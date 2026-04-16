Xe tay ga mới của Honda: Đẹp như SH Mode mà giá chỉ 23 triệu

Thị trường xe tay ga phổ thông vừa đón nhận một cơn địa chấn khi liên doanh Sundiro Honda chính thức vén màn mẫu xe hoàn toàn mới mang tên NS125A 2026 tại thị trường Trung Quốc. Sự xuất hiện của mẫu xe này ngay lập tức thu hút sự chú ý cực lớn bởi nó giải quyết được bài toán hóc búa của người tiêu dùng: một chiếc xe sở hữu thiết kế cổ điển sang trọng, trang bị an toàn vượt trội nhưng lại có mức giá dự kiến rẻ đến mức khó tin, đe dọa trực tiếp vị thế của những dòng xe quốc dân.

Khác biệt hoàn toàn với những đường nét sắc sảo đại trà, NS125A 2026 chọn cho mình lối đi riêng với triết lý thiết kế bo tròn cổ điển kết hợp cùng những chi tiết mang hơi hướng thể thao. Điểm nhấn thị giác mạnh mẽ nhất đến từ cụm đèn pha LED dạng tròn cỡ lớn, kết hợp cùng dải đèn hậu và xi-nhan tinh tế, tạo nên một tổng thể thanh lịch và không kém phần sang trọng. Ngôn ngữ thiết kế này giúp chiếc xe tỏa sáng rực rỡ bất kể ngày đêm, mang đến cảm giác cao cấp tiệm cận với nét thanh lịch của người đàn anh SH Mode. Không chỉ trau chuốt về ngoại hình, khu vực điều khiển của xe cũng được nhà sản xuất ưu ái trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình cỡ lớn, hiển thị sắc nét mọi thông số vận hành quan trọng nhất.

Ẩn bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng là khối động cơ 125cc vô cùng bền bỉ đã được Honda tinh chỉnh tối ưu. Trái tim của NS125A sản sinh công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và bộ đề ACG siêu êm ái. Những thông số này đảm bảo cho xe một khả năng bứt tốc linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, đồng thời ghi điểm tuyệt đối với mức tiêu hao nhiên liệu khiêm tốn chỉ 2 lít cho 100 km. Kết hợp với bình xăng dung tích 5,7 lít, người dùng có thể tự tin di chuyển quãng đường dài gần 300 km chỉ với một lần tiếp nhiên liệu.

Tuy nhiên, thứ thực sự khiến NS125A ăn đứt các đối thủ cùng phân khúc chính là hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị tiêu chuẩn ở bánh trước, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người lái trong các tình huống xử lý khẩn cấp, một tính năng an toàn cốt lõi mà mẫu xe đắt tiền hơn như Honda Vision hiện vẫn chưa được tích hợp.

Tính thực dụng của NS125A 2026 còn được thể hiện qua thiết kế yên xe có độ cứng vừa phải mang lại sự thoải mái trong những chuyến đi dài, cùng không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên dư sức chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân. Dù sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội từ thiết kế đến công nghệ, mức giá dự kiến của Honda NS125A mới là yếu tố gây sốc nhất. Truyền thông khu vực dự đoán mẫu xe ga này sẽ được niêm yết ở mức 5.980 nhân dân tệ, tương đương vỏn vẹn 23 triệu đồng tiền Việt. Mức giá này chỉ ngang ngửa một chiếc xe số bình dân như Wave Alpha, rẻ hơn rất nhiều so với Vision và hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt mua sắm thực sự nếu được đưa về phân phối tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.