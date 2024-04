Người tuổi thọ ngắn thường "dễ gãy" ở 5 chỗ: Nếu ai không có thì xin chúc mừng

Thực tế, các loại bệnh tật ngày càng gia tăng không thể tách rời khỏi những thay đổi của môi trường, lối sống và di truyền của con người. Trong số đó, tác động của lối sống đến tuổi thọ con người vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta.

Đặc biệt, có những hành vi và thói quen xấu sẽ âm thầm "cướp" cuộc đời bạn. Trong đó, những người bị "cướp" nhiều nhất, có tuổi thọ ngắn, thường sẽ xuất hiện 5 biểu hiện sau đây:

Giấc ngủ dễ đứt gãy, không sâu giấc

Bất ngờ nhất là có mối liên quan giữa ngủ không đủ giấc và tỷ lệ tử vong. Ngủ ít hơn 5 tiếng một đêm làm tăng 15% nguy cơ tử vong, gây giảm sức đề kháng của cơ thể, gia tăng các bệnh tật. Đây là nguyên nhân số 1 khiến tuổi thọ suy giảm cực nhanh, tiếc là nhiều người không quan tâm đúng cách.

Đặc biệt, ngày nay, nhiều bạn trẻ có thói quen thức khuya, cơ bản là 80% thanh niên không đi ngủ trước 11 - 12 giờ tối. Điều này thực sự rất có hại cho cơ thể. Khi thức khuya, tuyến thượng thận sẽ tiết ra nhiều hormone và norepinephrine. Thói quen xấu này sẽ khiến mạch máu co lại theo thời gian, khiến huyết áp tăng cao, mạch máu trở nên yếu hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tim mạch nói riêng và của cơ thể nói chung.

Đứt gãy trong khả năng vận động

Trong cuộc sống ngày nay, có lẽ do sự thay đổi trong lối sống, nhiều người ngồi lâu, mỗi ngày dành hơn một nửa thời gian để ngồi hoặc nằm, điều này rất có hại cho cơ thể.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ mỗi giờ bạn ngồi trước máy tính hoặc TV, nguy cơ tử vong do các bệnh khác nhau của bạn sẽ tăng khoảng 11% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ tăng 18%. Nếu bạn ngồi một chỗ suốt nhiều giờ liên tục, không vận động nhiều thì quá trình trao đổi chất sẽ bị gián đoạn dẫn tới tích tụ mỡ thừa quanh vùng eo, bụng, đồng thời gây hại cho cơ lưng, cổ và cột sống, gia tăng nguy cơ loãng xương, xương yếu… Biểu hiện dễ thấy nhất chính là khả năng vận động bị suy giảm đáng kể, được cho là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang ở mức nghiêm trọng.

Mạch máu dễ "đứt gãy"

Ăn quá nhiều dầu mỡ là vấn đề phổ biến của nhiều người hiện nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sự gia tăng các bệnh về tim mạch không thể tách rời khỏi chế độ ăn uống của con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 80% các bệnh tim mạch là do có thể phòng ngừa được trong tiến bộ thông qua chế độ ăn uống.

Sở dĩ chế độ ăn nhiều dầu mỡ có thể gây hại cho mạch máu là do chế độ ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ chứa một lượng lớn chất béo,… sẽ làm tăng độ nhớt của máu sau khi vào cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe của mạch máu. Mà phần lớn những cơn đột quỵ có liên quan đến sự tích tụ mỡ và hình thành các mảng xơ vữa động mạch, từ đó khiến quá trình cung cấp máu tới não tắc nghẽn, huyết áp tăng cao đột ngột, dẫn tới đột quỵ hay vỡ mạch máu não.

"Đứt gãy" chức năng gan

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, lạm dụng rượu là nguyên nhân của 50% các trường hợp tử vong do xơ gan. Vì gan là nơi chính của quá trình chuyển hóa ethanol nên khoảng 70-85% lượng rượu đưa vào cơ thể sẽ được hấp thu ở tá tràng và phần trên của ruột non, sau đó theo tĩnh mạch đến gan, rồi được chuyển hóa tại đây.

Chính vì vậy, tiêu thụ rượu mạn tính và quá mức tạo ra hàng loạt các tổn thương gan, phổ biến nhất là tình trạng gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng gan.

Ngoài ra, những người hút thuốc và uống rượu thường xuyên sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não, ảnh hưởng đến độ đàn hồi của mạch máu và gây ra các bệnh tim mạch khác nhau.

Cả 2 điều trên đều là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm khả năng kéo dài tuổi thọ.

"Dễ gãy" khả năng kiềm chế, kiểm soát cơn giận

Nhiều người đã tiến hành nghiên cứu về những người cao tuổi sống lâu và 90% trong số họ có đặc điểm chung là tâm trạng vui vẻ và thái độ lạc quan. Nhịp tim ổn định giúp làm dịu gan, điều hòa khí, đồng thời góp phần bảo vệ các cơ quan khác nhau trong cơ thể.

Ngược lại, thường xuyên tức giận, mất khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đại học Harvard đã tiến hành một nghiên cứu như vậy và cho rằng, tức giận có thể làm tăng khả năng bị đau tim tăng 4,74 lần. Vì vậy, nếu muốn kéo dài tuổi thọ, mọi người nên học cách duy trì thái độ lạc quan, vui vẻ và giữ bình tĩnh.

*Nguồn: Sohu