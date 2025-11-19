Học sinh làm "1+2+2=5" bị cô giáo gạch đỏ, phụ huynh bức xúc đi kiện thì nhận về câu nói gây sốc: "Sao vô lý vậy được?"

Với nhiều bậc cha mẹ, chuyện học hành của con luôn là nỗi bận tâm lớn nhất. Trong lúc kèm con học bài, không ít phụ huynh rơi vào những tình huống “cười ra nước mắt”, đặc biệt là khi gặp những dạng toán tiểu học ngày nay. Bởi lẽ, ngoài cộng trừ nhân chia cơ bản, học sinh còn phải vận dụng tư duy logic và khả năng suy luận. Không ít bố mẹ thừa nhận từng phải “vò đầu bứt tai” trước những bài tập tưởng đơn giản mà hóa hóc búa.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rần rần vì một bài toán tiểu học trông thì dễ như ăn kẹo, nhưng lại khiến phụ huynh tranh luận không dứt. Nội dung bài toán như sau: “Một cuộc thi chạy giữa các loài vật trong rừng được tổ chức để tìm ra con nhanh nhất. Thỏ nghe tin và đăng ký tham gia. Trên đường đua, có 2 loài động vật ở phía trước thỏ và 2 loài động vật đứng phía sau. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu loài động vật trên đường đua?”.

Theo chia sẻ của người bố đăng bài, con trai anh đã giải như sau: “Lấy thỏ làm trung tâm, trước thỏ có 2 con, sau thỏ có 2 con, vậy phép tính là 1 + 2 + 2 = 5”.

Bé tin rằng đáp án 5 là chính xác, người bố cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên khi chấm bài, giáo viên chỉ cho học sinh… nửa điểm với nhận xét “bài làm thiếu ý”. Bố của bé đã kiểm tra lại đề nhiều lần mà vẫn không hiểu sai ở đâu, nên quyết định gọi trực tiếp cho giáo viên.

Đối với các bậc phụ huynh, việc học tập của con cái luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu.

Trong buổi trao đổi, cô giáo giải thích rằng bài toán có hai trường hợp:

- Trường hợp đường thẳng: Phía trước thỏ 2 con, phía sau thỏ 2 con → 2 + 1 + 2 = 5 Đáp án này đúng.

- Trường hợp đường chạy hình tròn: Nếu là đường tròn, thì 2 con đứng “phía trước” cũng đồng thời chính là 2 con “phía sau”. Lúc đó đáp án sẽ là: 2 + 1 = 3.

Cô giáo cho biết học sinh chỉ đưa ra một trường hợp, chưa xét đến khả năng còn lại, nên không được điểm tối đa.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm vị phụ huynh thỏa mãn, vì cho rằng đề bài vốn không nhắc tới hình dạng đường chạy. Anh quyết định đăng câu chuyện lên mạng và ngay lập tức nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nhiều phụ huynh cho rằng bài toán thiếu dữ kiện khiến học sinh dễ hiểu lầm. Một tài khoản bình luận: “Đề bài không rõ ràng mà lại bắt học sinh suy ra nhiều trường hợp thì khó tránh hiểu nhầm”.

Một số người khác lại cho rằng cô giáo muốn rèn cho học sinh khả năng tư duy đa hướng, nhưng đề bài cần được viết chặt chẽ hơn để tránh tranh cãi.

Còn bạn, bạn chọn đáp án nào: 5 hay 3? Và quan trọng hơn, bạn nghĩ bài toán này có đang thử thách học sinh… hay thử thách phụ huynh nhiều hơn?