Hòa Minzy chơi đẹp

Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất Vbiz - không chỉ bởi giọng hát nội lực mà còn nhờ tính cách vui vẻ, hoạt ngôn và lối cư xử tinh tế với đồng nghiệp. Trong giới nghệ sĩ, cô nổi tiếng với danh hiệu "người dành cả thanh xuân đi ăn cưới", khi gần như đám cưới showbiz nào hot cũng có sự xuất hiện của Hòa Minzy. Điển hình là đám cưới cầu thủ Đức Chinh - Hà Trang, Quang Hải - Chu Thanh Huyền, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Gin Tuấn Kiệt - Puka... hay gần đây nhất là Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu - thiếu gia Ngọc Phát. Sự nhiệt tình, thân thiện và chân thành của cô khiến nhiều người quý mến, xem như gương mặt quen thuộc trong ngày vui của đồng nghiệp.

Hòa Minzy chính là người sẽ sắp xếp công việc chỉn chu, thậm chí cô từng không nhận lịch diễn để có thể góp mặt trong đám cưới của bạn bè thân thiết - một minh chứng cho sự trân trọng và tình cảm thật lòng mà cô dành cho những mối quan hệ trong nghề.

Không đơn thuần là khách mời, Hòa Minzy còn vô cùng "enjoy" vào mọi đám cưới mà cô tham gia, góp phần khiến bầu không khí vui càng thêm vui. Nữ ca sĩ nổi tiếng với tính cách cởi mở, luôn hết mình trong ngày vui của đồng nghiệp - từ quẩy nhiệt tình, khuấy động sân khấu cho đến hát tặng cô dâu chú rể bằng giọng ca ngọt ngào.

Gần như năm nào cũng đi dự đám cưới đồng nghiệp, Hòa Minzy luôn được công chúng khen ngợi vì gu thời trang tinh tế và vừa vặn trong mọi hoàn cảnh. Dù xuất hiện ở bất kỳ đám cưới nào, cô vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp và sang trọng - đủ nổi bật nhưng không bao giờ lấn át cô dâu.

Chị em cần tham khảo váy áo đi tiệc cưới hoàn toàn có thể học lỏm Hòa Minzy luôn!

Mới đây, khi góp mặt trong lễ cưới của Á hậu Quỳnh Châu, Hòa Minzy ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh thanh lịch trong chiếc đầm ren kim sa của Sò Vintage, có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Thiết kế lót lưới nhiều lớp giúp tổng thể trở nên nền nã, dịu dàng nhưng vẫn toát lên nét sang trọng và tinh tế. Có thể nói, nếu cần gợi ý cho một outfit đi tiệc hay đi ăn cưới, phong cách của Hòa Minzy chính là "sách mẫu" để chị em tham khảo.

Nơi mua: Sò Vintage

Xuất hiện tại đám cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền, Hòa Minzy gây chú ý với phong cách giản dị nhưng tinh tế. Cô diện set váy áo đến từ thương hiệu Aguja, có giá chỉ khoảng 700.000 đồng. Dù outfit vô cùng đơn giản, nhưng nhờ cách phối khéo léo và thần thái tươi tắn, Hòa Minzy vẫn gây ấn tượng với diện mạo ngoan xinh yêu, khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi.

Nơi mua: Aguja

Tại tiệc cưới của cặp đôi Gin Tuấn Kiệt - Puka, Hòa Minzy tiếp tục chứng minh gu thẩm mỹ tinh tế của mình khi chọn diện váy dài bất đối xứng, trễ vai và xẻ tà cao quyến rũ. Thiết kế mang gam màu be nhã nhặn, đủ để tôn lên vẻ nổi bật nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch - hoàn toàn ăn khớp với không khí tiệc cưới tổ chức bên bờ biển Khánh Hòa.

Mẫu váy này là tác phẩm của NTK Phan Huy. Với phom dáng nhẹ nhàng và tông màu trung tính, việc tìm được những thiết kế tương tự không quá khó, rất lý tưởng cho những ai đang cần outfit vừa sang vừa tinh tế để dự tiệc.

Gợi ý thiết kế tương tự: Mua tại đây

Hòa Minzy luôn trung thành với phong cách thanh lịch, tối giản và sang trọng. Điển hình là lần cô diện chiếc đầm dài màu đen không tay, phom dáng ôm nhẹ giúp tôn trọn vóc dáng mảnh mai và bờ vai thon gọn. Giọng ca "Bắc Bling" khéo léo kết hợp cùng trang sức tinh tế làm điểm nhấn, tạo tổng thể vừa hiện đại, đủ nổi bật mà không hề phô trương.

Gợi ý thiết kế tương tự: Mua tại đây



