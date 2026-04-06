Chiêu lừa đảo mới nhắm đến người mua iPhone

Theo thông tin từ Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa, cơ quan này đã tiến hành xác minh hàng loạt đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc bị chiếm đoạt tài sản khi mua điện thoại qua mạng. Chỉ tính riêng tại địa phương này đã có hàng chục nạn nhân sập bẫy với tổng số tiền thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, qua quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này đã tẩu tán trót lọt hàng nghìn đơn hàng trên phạm vi toàn quốc. Những chiếc iPhone 15 Pro Max giả mạo được giao đến tay khách hàng tuy có vẻ ngoài bóng bẩy, sao chép y hệt thiết kế của hàng chính hãng nhưng lại sở hữu chất lượng linh kiện cực kỳ tồi tệ. Đa số thiết bị đều bộc lộ tình trạng giật lag, hư hỏng phần cứng hoặc sập nguồn vĩnh viễn chỉ sau vỏn vẹn một tháng sử dụng.

Để đưa con mồi vào tròng, các đối tượng đã xây dựng một ma trận truyền thông cực kỳ tinh vi trên nền tảng TikTok. Chúng tạo lập hàng loạt tài khoản ảo, liên tục đăng tải các đoạn video đập hộp, giới thiệu điện thoại mác quả táo cắn dở để tạo dựng vỏ bọc uy tín. Khi đã thu hút được lượng người theo dõi nhất định, băng nhóm này bắt đầu tổ chức các phiên livestream rầm rộ, tung ra những lời quảng cáo có cánh về lô hàng iPhone 15 Pro Max xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc.

Với mức giá chào bán siêu tưởng chỉ từ 3.950.000 đồng đến 4.250.000 đồng, hàng ngàn người đã mù quáng chốt đơn vì sợ bỏ lỡ món hời. Ngay sau đó, nhân viên của nhóm lừa đảo sẽ chủ động kết bạn qua Zalo để gửi thêm video cận cảnh sản phẩm, ru ngủ nạn nhân bằng những lời cam kết hoa mỹ trước khi chốt hình thức gửi hàng thu tiền hộ để tạo cảm giác an toàn giả tạo.

Đứng trước tình trạng lừa đảo lộng hành, cơ quan công an khẩn thiết cảnh báo người tiêu dùng cần tự trang bị lớp giáp phòng vệ khi mua sắm trực tuyến. Điều cốt lõi là phải tỉnh táo trước những món hàng có mức giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung của thị trường, đồng thời chủ động đối chiếu thông số trên các trang web chính thức của hãng. Khi theo dõi các phiên bán hàng trực tiếp, người mua cần soi xét kỹ lịch sử hoạt động, lượt tương tác thật giả của kênh bán, tuyệt đối tránh xa những tài khoản mới lập có dấu hiệu mập mờ.

Nguyên tắc sống còn để bảo vệ túi tiền là không bao giờ chuyển khoản đặt cọc trước cho các cá nhân lạ mặt, chỉ thực hiện giao dịch thông qua cổng thanh toán bảo vệ người mua của các sàn thương mại điện tử uy tín và bắt buộc phải đồng kiểm, kiểm tra kỹ lưỡng cả phần cứng lẫn phần mềm của thiết bị trước khi giao tiền cho người vận chuyển.