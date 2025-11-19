Giỏ quà 20/11 đang gây bão mạng: Người chê, người khen, còn 1 giáo viên bình luận thẳng "Tôi rất thích, nhìn đã thấy chân tình"!

Dip lễ 20/11 năm nay, câu chuyện về một món quà tri ân "có một không hai" đang khiến cộng đồng mạng từ bật cười đến… trầm ngâm. Theo đó, một cửa tiệm bán hoa quả chia sẻ lại hình ảnh giỏ quà mà phụ huynh đặt biếu cô giáo với dòng caption: "Cô giáo có thể cười ngất" .

Tuy không nói rõ xoài này xuất xứ từ đâu nhưng nhìn vẻ ngoài "không lung linh", đầy rám của chúng, nhiều người cho rằng đây là xoài "cây nhà lá vườn" mà phụ huynh mang đến chỉ nhờ tiệm đóng gói hộ.

Khi những hình ảnh về giỏ xoài "viral" trên mạng xã hội, dân tình lập tức nổ ra hai luồng ý kiến. Nhiều người hài hước bình luận: "Một năm chỉ có một lần mà tặng cô giáo giỏ xoài rám thế này thì hơi buồn cười"; "Sao tặng thầy cô mấy quả xoài trông xấu thế, đã tặng thì tặng có tâm chút chứ",...

Tuy nhiên, cũng có không ít người lại bênh vực: "Xoài rám như này mới thực sự là xoài ngon đấy"; "Quà quê chân chất, có sao tặng vậy, đôi khi lại khiến người nhận thấy dễ thương hơn những món quà đắt tiền". Một giáo viên cũng vào để lại bình luận: "Phụ huynh đừng nghĩ nhiều. Bản thân thầy cô chúng mình lại rất thích những món quà quê chân thành như này của phụ huynh. Tặng gì không quan trọng, quan trọng là phụ huynh chân thành". Một giáo viên khác cũng ủng hộ và cho biết: "Tôi rất thích, nhìn đã thấy chân tình. Nếu tôi mà nhận được giỏ quà này chắc chắn sẽ cảm ơn và vui vẻ thưởng thức".

Giỏ xoài gây bão mạng

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề vui trước thềm 20/11, ngày mà những món quà nhiều khi quan trọng không phải nằm ở giá trị, mà ở cái tâm và cách người ta trao đi. Một giỏ xoài không đẹp long lanh, nhưng lại khiến ai nhìn thấy cũng bất giác bật cười, rồi nhớ tới chính tuổi thơ đầy mùi quê nhà của mình.

Nhìn ở góc độ dễ thương hơn, hành động của phụ huynh cho thấy sự gần gũi, giản dị. Có thể họ không chuẩn bị quà sang trọng, nhưng vẫn mong muốn gửi tấm lòng đến cô giáo của con. Và biết đâu, cô giáo nhận quà còn thích những thứ mộc mạc như vậy hơn cả những hộp bánh ngoại nhập. Vì giáo viên, người tiếp xúc với hàng trăm kiểu học trò, phụ huynh mỗi năm, hẳn sẽ rất vui khi có một món quà phá cách, tạo nên kỷ niệm khó quên.

Giữa mùa hoa và thiệp, giỏ xoài rám bỗng dưng trở thành "ngôi sao mạng", làm dịu đi những câu chuyện căng thẳng xoay quanh thành tích, học phí hay áp lực giáo dục. Nó nhắc mọi người nhớ rằng: đôi khi, món quà đáng nhớ nhất lại là thứ không ai ngờ tới.

Và biết đâu, năm sau chúng ta sẽ thấy một xu hướng mới: phụ huynh tặng cô giáo "đặc sản cây nhà lá vườn", từ ổi, đu đủ đến trứng gà ta,... Còn hiện tại, giỏ xoài rám năm nay chắc chắn đã trở thành "Giỏ quà của năm" - giải thưởng không chính thức nhưng được chia sẻ rầm rộ nhất.

Dù là hoa tươi hay xoài rụng, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng tri ân dành cho những người đang ngày ngày gieo chữ. Và chắc chắn, với món quà hài hước mà đáng yêu này, cô giáo sẽ không chỉ cười… mà còn nhớ mãi.