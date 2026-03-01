Người vợ thấy giọt lệ nơi khóe mắt chồng chết não trước giờ hiến tạng

Người đàn ông trẻ gặp tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, anh vẫn rơi vào tình trạng chết não. Trong nỗi đau tột cùng, gia đình quyết định hiến đa tạng, trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Khoảng 23h30 ngày 19/3, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện và phù não lan tỏa. Anh được Trung tâm cấp cứu 115 đưa tới sau tai nạn giao thông trên đường về nhà.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các kíp cấp cứu phối hợp hồi sức tích cực, chuyển người bệnh tới khoa hồi sức theo dõi. Dù được huy động tối đa nhân lực, máy móc và trang thiết bị, tổn thương não quá nặng khiến tiên lượng xấu. Sau nhiều lần hội chẩn, Hội đồng đánh giá chết não xác định bệnh nhân chết não lúc 13h15 ngày 20/3.

Trong thời gian tiếp tục hồi sức duy trì chức năng các cơ quan, tổ tư vấn hiến mô, tạng gặp gỡ gia đình. Sau khi được giải thích về ý nghĩa nhân văn của hiến tạng, người thân nén lại nỗi đau để đưa ra quyết định hiến tặng các bộ phận cơ thể của anh.

Chiều 21/3, ca phẫu thuật lấy đa tạng được triển khai với sự phối hợp của nhiều bệnh viện. Trong phòng mổ, các y bác sĩ dành phút mặc niệm, tri ân người hiến. Ca lấy tạng diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian vàng cho ghép tạng.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các thầy thuốc đã nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh chết não trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Tim được lấy đầu tiên lúc 16h, tiếp đó là gan, thận, phổi và giác mạc. Các tạng nhanh chóng được vận chuyển đến các cơ sở ghép: tim, một phần gan và một thận tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; một thận ghép tại Bệnh viện E; một phần gan chuyển tới Vinmec; hai phổi ghép tại Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc đưa về ngân hàng mô của Bệnh viện Quân đội 103. Sáu bệnh nhân suy tim, gan, phổi và thận giai đoạn cuối đã được ghép thành công trong ngày.

Bên ngoài phòng mổ, người thân lặng lẽ dõi theo từng thùng bảo quản tạng được đưa lên xe cứu thương. Người mẹ không giấu được nước mắt, cho biết gia đình mong muốn sự sống của con được tiếp nối ở những người khác khi không còn hy vọng cứu chữa.

Bà kể mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc nhận tin con gặp tai nạn đến khi bác sĩ thông báo nguy cơ chết não. Đau đớn trước mất mát, nhưng khi nghe giải thích về ý nghĩa hiến tạng, gia đình quyết định đồng ý. “Bác sĩ nói con có thể cứu được nhiều người nên chúng tôi cố gắng vượt qua nỗi đau để trao cơ hội sống cho họ”, bà nghẹn ngào.

Người vợ trẻ vào gặp chồng lần cuối, tâm sự về những dự định còn dang dở. Chị kể khi nói với chồng rằng cơ thể anh có thể cứu sống nhiều người, chị cảm nhận như khóe mắt anh rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy khiến chị tin anh đã đồng ý với quyết định của gia đình.

Anh là lao động chính, con còn nhỏ, cuộc sống phía trước của vợ con nhiều khó khăn. Tuy vậy, nghĩa cử hiến tạng đã tiếp nối sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Quyết định ấy không chỉ mang lại cơ hội hồi sinh cho người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng.

Việc lấy đa tạng thành công cũng đánh dấu bước tiến chuyên môn của Bệnh viện E, khẳng định năng lực phối hợp ghép tạng với nhiều trung tâm lớn. Nhưng trên hết, câu chuyện khiến nhiều người xúc động chính là giọt nước mắt nơi khóe mắt người đàn ông trẻ, như lời đồng thuận lặng lẽ cho hành trình trao đi sự sống.