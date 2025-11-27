Nha Khoa Kim dẫn đầu chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt 2025 tại TP.HCM

Khi việc chọn nha khoa không còn là trò chơi "may rủi"

Thị trường nha khoa TP.HCM bùng nổ với hơn 2.000 phòng khám, kéo theo hàng tá quảng cáo "top 1", "chuẩn quốc tế" trên mạng xã hội. Nhưng "chuẩn" thế nào thì... không ai biết! Điều này khiến Gen Z mỗi lần đi làm răng là một lần thót tim, sợ cảnh "tiền mất tật mang".

Thấu hiểu nỗi lòng này, Sở Y tế TP.HCM đã "nhập cuộc": Triển khai xếp hạng chất lượng phòng khám dựa trên Bộ 15 tiêu chí (Phiên bản 2.2). Đây là cuộc "thanh lọc" lớn nhất từ trước đến nay, giúp minh bạch hóa thị trường và bảo vệ an toàn cho người dân.

Giữa "rừng" phòng khám, bảng xếp hạng của Sở Y tế như tấm bản đồ giúp giới trẻ tìm đúng nơi uy tín. Nha Khoa Kim "phủ sóng" bảng xếp hạng chất lượng của Sở Y tế.

Người dân có thể xem tại: Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM → Mục Nghiệp vụ Y → Chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt.

Để đảm bảo tính chính xác và công bằng khi đánh giá, Sở Y tế TP.HCM đã thành lập 05 tổ kiểm tra gồm các chuyên gia đầu ngành. Với quy tắc làm việc sát sao, kiểm tra trực tiếp phòng khám ngay cả ngoài giờ hành chính và ngày thứ Bảy để đánh giá đúng thực tế vận hành.

Kết quả đánh giá được công khai hàng tuần trên Cổng thông tin Sở Y tế, đây là bước cải cách lớn giúp minh bạch hóa thị trường, cung cấp nguồn thông tin chính thống để người dân dễ dàng lựa chọn dịch vụ nha khoa an toàn và chất lượng.

Soi cận cảnh 15 tiêu chí "khắt khe" chuẩn quốc tế

Bộ 15 tiêu chí đánh giá chất lượng này không mang tính hình thức, mà được xây dựng nghiêm ngặt. Tổng hợp chuẩn mực khắt khe và tuân thủ nghiêm ngặt dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật hiện hành (Luật Khám chữa bệnh 2023).

Đặc biệt, tiêu chí Kiểm soát nhiễm khuẩn (vô trùng) được xem là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc tuân thủ chặt chẽ quy trình này giúp ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm trong quá trình điều trị nha khoa.

Bộ 15 tiêu chí bao quát từ nhân sự, trang thiết bị đến quy trình vô khuẩn.

Nha Khoa Kim: "Flex" nhẹ thành tích dẫn đầu bảng vàng

Ngay khi bảng xếp hạng được công bố (cập nhật đến 10/11/2025), cộng đồng mạng nhanh chóng soi ra cái tên quen thuộc chiếm sóng toàn bộ các vị trí đầu bảng: Hệ thống Nha Khoa Kim.

Nha Khoa Kim thiết lập kỷ lục khi giữ trọn 12 vị trí Top đầu. Đây là minh chứng cho sự đồng đều về chất lượng. Dù sử dụng dịch vụ tại chi nhánh nào, bạn đều được trải nghiệm theo tiêu chuẩn 5 sao

Đại diện Nha Khoa Kim chia sẻ đầy tự hào: "Thành tích này là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc vào quy trình và con người. Chúng tôi muốn mỗi khách hàng đến Nha Khoa Kim không chỉ để đẹp, mà trước hết là phải An Toàn."

Giải mã lý do Nha Khoa Kim là "chân ái" của giới trẻ

Tại sao Nha Khoa Kim lại đạt điểm cao chót vót như vậy? Hãy cùng "bóc tách":

1. Vô trùng chuẩn "mức 5": Nỗi ám ảnh lớn nhất khi đi làm răng là lây bệnh chéo. Tại Nha Khoa Kim, quy trình vô trùng thực hiện theo nguyên tắc 8 bước - 1 chiều nghiêm ngặt. Hệ thống sử dụng máy hấp Class B và mỗi khách hàng dùng một bộ dụng cụ riêng biệt.

2. Tiên phong công nghệ: Quên đi cảnh lấy dấu răng bằng cao su gây buồn nôn, Nha Khoa Kim sử dụng công nghệ Oral Scan quét dấu răng 3D chỉ trong 60 giây. Đặc biệt, hệ thống sở hữu nhà máy chế tác răng sứ riêng - rộng 2.000m2, giúp rút ngắn thời gian có răng chỉ trong 8 tiếng.

3. Chuyên môn hóa sâu: Nha Khoa Kim là một trong những nha khoa hiếm hoi chuyên sâu cả 3 lĩnh vực: Cấy ghép Implant, Niềng răng, Răng sứ thẩm mỹ. Đảm bảo phác đồ điều trị cá nhân hóa và kết quả thẩm mỹ tối ưu.

Bác sĩ Nha Khoa Kim kiểm tra răng dưới kính hiển vi

Bs Nha Khoa Kim tư vấn cấy ghép Implant với máng định vị 3D và hỗ trợ với Robot X-Guide

Nếu bảng xếp hạng của Sở Y tế đóng vai trò là bảo chứng uy tín trong nước, thì Nha Khoa Kim còn sở hữu những chứng nhận quốc tế khẳng định năng lực và tiêu chuẩn vượt trội của mình:

- Là đối tác chuyên môn toàn cầu của Đại học Harvard (Mỹ).

- Được Chính phủ Singapore đầu tư chiến lược thông qua quỹ Temasek.

- Nhận giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 – Y tế thông minh".

Nha khoa Kim là đối tác chuyên môn toàn cầu của Đại học Harvard (Mỹ).

Minh bạch thị trường, an toàn người dân

Bước đi của Sở Y tế TP.HCM là cú hích quan trọng minh bạch hóa thị trường nha khoa. Hệ thống Nha Khoa Kim dẫn đầu liên tục là minh chứng cho cam kết an toàn và đầu tư bài bản.

Người dân TP.HCM nay có thể đưa ra quyết định lựa chọn dựa trên thông tin chính thống, tránh quảng cáo sai lệch để đảm bảo trải nghiệm an toàn. Bộ 15 tiêu chí đã tạo ra bước ngoặt, hướng tới thị trường minh bạch và chuyên nghiệp.