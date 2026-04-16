Honda Vario 125 Street 2026 chính thức ra mắt, thiết kế “bụi bặm” hơn, liệu có tạo sức ép lớn tại thị trường Việt Nam?

Honda vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của dòng xe tay ga Vario 125 Street tại thị trường Malaysia với mức giá 7.468 RM (tương đương khoảng 49,7 triệu đồng), tăng nhẹ so với con số 7.268 RM của phiên bản trước đó.

Dù mức chênh lệch không lớn, nhưng những thay đổi đi kèm lại cho thấy định hướng rõ ràng của hãng trong việc làm mới sản phẩm, đặc biệt là hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao, cá tính.

Dù chỉ là bản nâng cấp, Vario 125 Street 2026 vẫn mang đến một số thay đổi đáng chú ý tập trung vào tối ưu khung gầm và cải thiện trải nghiệm vận hành.

Ở lần nâng cấp này, Honda không thay đổi hoàn toàn thiết kế của mẫu xe này mà tập trung vào những chi tiết mang tính tối ưu. Khung gầm của xe được tinh chỉnh với gắp sau nhẹ hơn 10%, giúp giảm trọng lượng tổng thể và cải thiện khả năng vận hành. Bên cạnh đó, một số chi tiết liên quan đến động cơ như ốp L-cover và ống dẫn gió cũng được giảm 11% trọng lượng, góp phần tăng hiệu suất sử dụng năng lượng.

Hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp toàn diện với công nghệ LED. Đèn pha LED mới cho khả năng chiếu xa tốt hơn khoảng 10% ở chế độ chiếu xa, trong khi cụm đèn hậu được thiết kế lại với tạo hình chữ V hiện đại, tăng tính nhận diện khi vận hành ban đêm. Đây là một trong những điểm nhấn về mặt thiết kế, giúp mẫu xe mang dáng vẻ trẻ trung và cá tính hơn so với các phiên bản trước.

Điểm nhấn lớn nhất về thiết kế nằm ở khu vực tay lái. Honda Vario 125 Street 2026 sử dụng kiểu tay lái trần kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số tách rời, tạo cảm giác tương tự các dòng xe tay ga mang phong cách adventure. Đây là xu hướng thiết kế đang ngày càng phổ biến và có thể dễ dàng thu hút người dùng trẻ tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Về vận hành, xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút. Đây là mức hiệu năng quen thuộc, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Động cơ này cũng đạt chứng nhận phương tiện tiết kiệm năng lượng và được đánh giá 3 sao theo tiêu chuẩn Malaysia.

Chú thích ảnh

Trang bị tiện ích trên xe tiếp tục duy trì ở mức thực dụng với hệ thống khóa thông minh, cổng sạc USB và cốp chứa đồ dung tích 18 lít. Trọng lượng xe dừng ở mức 113 kg, chiều cao yên 769 mm, cho thấy đây vẫn là một mẫu xe thân thiện với đa số người dùng, đặc biệt là tại các quốc gia có mật độ giao thông cao như Việt Nam.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, Honda Vario vốn không phải là cái tên xa lạ. Trong nhiều năm qua, mẫu xe này thường được nhập khẩu tư nhân từ Indonesia và luôn nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế thể thao, khác biệt so với các dòng xe tay ga phổ thông trong nước. Tuy nhiên, giá bán thực tế tại Việt Nam thường bị đội lên đáng kể do chi phí nhập khẩu, khiến Vario khó tiếp cận với số đông người dùng.

Nếu Honda Vario 125 Street 2026 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá hợp lý giống như các thế hệ trước, đây có thể sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe tay ga 125cc. Thiết kế mới mang hơi hướng adventure, cùng với các trang bị như smart key hay cổng sạc USB, hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe đang phổ biến trên thị trường.

Tuy nhiên, bài toán giá bán vẫn sẽ là yếu tố quyết định. Với mức giá quy đổi từ thị trường Malaysia, nếu cộng thêm các chi phí liên quan, giá bán tại Việt Nam có thể không còn hấp dẫn như kỳ vọng. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều mẫu xe nhập khẩu dù có thiết kế và trang bị tốt nhưng vẫn gặp khó trong việc mở rộng thị phần.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Honda Vario 125 Street 2026 đang cho thấy một hướng đi mới trong thiết kế xe tay ga phổ thông. Sự kết hợp giữa tính thực dụng và phong cách thể thao, cá tính có thể sẽ là xu hướng trong những năm tới, đặc biệt khi người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở một chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển.

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang dần bão hòa, những mẫu xe như Vario 125 Street 2026 có thể đóng vai trò như một làn gió mới, tạo thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Vấn đề còn lại chỉ là thời điểm và cách thức mà Honda quyết định đưa sản phẩm này đến gần hơn với khách hàng trong nước.