Ngang giá với Honda Vision, đây là 5 xe máy điện đáng mua nhất - có mẫu đi được hơn 260km khi đầy pin

Với tầm giá từ 30 đến 40 triệu đồng ngang ngửa Honda Vision, người tiêu dùng có thể tham khảo những mẫu xe máy điện đến từ VinFast, Dat Bike và Yadea.

VinFast Viper﻿ (45,5 triệu đồng)

Dẫn đầu về giá bán trong danh sách các lựa chọn thay thế Vision là mẫu VinFast Viper, dòng xe máy điện đổi pin vừa được ra mắt.

Phiên bản kèm pin của Viper có mức giá 45,5 triệu đồng. Nếu khách hàng chọn phương án không mua pin, giá bán khởi điểm của xe giảm xuống còn 39,9 triệu đồng.

Mẫu xe máy điện mới vừa được ra mắt hồi tháng 1/2026.

VinFast Viper sở hữu chiều cao yên 780 mm và chiều dài tổng thể 1.907 mm. Xe được trang bị động cơ điện BLDC Inhub với công suất tối đa đạt mức 3 kW. Tốc độ cao nhất mà mẫu xe máy điện này có thể đạt được là 70 km/h.

Với gói pin tiêu chuẩn dung lượng 1,5 kWh, xe có phạm vi hoạt động khoảng 82 km. Khi người dùng lắp thêm một viên pin phụ, quãng đường di chuyển tối đa tăng lên thành 156 km cho một lần sạc đầy.

Dù phải dành không gian cho khay đựng pin, xe vẫn duy trì dung tích cốp chứa đồ ở mức 10 lít.

﻿Dat Bike Quantum S3 (35,9 triệu đồng)

Ở ngưỡng giá tương đương với phiên bản đặc biệt của Honda Vision, mẫu xe máy điện Dat Bike Quantum S3 là một lựa chọn đáng chú ý. Xe có giá bán 34,9 triệu đồng cho các phiên bản màu cơ bản và 35,9 triệu đồng cho các màu Trắng hoặc Xám.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S3 sở hữu thiết kế thể thao, mạnh mẽ.

Quantum S3 sở hữu thông số vận hành mạnh mẽ nhất trong phân khúc với động cơ công suất cực đại lên đến 6000W. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 90 km/h.

Bộ pin dung lượng 4.3kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 200 km sau mỗi lần sạc. Bên cạnh hiệu suất, Quantum S3 còn nổi bật với cốp có dung tích lên tới 44 lít.

Nhà sản xuất tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như hệ thống giữ ga tự động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

﻿VinFast Vero X (34,9 triệu đồng)

Cùng mức giá niêm yết 34,9 triệu đồng là mẫu xe máy điện VinFast Vero X. Giá bán trên đã bao gồm một bộ pin LFP và sạc kèm theo. Vero X có tốc độ tối đa đạt 70 km/h và công suất tối đa của động cơ là 2250W.

Vero X là mẫu xe máy điện có khả năng di chuyển 262km nếu được trang bị 2 viên pin.

Điểm mạnh của dòng xe máy điện này là khả năng tối ưu quãng đường di chuyển. Với một viên pin mặc định, xe đi được 134 km. Nếu khách hàng nâng cấp lên hệ thống hai pin, quãng đường di chuyển có thể đạt tới 262 km, tương đương với Vision hay Wave Alpha khi đổ đầy bình xăng.

Xe được trang bị các tính năng an toàn cao cấp như phanh đĩa bánh trước và khóa thông minh Smart Key. Dung tích cốp của Vero X đạt mức 35 lít, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ của người dùng đô thị.

﻿Yadea Osta P (31,99 triệu đồng)

Ở phân khúc giá cạnh tranh với phiên bản tiêu chuẩn của Vision, mẫu xe máy điện Yadea Osta P hiện có giá niêm yết 31,99 triệu đồng. Khối lượng của xe khá nhẹ, chỉ ở mức 107 kg.

Mẫu xe máy điện mới ra mắt của Yadea đang rất được khách hàng quan tâm.

Yadea Osta P sử dụng động cơ hub TTFAR với công suất tối đa đạt 2,75 kW và mô-men xoắn cực đại 20 Nm. Xe có khả năng chạy với tốc độ tối đa 63 km/h và leo dốc ở góc 15 độ.

Điểm nổi bật nhất của Osta P là gói pin lithium dung lượng 3,24 kWh. Bộ pin này cho phép xe vận hành quãng đường lên tới 180 km cho mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Khoảng sáng gầm khá cao ở mức 145 mm, sẽ giúp mẫu xe máy điện của nhà Yadea chuyển linh hoạt trên nhiều loại địa hình.

﻿VinFast Feliz II (từ 27 triệu đồng)

VinFast Feliz II hiện đang được giao dịch trong khoảng giá từ 27 đến 30,5 triệu đồng. Mức giá cụ thể phụ thuộc vào việc khách hàng lựa chọn hình thức thuê pin hàng tháng hay mua đứt pin theo xe.

Feliz II được thiết kế với phần yên cao tương tự như Honda SH.

Feliz II sử dụng động cơ Inhub gắn trực tiếp vào bánh sau với công suất tối đa đạt mức 3000W. Xe có khả năng vận hành ở tốc độ tối đa 78 km/h.

Trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, mẫu xe máy điện này có thể di chuyển được quãng đường xấp xỉ 198 km cho một lần sạc đầy pin. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng Full LED và có dung tích cốp chứa đồ đạt 25 lít.