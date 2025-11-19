Người EQ thấp có 5 thói quen điển hình trên Facebook, Instagram, TikTok: Nhìn phát là biết

Một câu bình luận, một dòng trạng thái hay một video đăng lên có thể tạo kết nối, cũng có thể khiến người khác căng thẳng hoặc xa cách.

Người EQ cao biết dùng mạng xã hội như một công cụ kết nối và truyền cảm hứng, còn người EQ thấp thường để cảm xúc chi phối, dẫn đến những hành vi khiến người khác mệt mỏi, bối rối, thậm chí xa lánh. Dưới đây là 5 hành vi điển hình:

1. Thích mỉa mai hoặc cà khịa công khai

Người EQ thấp thường dùng mạng xã hội để trút cảm xúc tiêu cực, thể hiện sự đúng đắn hoặc “đánh bại” người khác. Họ đăng trạng thái mỉa mai, bình luận châm chọc hoặc viết caption kiểu “ẩn ý” hướng về một cá nhân hay nhóm người.

Ví dụ: một người đăng story với dòng chữ “Một số người mãi chỉ biết than vãn, còn mình thì tiến lên” kèm tag gián tiếp đến đồng nghiệp hay bạn bè. Hành vi này khiến người khác cảm thấy khó chịu, bị phán xét, thậm chí mất hứng tương tác. Dù mục đích của người gửi có thể không hẳn là gây hấn, nhưng EQ thấp khiến họ không nhận ra tác động của lời nói đến người khác.

Người EQ cao sẽ chọn cách khác: họ thẳng thắn trao đổi trực tiếp khi có vấn đề, hoặc đăng nội dung mang tính tích cực, khơi gợi cảm hứng cho người đọc, thay vì tạo ra áp lực hay căng thẳng.

2. So sánh bản thân với người khác liên tục

Một biểu hiện rất phổ biến của EQ thấp là so bì và ghen tị qua mạng xã hội. Họ lướt feed, thấy người khác đi du lịch, mua sắm, hay đạt thành tích nổi bật, và lập tức cảm thấy khó chịu hoặc muốn phản ứng.

Hành vi này có thể biểu hiện qua các bình luận cay nghiệt, những câu “ẩn ý” như “Chắc lại khoe mẽ rồi” hoặc “Ai mà chẳng thế”. Nó không chỉ khiến chính họ căng thẳng mà còn gây áp lực cho những người tương tác cùng. Người EQ thấp thường quên rằng mạng xã hội chỉ là phiên bản được chọn lọc của cuộc sống, không phản ánh toàn bộ thực tế.

Người EQ cao hiểu điều này và giữ thái độ bình tĩnh, không so sánh, đồng thời tận dụng những bài đăng của người khác để học hỏi, truyền cảm hứng hoặc chia sẻ niềm vui chân thành.

3. Dồn dập nhắn tin, tag hoặc “câu tương tác” quá mức

Người EQ thấp có nhu cầu được chú ý ngay lập tức, dẫn tới những hành vi quá mức trên mạng xã hội: tag liên tục, nhắn tin dồn dập hoặc bình luận nhiều lần trong thời gian ngắn.

Điều này khiến người nhận cảm thấy bị làm phiền, áp lực hoặc mệt mỏi. Nguyên nhân là do họ thiếu kiên nhẫn và không quản lý được cảm xúc, cứ nghĩ rằng “nếu mình không nhấn mạnh, người khác sẽ quên hoặc không quan tâm”.

Người EQ cao thì khác: họ biết tôn trọng không gian của người khác, chọn thời điểm hợp lý để tương tác, và hiểu rằng sự kiên nhẫn cũng là một cách thể hiện tôn trọng.

4. “Seen nhưng không rep” hoặc trả lời theo cảm xúc

Người EQ thấp dễ phản ứng vội theo cảm xúc: đọc tin nhắn, xem story nhưng không trả lời, hoặc trả lời trong lúc tức giận với giọng điệu mỉa mai. Họ có thể dùng mạng xã hội để phản công, trút giận, hoặc khiến đối phương phải đoán tâm trạng.

Hành vi này tạo ra sự căng thẳng và hiểu lầm. Người nhận cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị chơi “trò cảm xúc”, dẫn tới mệt mỏi và xa cách.

Người EQ cao sẽ biết cách điều tiết cảm xúc: nếu đang bực, họ sẽ tạm dừng, suy nghĩ trước khi nhắn tin hoặc chọn gọi trực tiếp để trao đổi. Họ hiểu rằng, tin nhắn không phải là nơi để xả giận.

5. Đăng tải nội dung tiêu cực để “câu like” hoặc thả drama

Một hành vi khác thường gặp ở người EQ thấp là đăng story, status hay video mang nội dung tiêu cực với mục đích câu like, gây chú ý hoặc tạo drama. Họ đăng hình ảnh than vãn, viết caption tiêu cực hoặc chia sẻ “trên mạng” những mâu thuẫn cá nhân, khiến người khác bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực.

Dù có thể tăng tương tác tạm thời, hành vi này lại phản ánh thiếu tự chủ về cảm xúc, gây áp lực tinh thần cho người xem. Người EQ cao sẽ chọn cách giải quyết vấn đề trực tiếp, giữ trạng thái tích cực trên mạng, hoặc chia sẻ những điều mang tính truyền cảm hứng.

(Tổng hợp)