Nguy cơ chấn thương mắt từ cơn sốt Pickleball

Cơn sốt thể thao và lỗ hổng an toàn

Sự bùng nổ của Pickleball đang tạo nên một làn sóng thể thao mới trên toàn thế giới. Từ các khu dân cư, công viên đến những giải đấu chuyên nghiệp, môn thể thao này thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, đằng sau sức hút ngày càng lớn ấy, các chuyên gia y tế đang lên tiếng cảnh báo về một nguy cơ ít được chú ý: Chấn thương mắt.

Hiếm người sử dụng kính bảo hộ khi chơi pickleball. (Ảnh: PickleballShop).

Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động trên các mặt sân, giới chuyên môn nhãn khoa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tỷ lệ chấn thương mắt đang gia tăng tỉ lệ thuận với số lượng người chơi.

Theo một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí y khoa uy tín JAMA Ophthalmology, thực trạng bảo vệ mắt trong bộ môn này đang ở mức đáng báo động. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có khoảng 20% vận động viên chuyên nghiệp sử dụng kính bảo hộ khi thi đấu, một con số thấp đến khó tin đối với một môn thể thao có tốc độ bóng nhanh.

Trong nhóm người chơi phong trào, khoảng 45,27% cho biết có sử dụng thiết bị bảo vệ mắt, nhưng đa số vẫn chưa duy trì thói quen này một cách thường xuyên. Theo các nhà nghiên cứu, điều này phản ánh khoảng cách đáng lo ngại giữa khuyến cáo của giới y tế và cách người chơi thực sự hành động trên sân.

Cái bẫy từ sự "nhẹ nhàng"

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thờ ơ này xuất phát từ tâm lý chủ quan. Pickleball thường được quảng bá là môn thể thao "nhẹ nhàng", ít va chạm và phù hợp với người trung niên. Chính cái mác "dễ chơi" đã khiến nhiều người đánh giá thấp sức mạnh của quả bóng nhựa.

Việc không sử dụng thiết bị bảo hộ mắt khi chơi pickleball có thể dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng. (Ảnh minh hoạ: India Today).

Thực tế, dù bóng Pickleball làm từ nhựa và có trọng lượng nhẹ, nhưng trong các pha đôi công kịch tính, bóng có thể bay với tốc độ cực cao. Trong không gian sân hẹp, khoảng cách giữa các tay vợt rất gần, khiến thời gian phản xạ bị rút ngắn. Chỉ một tích tắc sơ sẩy, quả bóng hoặc thậm chí là cán vợt của đối phương có thể va thẳng vào vùng mắt, gây ra những tổn thương vĩnh viễn.

Đáng chú ý, trong nhóm người nói rằng có bảo vệ mắt, hơn 61% chỉ đeo kính cận hoặc kính thông thường thay vì kính bảo hộ chuyên dụng. Theo các bác sĩ nhãn khoa, loại kính này không được thiết kế để chịu lực va đập mạnh, thậm chí có thể nứt vỡ khi trúng bóng, làm mức độ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Kính bảo hộ thể thao chuyên dụng, thường sử dụng tròng polycarbonate chịu lực cùng phần gọng được gia cố chắc chắn, được xem là giải pháp phù hợp để bảo vệ mắt trước những cú vung vợt hoặc pha bóng bay với tốc độ cao.

Chấn thương mắt có thể để lại hậu quả lâu dài

Các bác sĩ nhãn khoa nhấn mạnh rằng chấn thương do Pickleball không chỉ dừng lại ở vết bầm tím bên ngoài. Nhiều ca cấp cứu đã ghi nhận tình trạng xuất huyết tiền phòng, rách hoặc bong võng mạc, thậm chí là tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể sau chấn thương. Những tổn thương này nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến mù lòa.

Tính chất “nhẹ nhàng” phổ biến của pickleball lại khiến nhiều người đánh giá thấp nguy cơ chấn thương. (Nguồn: Times Now).

Không giống squash hay racquetball - nơi kính bảo hộ gần như trở thành tiêu chuẩn bắt buộc - Pickleball hiện vẫn thiếu các quy định thống nhất về an toàn tại nhiều giải đấu.

Để bảo vệ đôi mắt, các chuyên gia khuyến cáo người chơi tuyệt đối không nên chủ quan. Việc trang bị một chiếc kính bảo hộ thể thao chuyên dụng làm bằng chất liệu polycarbonate chịu lực là khoản đầu tư cần thiết nhất trước khi bước ra sân.

Giới chuyên môn cho rằng các ban tổ chức giải đấu và liên đoàn thể thao cần sớm ban hành những quy định an toàn rõ ràng hơn, đồng thời tăng cường truyền thông để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trong cộng đồng người chơi.

(theo thanhnienviet, vtcnews)