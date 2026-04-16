Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, BIDV dưới đây khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 10/5

Lợi dụng thói quen mua sắm qua livestream trên mạng xã hội, một đường dây lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi vừa bị phát hiện, điều tra, khiến nhiều người sập bẫy và mất tiền.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến trên mạng xã hội để tiếp cận và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Quyền cùng các đối tượng trong đường dây đã tổ chức theo dõi thường xuyên các phiên livestream bán hàng trên nền tảng như Facebook, Zalo nhằm thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của người đặt mua sản phẩm.

Công an đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. (Ảnh minh hoạ)

Từ nguồn dữ liệu này, các đối tượng giả danh nhân viên bán hàng, chủ động liên hệ tư vấn và chốt đơn với khách. Trong quá trình trao đổi, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân.

Sau khi kiểm soát được tài khoản, nhóm này nhanh chóng khai thác danh sách bạn bè, người thân của chủ tài khoản, sau đó dựng kịch bản vay mượn tiền. Tin nhắn được gửi đi dưới danh nghĩa “người quen” khiến nhiều người mất cảnh giác và chuyển tiền theo yêu cầu.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền rồi lập tức cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định và công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo này, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các trường hợp vay mượn tiền qua mạng xã hội hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp mà chưa được xác minh trực tiếp.

Danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án:

- Số tài khoản: 9043159753

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng

Chi nhánh: Đắk Lắk

- Số tài khoản: 11133622068

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lữ hành Du lịch

Chi nhánh: Hà Đông

- Số tài khoản: 29037159357

Ngân hàng: TPBank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh

Chi nhánh: Đắk Lắk

- Số tài khoản: 1063448781

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Chi nhánh: Đắk Lắk

- Số tài khoản: 23522651

Ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Hình thức mở: Tài khoản online

- Số tài khoản: 9024159357

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Đắk Lắk

- Số tài khoản: 8887204377

Ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Bình Chánh

- Số tài khoản: 898606074

Ngân hàng: VPBank

Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền

Đơn vị mở: Trung tâm Thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội

- Số tài khoản: 85011964

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm

Chi nhánh: Hà Nội

- Số tài khoản: 338149341

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu

Chi nhánh: Quảng Ninh

- Số tài khoản: 163100010219002

Ngân hàng: OCB

Chủ tài khoản: Y Nai

Chi nhánh: Pleiku

- Số tài khoản: 087182361

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Lê Thị Nhi

Chi nhánh: Tiền Giang

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan hoặc có thông tin về vụ án sớm đến trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Thời hạn tiếp nhận thông tin đến trước ngày 10/5/2026. Sau thời điểm này, vụ án sẽ được xử lý theo quy định pháp luật nếu không có thêm người liên hệ làm việc.

Thông tin được tiếp nhận tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc tại cơ quan công an gần nhất.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an