Học vấn CỰC KHỦNG của người đàn ông đứng cạnh Khánh Thi!

Mới đây, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã khoe một bức ảnh chụp cùng với anh trai Xuân Huy. Được biết, hai anh em cô cùng dự một sự kiện ở Hưng Yên vài ngày trước. Cô viết: "Anh tôi là người chơi vĩ cầm cực đỉnh. Mỗi lần anh chạm vào cây đàn, tiếng vĩ cầm vang lên, tôi lại nghẹn ngào xúc động, nổi da gà".

Người anh trai thần đồng của Khánh Thi

Khánh Thi có anh trai tên Nguyễn Xuân Huy, là nghệ sĩ nổi tiếng. Năm 8 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đã làm quen với đàn piano. Năm 9 tuổi anh được nhận vào khoa Trung cấp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 13 tuổi, anh trai Khánh Thi sang Venhepsky (Ba Lan) dự thi "tài năng vĩ cầm trẻ" và đứng thứ 16/300 thí sinh dự thi, ngoài ra đạt giải phụ khi chơi tiền cổ điển (Teleman) hay nhất.

Thời điểm đó, anh từng được ngợi ca là thần đồng violin của Việt Nam. Năm 16 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đỗ Thủ khoa khoa Violinist của Nhạc viện Hà Nội. Anh nhận suất học bổng của Trường Trung cấp âm nhạc Gnesiny Liên Xô, nhưng được đặc cách học âm nhạc trình độ đại học.

Bức ảnh chụp cùng anh trai được Khánh Thi khoe mới đây

Khả năng học tập xuất sắc nên học kỳ nào, Xuân Huy cũng đạt mức điểm cao nhất. Nhờ vậy vào năm 18 tuổi, anh được giới thiệu thi vào dàn nhạc giao hưởng Century do Công nương Diana tài trợ và xuất sắc lọt vào danh sách 15 người cuối cùng được chọn. Những năm sau đó, Xuân Huy vượt qua nhiều cuộc sát hạch nghiêm khắc để được ở lại dàn nhạc.

Sau 10 năm xa quê, Nguyễn Xuân Huy trở về nước và có khoảng thời gian 7 tháng công tác tại Nhà hát Vũ kịch Việt Nam, rồi lại có thời gian chơi ở dàn nhạc giao hưởng Quốc gia. Sau đó, anh nhận dạy đàn, đi buôn và sau này chuyển sang làm đàn. Năm 2019, anh được trao bằng xác lập kỷ lục "Người chế tác và biểu diễn đàn violin bằng sứ đầu tiên tại Việt Nam".

Hai anh em Khánh Thi - Xuân Huy xuất thân trong gia đình không phải dạng vừa. Bà xã Phan Hiển cho biết: "Trong gia đình Khánh Thi, mẹ đã từng là ca sĩ, ba chơi violin và đã từng là Phó giám đốc đoàn ca múa nhạc đường sắt".

Gia đình Khánh Thi có thể xem là một gia đình "truyền thống nghệ thuật" đúng nghĩa, nơi mà đam mê và tài năng nghệ thuật dường như đã ăn sâu vào dòng máu của từng thành viên. Từ cha mẹ đến các con, ai nấy đều gắn bó với âm nhạc và sân khấu ở những cấp độ rất chuyên sâu.

Đây cũng là minh chứng cho thấy: khi trẻ em được sinh ra trong một môi trường nuôi dưỡng đúng đắn, nơi tài năng được khơi dậy từ sớm và sự nỗ lực luôn được ghi nhận, thì cơ hội tỏa sáng sẽ rộng mở. Gia đình Khánh Thi không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng nghệ thuật mà còn là hình mẫu cho sự bền bỉ, kỷ luật và cống hiến trong hành trình làm nghề.