặt gần bàn thờ lại gây phản tác dụng. Hình ảnh phản chiếu của bát hương, tượng Phật hay di ảnh tổ tiên trong gương bị xem là “phản linh”, làm mất đi sự trang nghiêm và dễ khiến năng lượng bị nhiễu loạn.

Đặc biệt, nếu gương vô tình phản chiếu thẳng bàn thờ, được cho là “hai cõi đối diện” – điều không may mắn. Bởi vậy, khu vực thờ cúng cần tuyệt đối tránh các bề mặt phản chiếu như gương, kính, tủ trưng bày sáng bóng hoặc đồ kim loại mạ gương.

2. Thiết bị điện tử và loa đài

Bàn thờ thuộc không gian tĩnh, trong khi các thiết bị điện tử như ti vi, loa, dàn âm thanh lại mang tính động và phát ra năng lượng điện nhiệt cao. Sự đối nghịch này khiến khu vực thờ cúng bị “nhiễu khí”, khó tụ linh. Ngoài ra, việc đặt loa hoặc ti vi sát bàn thờ còn khiến âm thanh lớn làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm khi thắp hương hay cúng bái. Trong nhiều trường hợp, tia nhiệt tỏa ra lâu ngày còn có thể làm khô hương, nứt lư đồng, gây mất thẩm mỹ. Lý tưởng nhất, nên để bàn thờ cách các thiết bị điện ít nhất 1–1,5 mét, đảm bảo không gian thanh tịnh, yên tĩnh.

3. Rác thải, đồ cũ hoặc đồ không dùng đến

Một trong những điều tối kỵ nhất là đặt các vật dụng cũ, hỏng hoặc rác quanh bàn thờ. Phong thủy coi đây là yếu tố uế khí nghĩa là năng lượng xấu tích tụ, làm ô nhiễm linh khí của nơi thờ tự. Những vật như quần áo cũ, đồ hỏng, thùng rác nhỏ hay thậm chí giấy tờ bỏ đi nếu để cạnh bàn thờ đều làm giảm vận khí của ngôi nhà.

Khu vực quanh bàn thờ cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng, không chất đồ lặt vặt hay chứa vật phẩm tạm. Mỗi tuần, gia chủ nên lau dọn, loại bỏ bụi bẩn và thay nước, hoa, hương để duy trì năng lượng trong lành, tươi mới.

4. Bể cá, chậu nước hoặc cây cảnh rậm rạp

Nhiều gia đình thích đặt cây cảnh hoặc bể cá gần bàn thờ để tăng vẻ sinh động. Tuy nhiên, theo phong thủy, bàn thờ thuộc hành Mộc và Hỏa, còn nước thuộc hành Thủy – hai hành này tương khắc. Việc để bể cá hoặc chậu nước quá gần bàn thờ có thể khiến “Thủy khắc Hỏa”, làm mất cân bằng ngũ hành, ảnh hưởng đến đường tài lộc.

Ngoài ra, cây cảnh rậm rạp hoặc có tán lá che khuất bàn thờ cũng bị xem là không nên, vì dễ tích âm khí, che ánh sáng, khiến khu vực thờ tự thiếu sáng sủa và ấm áp. Nếu muốn trang trí, chỉ nên chọn loại cây nhỏ, tán gọn như trầu bà, kim tiền, đặt ở vị trí thấp, cách bàn thờ một khoảng nhất định.

Một số lưu ý khi bài trí không gian thờ

Không chỉ tránh bốn món đại kỵ trên, gia chủ cũng nên chú ý tạo không gian tĩnh, ấm và sạch cho khu vực thờ cúng. Ánh sáng vàng dịu, hương thơm nhẹ và không khí thoáng giúp giữ năng lượng dương, mang lại cảm giác an yên. Tuyệt đối không để bàn thờ đối diện gió mạnh hoặc ánh nắng chiếu thẳng, vì điều đó làm tán khí lành và nhanh hao hương khói.

Và đừng quên hàng tháng, nên vệ sinh kỹ đồ thờ bằng khăn sạch, thay nước, hoa và lau bụi thường xuyên để thể hiện lòng thành, đồng thời giữ không gian luôn sáng sủa, tràn năng lượng tích cực.



