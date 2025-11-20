Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không phải ai cũng biết

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế của các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (Pháp), lấy tên là Liên hiệp quốc tế Các công đoàn giáo dục (FISE). Năm 1949, tại hội nghị ở thủ đô của Ba Lan, tổ chức này xây dựng bản Hiến chương Các nhà giáo.

Tháng 7/1953, Công đoàn Giáo dục Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế này. Đây chính là khởi đầu cho lịch sử ra đời ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tháng 8/1954, tổ chức công đoàn của các nhà giáo tiến bộ và cách mạng trên thế giới nhất trí thông qua bản Hiến chương Các nhà giáo gồm 15 chương.

Từ ngày 26 - 30/8/1975, tại Warszawa - thủ đô Ba Lan - diễn ra hội nghị FISE với 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Hội nghị quyết định lấy ngày 20/11/1958 là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo, đó chính là nguồn gốc ngày 20/11.

Liên quan trực tiếp đến nguồn gốc ra đời ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ đó, ngày 20/11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam và gắn liền với truyền thống tôn sư trọng đạo của đất nước ta.

Ngày 20/11 là dịp lễ "tôn sư trọng đạo", tri ân những người đã đứng trên trên bục giảng để truyền đạt những tri thức quý báu cho các thế hệ học trò. Đây cũng là dịp để biết bao thế hệ học sinh bày tỏ lòng biết ơn tới những "người đưa đò thầm lặng" trong cuộc đời mình.

Lời chúc ngày 20/11 dành tặng thầy cô giáo ý nghĩa nhất

Mỗi lời chúc tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn, là món quà tinh thần ý nghĩa nhất dành tặng cô trong ngày đặc biệt. Dưới đây là những lời chúc 20/11 dành riêng cho cô giáo, vừa ý nghĩa, ấm áp, thể hiện tình cảm chân thành của học trò.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn cô vì đã tận tâm dạy dỗ và yêu thương học trò, giúp chúng em trưởng thành từng ngày.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em chúc cô có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng em không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống tử tế, chân thành.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin chúc cô có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn cô vì đã dành trọn tâm huyết và yêu thương cho học trò. Mong cô luôn tươi trẻ, rạng rỡ và hạnh phúc trong công việc cao quý của mình.

- Chúc cô giáo kính yêu 20/11 thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã dìu dắt, truyền cảm hứng học tập và luôn yêu thương chúng em.

- Nhân ngày 20/11, em xin chúc cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn cô đã giúp chúng em trưởng thành và tự tin hơn mỗi ngày. Chúc cô mãi hạnh phúc với nghề giáo cao quý!

- Nhân ngày 20/11, em xin chúc cô thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã dành cả trái tim để dạy dỗ, yêu thương và chăm sóc học trò từng ngày.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công. Cảm ơn cô đã tận tâm dạy dỗ và đồng hành cùng chúng em trên con đường học tập và trưởng thành.

- Chúc cô 20/11 hạnh phúc, vui vẻ và tràn ngập yêu thương. Cảm ơn cô đã dành cả tâm huyết để dạy dỗ học trò. Mong cô luôn giữ được nhiệt huyết và niềm vui trong công việc.

- Chúc cô giáo 20/11 thật ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã dìu dắt học trò bằng tất cả tâm huyết và tình yêu thương. Mong cô luôn vui khỏe và tự hào với nghề giáo cao quý.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin chúc cô luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc viên mãn và luôn thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn cô đã dìu dắt chúng em bằng cả trái tim.

- Chúc cô giáo 20/11 nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã luôn tận tâm, yêu thương và quan tâm học trò. Mong cô luôn vui vẻ và tự hào với sự nghiệp trồng người.

- Nhân ngày 20/11, em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến cô. Chúc cô luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc và tiếp tục là người truyền cảm hứng cho học trò qua từng bài giảng.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em chúc cô luôn ngập tràn nụ cười và tình cảm yêu thương. Cảm ơn cô vì những bài học bổ ích, những lời dạy tận tâm và sự quan tâm dịu dàng mà cô luôn dành cho học trò.

T/h Sức khỏe & Đời sống, Vietnamnet