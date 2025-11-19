Có 72 phép biến hóa, tại sao Tôn Ngộ Không lại bó tay với một con sư tử?

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không nổi danh với 72 phép thần thông biến hóa, đủ sức hàng long phục hổ và khuấy đảo Tam Giới. Tuy nhiên, vẫn có một yêu thú sở hữu sức mạnh vượt trội đến mức khiến Tề Thiên Đại Thánh cũng lúng túng và không thể đối phó. Đó chính là Cửu Linh Nguyên Thánh, con sư tử chín đầu được xem là yêu thú mạnh nhất trong các ngoại truyện và diễn nghĩa.

Tôn Ngộ Không từng đại náo cả Thiên đình khiến mười vạn thiên binh cũng phải bó tay.

Con sư tử chín đầu dưới trướng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn

Cửu Linh Nguyên Thánh là con sư tử tu luyện lâu năm, sống tại động Bàn Hoàn Cửu Khúc trên núi Vạn Linh Trúc Tiết. Nó là vốn là thú cưỡi của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn và là sinh vật được mô tả vừa mạnh mẽ, vừa thông minh, pháp lực sâu không thể đo lường.

Không giống các yêu quái khác phải dựa vào pháp bảo, Cửu Linh chỉ dùng thực lực bản thân đã có thể áp chế nhiều loại yêu vật. Tiếng gầm của nó mạnh đến mức có thể làm nứt tường địa phủ và mở ra cánh cửa Cửu U, thông đến tầng sâu nhất của địa ngục. Trong quá trình tu luyện, nó thường xuyên nghe Thái Ất Thiên Tôn giảng đạo, ăn tiên đan và uống nước sông Tuyền, từ đó tích lũy pháp lực vô cùng lớn.

Cửu Linh Nguyên Thánh là con sư tử sở hữu sức mạnh khó lường.

Trốn khỏi chủ nhân và kết nghĩa cháu nuôi

Theo diễn biến trong Tây Du Ký, Cửu Linh Nguyên Thánh từng rời bỏ cung Diệu Nham và kết nghĩa với Hoàng Sư Tinh, một con sư tử vàng ở động Hổ Khẩu trên núi Báo Đầu, nhận nó làm cháu nuôi. Khi Hoàng Sư Tinh thua Tôn Ngộ Không trong cuộc đụng độ tại nước Ngọc Hoa, nó vội chạy về cầu cứu Cửu Linh. Nghe tin cháu thất bại, Cửu Linh lập tức dẫn quân xuất trận.

Sức mạnh khiến Tề Thiên Đại Thánh phải chạy tán loạn

Trong trận đối đầu với Tôn Ngộ Không, Cửu Linh Nguyên Thánh phô diễn sức mạnh vượt trội. Chỉ bằng một tiếng gầm, nó khiến Ngộ Không hoảng sợ bỏ chạy, đánh mất uy phong của Tề Thiên Đại Thánh. Tiếng gầm này được gọi là "Thâu Thiên Hoán Nguyệt", không chỉ tạo ra chấn động kinh thiên động địa mà còn tác động trực tiếp đến tinh thần và linh hồn đối thủ, khiến họ mất hết ý chí chiến đấu.

Khả năng này cho thấy Cửu Linh không cần phép thuật phức tạp hay binh khí, chỉ cần tiếng gầm cũng đủ tạo ra sự áp đảo tuyệt đối.

Bắt sống cả đoàn thỉnh kinh một cách dễ dàng

Trong diễn biến tại nước Ngọc Hoa, Cửu Linh Nguyên Thánh đã nhanh chóng bắt sống Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Thậm chí, nó còn bắt cả Quốc vương cùng ba hoàng tử của nước Ngọc Hoa, những người đứng về phía thầy trò Đường Tăng.

Một mình nó chế ngự toàn bộ lực lượng mà Tôn Ngộ Không dẫn theo, khiến khiến Mỹ Hầu Vương rơi vào thế tuyệt vọng và không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn.

Không phải muốn ăn thịt Đường Tăng mà chỉ muốn báo thù

Khác với nhiều yêu quái trong Tây Du Ký thèm muốn phép trường sinh từ thịt Đường Tăng, mục đích của Cửu Linh Nguyên Thánh đơn thuần là báo thù cho cháu nuôi Hoàng Sư Tinh. Sau khi Thái Ất Thiên Tôn ra mặt thu phục, Cửu Linh trở lại núi Vạn Linh Trúc Tiết, khép lại một trong những trận đối đầu hiếm hoi mà Tôn Ngộ Không hoàn toàn thất thế.

